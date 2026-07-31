Falando durante a turnê de pré-temporada do Chelsea pela Austrália, Palmer foi questionado se os dois haviam discutido quem detém os direitos exclusivos sobre o gesto icônico. O principal nome do Chelsea afastou qualquer possível tensão com uma risada e fez uma ameaça cômica sobre a propriedade legal da comemoração.

"Nunca falamos sobre isso. É uma daquelas coisas. Ele faz. Eu faço", explicou Palmer ao ser perguntado sobre a situação, como citado pela talkSPORT. "Eu registrei a marca, então, se ele tentar fazer alguma coisa, vai ter oficiais de justiça na porta dele. Não, vamos fazer isso juntos."