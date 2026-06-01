Segundo o Foot Mercato, Saliba já estava lesionado quando entrou em campo na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no sábado, partida que acabou sendo perdida pelo campeão inglês na disputa de pênaltis. Devido à importância do jogo, o zagueiro resolveu jogar mesmo assim — um risco que agora parece poder custar-lhe a Copa do Mundo.

Pois, durante os 120 minutos contra o PSG, a lesão de Saliba, que não é especificada no relatório, agravou-se. Assim, o jogador, que já disputou 31 partidas pela seleção francesa, corre o risco de ficar afastado dos gramados por várias semanas. Dependendo da duração exata da ausência, Saliba perderia, no mínimo, parte da Copa do Mundo, possivelmente até mesmo todo o torneio. Diz-se que na Federação Francesa de Futebol há sérias preocupações quanto à possibilidade de Saliba ficar de fora da Copa do Mundo.