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Bradley Barcola Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

'Ele vai se adaptar mais rápido do que Florian Wirtz' - Bradley Barcola, 'feito sob medida' para a Premier League após transferência de £ 123 milhões para o Liverpool

B. Barcola
Liverpool
F. Wirtz
Premier League
Liverpool x Fulham

Bradley Barcola vai “se adaptar mais rápido do que Florian Wirtz” quando o assunto é a vida na Premier League, disse o ex-ponta do Liverpool Jermaine Pennant à GOAL, com o atacante internacional francês sendo considerado feito sob medida para a elite do futebol inglês. O Liverpool gastou alto em mais um talento ofensivo, com uma taxa de £123 milhões (US$ 166 mi) sendo paga durante a janela de transferências de verão de 2026.

  • É necessário um sucessor para Salah, o "Rei Egípcio"

    O Liverpool desembolsou £116 milhões (US$ 157 milhões) por Wirtz há 12 meses, além de um acordo recorde de £125 milhões (US$ 169 milhões) pelo atacante sueco Alexander Isak. O cofre foi aberto novamente para contratar Barcola, vindo do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões.

    O clube precisa que ele cause impacto imediato, com criatividade pelos lados sendo buscada após a saída do ‘Rei Egípcio’ Mohamed Salah. O vencedor de três prêmios de Jogador do Ano da PFA marcou 257 gols ao longo de sua passagem de nove anos por Anfield, período em que conquistou títulos.

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026-27Getty

    Barcola aguarda sua primeira participação em gol pelo Liverpool

    Barcola, aos 24 anos de idade, tem experiência e potencial suficientes para sugerir que pode preencher uma das maiores lacunas de Merseyside, mesmo atuando no lado oposto do campo. Considera-se que ele é mais produtivo quando avança pela esquerda.

    O talentoso francês foi integrado gradualmente por Andoni Iraola, estreando ao sair do banco contra o Ipswich antes de jogar 60 minutos como titular em um confronto europeu com o Atlético de Madrid. A expectativa é de que sua primeira participação em gol não demore muito a acontecer.

  • Barcola, de £123 milhões, fará sucesso na Premier League?

    O Liverpool acreditava que Isak e Wirtz entregariam nesse aspecto, mas ambos têm tido dificuldades para corresponder às altas expectativas. Será que Barcola se sairá melhor com uma etiqueta de preço de nove dígitos sobre os ombros?

    Quando essa pergunta foi feita a Pennant, com Barcola precisando aprender rapidamente após sua chegada ao futebol inglês, o ex-ponta dos Reds, que falava em associação com NetBet Sport, disse à GOAL: “Acho que todo mundo que chega à Premier League precisa se adaptar de forma diferente ao seu estilo.

    “Todo o futebol nas ligas europeias não é nem de longe tão competitivo quanto na Premier League. Mas, se você olhar para o jogo de Barcola, ele meio que se encaixa na Premier League. Ele é rápido, é forte para o tamanho e porte físico que tem e, se você tem esses atributos na Premier League, vai longe.

    “Eu era rápido e não era o mais forte, mas deu certo. Joguei na Premier League a minha vida toda.

    “Acho que ele vai se adaptar mais rápido do que Florian Wirtz porque, na posição em que Wirtz joga, ele enfrenta os grandões no meio-campo. É ali que o trabalho duro acontece. Pelas pontas, é um pouco diferente. Não é tão brutal quanto no meio. Nos jogos em que atuou, Barcola, nos pequenos trechos que vimos, achei que ele foi muito bem.”

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026-27Getty

    Jogos do Liverpool em 2026-27: Fulham é o próximo adversário

    O Liverpool não pode se dar ao luxo de esperar tanto quanto esperou por Isak e Wirtz para ver Barcola deslanchar. Os enormes investimentos em confiança e dinheiro significam que ele precisa se tornar uma presença talismânica no terço final do campo.

    Inevitavelmente, vai levar tempo para que ele se adapte, depois de se acostumar a brilhar em times do PSG e da França que dominam os adversários, mas um novo começo e um novo desafio devem ser abraçados, junto com o peso da expectativa que está sendo colocado sobre seus ombros.

    O Liverpool, com vitórias consecutivas no currículo em competições nacionais e continentais, voltará à ação na Premier League no sábado, quando receberá o Fulham e o rosto familiar do ex-defensor dos Reds Alvaro Arbeloa.

Premier League
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