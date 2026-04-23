Getty
Traduzido por
“Ele vai para o exterior?” – Morgan Rogers ouve que pode “chegar mais longe”, enquanto o ex-jogador do Aston Villa, Henri Lansbury, faz uma previsão sobre a transferência
- Getty
Rogers em busca da classificação para a Liga dos Campeões
Essas são decisões a serem tomadas mais tarde, já que o Villa ainda tem muito a conquistar na temporada 2025-26. Atualmente, o time ocupa a quarta posição na tabela da Premier League, e a classificação para a Liga dos Campeões também pode ser garantida se Unai Emery conseguir adicionar um quinto título da Liga Europa ao seu palmarés como técnico.
Rogers terá um papel fundamental a desempenhar nas conquistas nacionais e continentais, como a influência mais criativa à disposição dos Villans, e voltou a marcar gols recentemente, após passar 11 partidas sem balançar as redes.
Contrato de Rogers: Até quando vai durar o contrato com o Villa
Aos 23 anos, ele está longe de ser um jogador totalmente formado. Há a promessa de que mais potencial será revelado em seu jogo, e o Villa espera ser quem se beneficie disso.
O clube tem Rogers vinculado a um contrato até o verão de 2031, mas sabe que tais termos podem sempre ser quebrados se a oferta certa for apresentada. Será que uma venda poderia ser aprovada nas próximas janelas de transferências — possivelmente levando o astro da seleção inglesa, com 13 partidas disputadas, para uma divisão diferente?
- Getty
Será que Rogers poderia jogar por um dos maiores times do mundo?
Questionado sobre se acredita que Rogers possa vir a jogar por um dos maiores clubes do planeta, Lansbury — que tem apoiado a campanha “Check Your Bally’s”, que divulgou e arrecadou fundos importantes para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular durante a última rodada da Premier League, na qual o camisa 27 do Villa marcou contra o Sunderland — disse ao GOAL: “Sim, para ser sincero, eu também acredito. Acho que ele tem o que é preciso para voltar a brilhar.
“Para onde? Ele vai para o exterior? Ele fica aqui? Não sei aonde esse caminho o levará, mas ele é definitivamente um meio-campista/número 10 fantástico. Ele é muito parecido com Morgan Gibbs-White na forma como joga no ataque: quer atacar, quer criar jogadas, quer marcar gols e, sim, acho que ele pode chegar mais longe.”
Rogers não tem medo de tomar decisões ousadas
Rogers não tem receio de tomar decisões ousadas, o que sugere que ele pode sair da sua zona de conforto novamente. Depois de ter feito parte do elenco do Manchester City, o jogador natural de West Midlands desceu para a Championship ao se juntar ao Middlesbrough em 2023 — tendo adquirido experiência na EFL durante uma série de empréstimos.
Ele precisou de apenas 26 partidas pelo Boro para garantir uma transferência de £ 15 milhões (US$ 20 milhões) para o Villa, e não olhou para trás desde então. O ex-meio-campista do Villa, Lansbury, falou sobre a trajetória de Rogers e por que ele merece imenso crédito por dar um passo para trás a fim de começar a avançar novamente: “É hora de jogar. Eu até digo isso agora para os garotos: ‘façam o que puderem, saiam e joguem, porque é aí que vocês vão ser vistos, é aí que vão ganhar confiança’.
“Mesmo que você tenha que ir para a Championship ou a League One, ainda vai jogar futebol de profissionais. Obviamente, os sub-21 hoje em dia não estão tendo muita oportunidade de jogar futebol de profissionais e alguns deles acabam ficando para trás.
“Mas os jogadores especiais que entram em contato com o time principal, assim que pisam no campo do time principal, precisam ser emprestados e jogar — simplesmente jogar.”
- Bally Bet
Confira o seu Bally's: quanto dinheiro foi arrecadado na campanha com o tema VAR
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet aproveitou as pausas habituais no jogo para lembrar aos torcedores que devem fazer o autoexame fora do campo. Desde uma revisão do VAR que manteve Gabriel em campo durante o confronto entre os líderes da tabela, Arsenal e Manchester City, até uma revisão que negou um pênalti ao Everton no clássico de Merseyside após Kiernan Dewsbury-Hall ter caído na área, as principais intervenções do fim de semana contribuíram para transformar decisões em campo em um impacto significativo fora dele.
Ao longo do fim de semana, esses momentos ajudaram a gerar uma doação de £ 10.000 da Bally Bet para a The OddBalls Foundation, apoiando seu trabalho de conscientização e incentivando os homens a cuidarem da saúde.
O ex-meio-campista do Arsenal, Nottingham Forest e Aston Villa, Lansbury, que já lutou contra o câncer testicular, disse: “As verificações do VAR são algo que todos os jogadores e torcedores percebem durante uma partida. Você está sempre esperando para ver o resultado. Esta campanha é uma ótima maneira de usar esses momentos para lembrar as pessoas de se examinarem também. É rápido, é simples e pode realmente salvar vidas. Ver que isso também resultou em uma doação de £ 10.000 é brilhante e mostra o impacto que pode ter.”
Ao aproveitar os ritmos naturais do futebol, a Bally Bet está incentivando os torcedores a tornar o autoexame tão rotineiro quanto verificar o placar ou aguardar uma decisão do VAR. Pois, embora o jogo possa parar para uma revisão, leva apenas 30 segundos para fazer o mesmo.