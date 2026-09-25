Anadolu Agency
Traduzido por
'Ele vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo!' - Vincenzo Montella faz forte declaração sobre Kenan Yildiz em meio a revés por lesão
Montella fala sobre o duro golpe duplo das lesões de Calhanoglu e Yildiz
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, admitiu que enfrentar a elite da Europa sem os principais articuladores Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz representa um enorme obstáculo tático. Falando antes dos próximos jogos da Liga das Nações, o treinador confirmou que as duas estrelas seguem fora, ao lado do defensor Mert Muldur.
Montella reconheceu que a ausência de líderes já estabelecidos o obriga a lançar membros mais jovens do elenco em partidas competitivas de alta intensidade antes do planejado.
"Sem Calhanoglu e Yildiz, não é a mesma Turquia", admitiu Montella. "Inicialmente, Muldur também estará ausente. Será um teste para os novos jogadores, embora, com quatro partidas, tudo inevitavelmente fique mais difícil."
- Anadolu Agency
Técnico aposta em jovem joia da Juventus, Yildiz, para o estrelato global
Apesar da ausência de Yildiz por lesão, Montella rasgou elogios ao atacante de 21 anos da Juventus, traçando comparações táticas com a lenda italiana Alessandro Del Piero. O técnico da Turquia enfatizou que Yildiz possui talento técnico raro e versatilidade, prevendo que em breve ele estará entre os jogadores de elite do futebol.
Montella observou que a capacidade de Yildiz de cortar para dentro a partir de posições abertas faz dele um armador moderno devastador.
"Kenan Yildiz vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo", elogiou Montella. "Mesmo quando Ale começou, as comparações com Baggio eram frequentes. Ele tem talento; tem potencial de grande jogador. Talvez hoje Kenan não seja um camisa 10 clássico, mas, nessa idade, você se transforma, e pode jogar como camisa 10 até mesmo partindo da ponta e cortando para dentro."
Reencontro emocionante aguarda contra a Itália de Roberto Mancini
Voltando seu foco para a próxima rodada dupla da Turquia contra a Itália, Montella admitiu sentir uma forte emoção por enfrentar seu país natal. O confronto o coloca diante do ex-companheiro de Sampdoria Roberto Mancini, que Montella apontou como a figura ideal para liderar a recuperação da seleção italiana.
Montella observou que as duas nações estão integrando jovens talentos ativamente enquanto se reconstroem após recentes decepções em Copas do Mundo.
"Eu gostaria de enfrentar todos eles, mas não a Itália, muito menos duas vezes em poucos dias. Vou ficar muito emocionado, eu sei", afirmou Montella. "Joguei com Mancini na Samp; há estima, respeito e carinho. Eu acredito nele; ele tem a experiência e o conhecimento para levar a Itália de volta ao topo. Ele é a pessoa certa."
- Anadolu Agency
A Turquia mira uma atuação competitiva contra os melhores da Europa
A Turquia se prepara para abrir sua campanha no Grupo A1 da Liga das Nações contra a França, antes de enfrentar a Itália em partidas consecutivas. Montella destacou que, apesar de ausências importantes de jogadores, sua equipe deve manter a disciplina tática para competir com adversários de elite.
A Turquia finaliza os preparativos para as partidas antes de um calendário internacional exigente.
"A França tem uma qualidade e um elenco de jogadores incomparáveis aos de qualquer outra seleção", concluiu Montella. "Eles renovaram o entusiasmo com Zidane, mas também não será fácil para eles. Quanto aos dois jogos contra a Itália, espero que sejam muito equilibrados."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.