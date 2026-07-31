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"Ele vai ter oficiais de justiça na porta dele!" - Cole Palmer brinca que o novo companheiro de Chelsea, Morgan Rogers, enfrenta ação judicial por comemoração com marca registrada
Palmer faz alerta bem-humorado sobre comemoração
Palmer fez um alerta bem-humorado ao novo companheiro de Chelsea Rogers sobre a famosa comemoração de gol do "cold". Rogers recentemente concluiu uma transferência recorde do clube de £117 milhões para Stamford Bridge, vindo do Aston Villa, reencontrando seu ex-companheiro de base no oeste de Londres.
As duas estrelas de ataque costumam fazer o gesto icônico depois de balançar as redes. No entanto, Palmer registrou oficialmente a comemoração no ano passado junto ao UK Intellectual Property Office, criando um potencial conflito de comemoração entre a dupla inglesa.
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“Ele terá oficiais de justiça à sua porta!”
Falando durante a turnê de pré-temporada do Chelsea pela Austrália, Palmer foi questionado se os dois haviam discutido quem detém os direitos exclusivos sobre o gesto icônico. O principal nome do Chelsea afastou qualquer possível tensão com uma risada e fez uma ameaça cômica sobre a propriedade legal da comemoração.
"Nunca falamos sobre isso. É uma daquelas coisas. Ele faz. Eu faço", explicou Palmer ao ser perguntado sobre a situação, como citado pela talkSPORT. "Eu registrei a marca, então, se ele tentar fazer alguma coisa, vai ter oficiais de justiça na porta dele. Não, vamos fazer isso juntos."
Reencontro após o início no Manchester City
A dupla surgiu junta originalmente nas categorias de base do City antes de Rogers se transferir para o Middlesbrough em 2023, após uma sucessão de empréstimos. Palmer fez sua própria mudança para o Chelsea naquele mesmo verão e tomou a Premier League de assalto com 22 gols e 11 assistências em uma campanha de estreia sensacional. Embora Rogers tenha sido tecnicamente o primeiro a fazer o gesto de 'cold' em uma partida profissional, a marca registrada oficial de Palmer lhe dá o direito legal de se gabar.
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Rogers se prepara para se juntar ao elenco de pré-temporada
Rogers ainda não se juntou oficialmente ao restante do elenco do Chelsea em sua turnê, após representar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O ex-astro do Aston Villa recebeu um período extra de folga após suas participações pela seleção antes de iniciar os trabalhos com os novos companheiros de equipe.
Os torcedores do Chelsea agora aguardam com ansiedade o momento em que os dois jogadores dividirão o gramado na próxima temporada. Com Palmer confirmando que eles pretendem comemorar juntos, os fãs podem esperar celebrações conjuntas "frias" em Stamford Bridge nesta temporada.
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