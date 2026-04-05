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“Ele vai marcar de novo” – Christian Pulisic, estrela da seleção americana, diz que a falta de gols é “normal”, enquanto companheiro do AC Milan apoia o atacante americano para quebrar a sequência de 14 jogos sem marcar pelo clube e pela seleção
Loftus-Cheek defende estrela americana
Ruben Loftus-Cheek saiu em defesa de seu companheiro de longa data, Pulisic, enquanto o jogador da seleção americana atravessa uma fase difícil. Os dois jogadores, que já dividiram o vestiário no Chelsea antes de se reencontrarem no San Siro, têm sido pilares fundamentais do ataque rossonero ao longo do último ano.
Em entrevista à Sportmediaset, Loftus-Cheek insistiu que a atual queda de rendimento de Pulisic é apenas uma fase temporária pela qual todos os grandes jogadores passam. “É normal passar por momentos difíceis de vez em quando, tenho certeza de que ele vai marcar novamente. E, de qualquer forma, ele se esforça muito pela equipe, volta para defender; mesmo sem gols, ele nos dá muito”, explicou o meio-campista inglês.
Recuperação de uma lesão inesperada
Enquanto Pulisic luta para recuperar a forma em campo, Loftus-Cheek tem lidado com suas próprias frustrações nas arquibancadas. O ex-jogador da seleção inglesa foi obrigado a assistir aos jogos das arquibancadas recentemente, após sofrer uma fratura na mandíbula, uma lesão inesperada que interrompeu seu ritmo no meio-campo do Milan.
No entanto, a natureza da lesão permitiu que o poderoso meio-campista mantivesse sua forma física. Ao contrário dos problemas musculares que atormentaram sua carreira no passado, a fratura na mandíbula não exigiu um processo de reabilitação restritivo, o que significa que Loftus-Cheek tem conseguido continuar o trabalho físico e pretende terminar a temporada em grande estilo.
Planos futuros no San Siro
Além das preocupações imediatas em campo, Loftus-Cheek já está de olho no seu futuro a longo prazo no gigante italiano. Tendo encontrado um novo fôlego na Série A após deixar a Premier League, o jogador de 30 anos está ansioso para definir sua situação contratual nos próximos meses.
O meio-campista confirmou seu carinho pelo ambiente atual e deu uma dica sobre possíveis negociações de renovação. “Tenho contrato até o final de 2027, acho que vamos discutir isso com o clube no verão. Amo o AC Milan e Milão, mas agora estou focado no final da temporada”, afirmou Loftus-Cheek com clareza.
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A reta final do Milan
Com a disputa pelo Scudetto e a classificação para as competições europeias chegando ao auge, o Milan precisa que tanto Loftus-Cheek quanto Pulisic estejam no seu melhor. O empenho defensivo do americano tem mantido sua boa reputação junto à comissão técnica, mas os Rossoneri estarão desesperados para que ele marque gols ao entrar na reta final.
O retorno de Loftus-Cheek ao elenco para a partida dará um impulso significativo ao meio-campo, que tem sentido falta de sua verticalidade e presença física. Enquanto o clube se prepara para um verão agitado de negociações, o desempenho da dupla de ex-jogadores do Chelsea, de grande destaque, provavelmente ditará o clima à medida que se aproxima a janela de transferências.