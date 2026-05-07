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Ele vai receber uma indenização gigantesca! O BVB chega a um acordo com Sebastian Kehl para rescindir o contrato

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O Borussia Dortmund parece ter chegado a um acordo com seu ex-capitão e diretor esportivo de longa data, Sebastian Kehl, para rescindir o contrato que vigorava até 30 de junho de 2027.

Conforme noticiado de forma unânime pelos jornais Ruhr-Nachrichten e Bild, o homem de 46 anos, que havia sido dispensado em 22 de março, receberá uma indenização no valor de 1,5 milhão de euros. 

  • Com isso, Kehl estaria livre para assumir um novo cargo; recentemente, o ex-jogador da seleção alemã foi associado ao Tottenham Hotspur, da Premier League inglesa.

    Kehl, que foi substituído por Ole Book como diretor esportivo apenas um dia após sua demissão, deve se despedir oficialmente no último jogo em casa do BVB nesta temporada, contra o Eintracht Frankfurt, na sexta-feira (20h30/Sky).

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