O Liverpool acreditava que Isak e Wirtz entregariam nesse aspecto, mas ambos têm tido dificuldades para corresponder às altas expectativas. Será que Barcola se sairá melhor com uma etiqueta de preço de nove dígitos sobre os ombros?

Quando essa pergunta foi feita a Pennant, com Barcola precisando aprender rapidamente após sua chegada ao futebol inglês, o ex-ponta dos Reds, que falava em associação com NetBet Sport, disse à GOAL: “Acho que todo mundo que chega à Premier League precisa se adaptar de forma diferente ao seu estilo.

“Todo o futebol nas ligas europeias não é nem de longe tão competitivo quanto na Premier League. Mas, se você olhar para o jogo de Barcola, ele meio que se encaixa na Premier League. Ele é rápido, é forte para o tamanho e porte físico que tem e, se você tem esses atributos na Premier League, vai longe.

“Eu era rápido e não era o mais forte, mas deu certo. Joguei na Premier League a minha vida toda.

“Acho que ele vai se adaptar mais rápido do que Florian Wirtz porque, na posição em que Wirtz joga, ele enfrenta os grandões no meio-campo. É ali que o trabalho duro acontece. Pelas pontas, é um pouco diferente. Não é tão brutal quanto no meio. Nos jogos em que atuou, Barcola, nos pequenos trechos que vimos, achei que ele foi muito bem.”