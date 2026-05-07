Ele vai receber uma indenização gigantesca! O BVB chega a um acordo com Sebastian Kehl para rescindir o contrato

Com isso, Kehl estaria livre para assumir um novo cargo; recentemente, o ex-jogador da seleção alemã foi associado ao Tottenham Hotspur, da Premier League inglesa.

Kehl, que foi substituído por Ole Book como diretor esportivo apenas um dia após sua demissão, deve se despedir oficialmente no último jogo em casa do BVB nesta temporada, contra o Eintracht Frankfurt, na sexta-feira (20h30/Sky).