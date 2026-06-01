Segundo o Foot Mercato, o zagueiro central William Saliba, do Arsenal, pode ficar afastado dos gramados por várias semanas devido a uma lesão. Pouco antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho, essa seria uma notícia absolutamente chocante para os franceses.
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Ele vai perder a Copa do Mundo? Jogador-chave da França, grande favorita, pode receber uma notícia chocante pouco antes da Copa do Mundo
Segundo o Foot Mercato, Saliba já estava lesionado quando entrou em campo na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no sábado, partida que acabou sendo perdida pelo campeão inglês na disputa de pênaltis. Devido à importância do jogo, o zagueiro resolveu jogar mesmo assim — um risco que agora parece poder custar-lhe a Copa do Mundo.
Pois, durante os 120 minutos contra o PSG, a lesão de Saliba, que não é especificada no relatório, agravou-se. Assim, o jogador, que já disputou 31 partidas pela seleção francesa, corre o risco de ficar afastado dos gramados por várias semanas. Dependendo da duração exata da ausência, Saliba perderia, no mínimo, parte da Copa do Mundo, possivelmente até mesmo todo o torneio. Diz-se que na Federação Francesa de Futebol há sérias preocupações quanto à possibilidade de Saliba ficar de fora da Copa do Mundo.
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A França na Copa do Mundo: Konaté estaria pronto para substituir Saliba
A França teria que abrir mão de Saliba, um de seus jogadores mais importantes. O jogador de 25 anos, recém-eleito o melhor zagueiro do mundo em uma pesquisa da revista *kicker* entre profissionais da Bundesliga, seria normalmente titular na zaga da Seleção Francesa.
Pelo menos desde o Euro 2024, Saliba é indispensável para o técnico Didier Deschamps. Na Copa do Mundo, ele deveria formar, junto com Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, a dupla titular na zaga da seleção francesa, que, juntamente com a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, atual campeã, está entre as três grandes favoritas ao título.
Com Ibrahima Konate, do Liverpool, que deixa os Reds neste verão e cuja transferência para o Bayern de Munique, entre outros, está sendo cogitada, haveria uma alternativa de alto nível a Saliba na seleção francesa para a Copa do Mundo. Outras opções seriam Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) ou Jules Koundé (FC Barcelona), indicado principalmente como lateral-direito.
Copa do Mundo de 2026: prevê-se um confronto nas oitavas de final entre França e Alemanha
Para a França, com as superestrelas do ataque Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern) e Ousmane Dembélé (PSG), a Copa do Mundo começa no dia 16 de junho com a primeira partida da fase de grupos contra o Senegal. Outros adversários no que é provavelmente o mais forte dos doze grupos são a Noruega e o Iraque.
Caso os franceses, vice-campeões mundiais de 2022, e a Alemanha se classifiquem, como esperado, como primeiros colocados de seus grupos para a fase eliminatória e vençam suas partidas das oitavas de final, Les Bleus e a seleção alemã se enfrentariam já nas oitavas de final. Na França, espera-se ter Saliba de volta ao menos até o início da fase decisiva do torneio.
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William Saliba: Sua trajetória na seleção francesa até o momento
Estreia na seleção
25 de março de 2022 (vitória por 2 a 1 em amistoso contra a Costa do Marfim)
Jogos pela seleção
31
Gols pela seleção
0
Grandes torneios
Copa do Mundo de 2022 (1 partida, vice-campeão mundial), Euro 2024 (6 partidas, semifinal)