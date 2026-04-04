“Ele vai jogar de cadeira de rodas!” – Harry Kane é informado de que precisa estar em forma para o confronto contra o Real Madrid, enquanto Joshua Kimmich e Vincent Kompany dão notícias sobre o atacante lesionado do Bayern

Depois que Kane — que marcou 48 gols e deu cinco assistências em todas as competições nesta temporada — ficou de fora da vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o Freiburg devido a problemas no tornozelo, todos os olhos estão agora voltados para o próximo confronto de ida na competição de elite contra o Real Madrid. A equipe médica de Munique está trabalhando sob grande pressão para que o capitão da Inglaterra esteja em forma a tempo para o grande confronto na noite de terça-feira.

O diretor esportivo Max Eberl deu uma ideia do atual processo de recuperação do atacante após a vitória em Breisgau, em entrevista à Sky Germany. “Os fisioterapeutas estão trabalhando nisso. Ele está constantemente no local e recebendo tratamento. Acreditamos que vai dar certo”, explicou Eberl, otimista.