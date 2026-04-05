“Ele vai marcar de novo” – Christian Pulisic, estrela da seleção americana, diz que a falta de gols é “normal”, enquanto companheiro do AC Milan apoia o atacante americano para quebrar a sequência de 14 jogos sem marcar pelo clube e pela seleção

Ruben Loftus-Cheek saiu em defesa de seu companheiro de longa data, Pulisic, enquanto o jogador da seleção americana atravessa uma fase difícil. Os dois jogadores, que já dividiram o vestiário no Chelsea antes de se reencontrarem no San Siro, têm sido pilares fundamentais do ataque rossonero ao longo do último ano.

Em entrevista à Sportmediaset, Loftus-Cheek insistiu que a atual queda de rendimento de Pulisic é apenas uma fase temporária pela qual todos os grandes jogadores passam. “É normal passar por momentos difíceis de vez em quando, tenho certeza de que ele vai marcar novamente. E, de qualquer forma, ele se esforça muito pela equipe, volta para defender; mesmo sem gols, ele nos dá muito”, explicou o meio-campista inglês.







