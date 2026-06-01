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“Ele vai lutar por isso” – Roberto Martinez apoia Cristiano Ronaldo na tentativa de disputar a Copa do Mundo de 2030, já que o “GOAT” de 41 anos ainda tem “fome” de sucesso
O segredo da longevidade de Ronaldo
Martinez acredita que a motivação interna do icônico atacante é o que o diferencia de todos os outros jogadores do futebol mundial. Enquanto muitos se concentram em sua preparação física, o ex-técnico da Bélgica insiste que é a mentalidade do jogador do Al-Nassr que lhe permitirá continuar desafiando o processo de envelhecimento. Martinez sugere que o desejo de Ronaldo de melhorar nunca se esvai, independentemente dos troféus que ele já conquistou ao longo de sua carreira lendária.
Em entrevista ao El Larguero, Martinez disse: “Chegamos a uma conclusão: acredito que Cristiano Ronaldo não joga para conquistar um título específico, seja coletivo ou individual. Seu segredo não é o que ele come, é sua fome de vitórias. Seja o que for que ele conquiste, no dia seguinte ele tem a mesma fome de melhorar. Acho que ter esse objetivo permite a longevidade. Já trabalhei com muitos, muitos jogadores que, no dia seguinte à conquista da Liga dos Campeões da UEFA ou da Bola de Ouro, não têm a mesma fome.”
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Em busca do sonho da Copa do Mundo de 2030
Com Portugal pronto para co-sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado da Espanha e do Marrocos, a possibilidade de Ronaldo liderar o ataque aos 45 anos tornou-se um dos principais assuntos em pauta. Embora o presidente da FPF, Pedro Proença, tenha sugerido que fatores biológicos poderiam dificultar tal participação, Martinez está muito mais otimista quanto às chances de seu capitão fazer história.
Quando questionado sobre o grande evento de 2030, Martinez deixou claro que o pentacampeão da Bola de Ouro fará tudo ao seu alcance para estar presente. “Ele vai lutar por isso. Acho que ninguém deve duvidar disso, pelo menos ele conquistou esse direito”, afirmou o técnico. “Não pensem que isso não seja um tema de discussão e conversa dentro da comissão técnica, porque adoraríamos poder transmitir o exemplo de Cristiano Ronaldo a todos os jovens jogadores de futebol em Portugal.”
A questão do Real Madrid
Ronaldo não é o único a ser destaque nas manchetes por causa de seu futuro, já que o próprio Martinez teve que responder a perguntas sobre seu próximo passo. Com seu contrato como técnico de Portugal prestes a expirar após a próxima Copa do Mundo, o treinador foi questionado se estaria interessado em assumir o cargo no Real Madrid. Os atuais candidatos à presidência do gigante espanhol deram a entender que estão em negociações com um técnico espanhol em atividade, colocando Martinez firmemente na mira.
Quando questionado se deveria manter o telefone ligado para receber uma ligação do Bernabéu, Martinez deu uma resposta espirituosa para desviar as especulações. Após um breve silêncio, ele brincou: “Não há rede em Portugal.”
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Indícios anteriores da aposentadoria de Ronaldo
O debate sobre o futuro de Ronaldo fica ainda mais complicado devido às suas próprias declarações anteriores sobre o momento da aposentadoria. Em novembro de 2025, o atacante parecia certo de que o torneio de 2026 seria sua despedida dos palcos mundiais. Na época, ele admitiu: “Minha última Copa do Mundo? Sim, com certeza. Terei 41 anos e acho que será a hora certa, embora eu não saiba... Como eu disse, estou aproveitando este momento.”
No entanto, a atração de disputar uma Copa do Mundo em seu país natal em 2030 parece ter mudado o cenário. Com o apoio público de Martinez e a capacidade contínua de Ronaldo de balançar as redes na Arábia Saudita, a “última dança” pode ser adiada por mais alguns anos. Por enquanto, o foco permanece no ciclo atual, mas a sombra de 2030 paira sobre os planos do lendário número sete.