De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, admitiu que enfrentar a elite da Europa sem os principais articuladores Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz representa um enorme obstáculo tático. Falando antes dos próximos jogos da Liga das Nações, o treinador confirmou que as duas estrelas seguem fora, ao lado do defensor Mert Muldur.

Montella reconheceu que a ausência de líderes já estabelecidos o obriga a lançar membros mais jovens do elenco em partidas competitivas de alta intensidade antes do planejado.

"Sem Calhanoglu e Yildiz, não é a mesma Turquia", admitiu Montella. "Inicialmente, Muldur também estará ausente. Será um teste para os novos jogadores, embora, com quatro partidas, tudo inevitavelmente fique mais difícil."