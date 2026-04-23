“Ele vai para o exterior?” – Morgan Rogers ouve que pode “chegar mais longe”, enquanto o ex-jogador do Aston Villa, Henri Lansbury, faz uma previsão sobre a transferência

Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet aproveitou as pausas habituais no jogo para lembrar aos torcedores que devem fazer o autoexame fora do campo. Desde uma revisão do VAR que manteve Gabriel em campo durante o confronto entre os líderes da tabela, Arsenal e Manchester City, até uma revisão que negou um pênalti ao Everton no clássico de Merseyside após Kiernan Dewsbury-Hall ter caído na área, as principais intervenções do fim de semana contribuíram para transformar decisões em campo em um impacto significativo fora dele.

Ao longo do fim de semana, esses momentos ajudaram a gerar uma doação de £ 10.000 da Bally Bet para a The OddBalls Foundation, apoiando seu trabalho de conscientização e incentivando os homens a cuidarem da saúde.

O ex-meio-campista do Arsenal, Nottingham Forest e Aston Villa, Lansbury, que já lutou contra o câncer testicular, disse: “As verificações do VAR são algo que todos os jogadores e torcedores percebem durante uma partida. Você está sempre esperando para ver o resultado. Esta campanha é uma ótima maneira de usar esses momentos para lembrar as pessoas de se examinarem também. É rápido, é simples e pode realmente salvar vidas. Ver que isso também resultou em uma doação de £ 10.000 é brilhante e mostra o impacto que pode ter.”

Ao aproveitar os ritmos naturais do futebol, a Bally Bet está incentivando os torcedores a tornar o autoexame tão rotineiro quanto verificar o placar ou aguardar uma decisão do VAR. Pois, embora o jogo possa parar para uma revisão, leva apenas 30 segundos para fazer o mesmo.