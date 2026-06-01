“Ele vai lutar por isso” – Roberto Martinez apoia Cristiano Ronaldo na tentativa de disputar a Copa do Mundo de 2030, já que o “GOAT” de 41 anos ainda tem “fome” de sucesso

Martinez acredita que a motivação interna do icônico atacante é o que o diferencia de todos os outros jogadores do futebol mundial. Enquanto muitos se concentram em sua preparação física, o ex-técnico da Bélgica insiste que é a mentalidade do jogador do Al-Nassr que lhe permitirá continuar desafiando o processo de envelhecimento. Martinez sugere que o desejo de Ronaldo de melhorar nunca se esvai, independentemente dos troféus que ele já conquistou ao longo de sua carreira lendária.

Em entrevista ao El Larguero, Martinez disse: “Chegamos a uma conclusão: acredito que Cristiano Ronaldo não joga para conquistar um título específico, seja coletivo ou individual. Seu segredo não é o que ele come, é sua fome de vitórias. Seja o que for que ele conquiste, no dia seguinte ele tem a mesma fome de melhorar. Acho que ter esse objetivo permite a longevidade. Já trabalhei com muitos, muitos jogadores que, no dia seguinte à conquista da Liga dos Campeões da UEFA ou da Bola de Ouro, não têm a mesma fome.”