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“Ele vai jogar de cadeira de rodas!” – Harry Kane é informado de que precisa estar em forma para o confronto contra o Real Madrid, enquanto Joshua Kimmich e Vincent Kompany dão notícias sobre o atacante lesionado do Bayern
Um objetivo claro para o Bernabéu
Depois que Kane — que marcou 48 gols e deu cinco assistências em todas as competições nesta temporada — ficou de fora da vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o Freiburg devido a problemas no tornozelo, todos os olhos estão agora voltados para o próximo confronto de ida na competição de elite contra o Real Madrid. A equipe médica de Munique está trabalhando sob grande pressão para que o capitão da Inglaterra esteja em forma a tempo para o grande confronto na noite de terça-feira.
O diretor esportivo Max Eberl deu uma ideia do atual processo de recuperação do atacante após a vitória em Breisgau, em entrevista à Sky Germany. “Os fisioterapeutas estão trabalhando nisso. Ele está constantemente no local e recebendo tratamento. Acreditamos que vai dar certo”, explicou Eberl, otimista.
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A curiosa alegação de Kimmich sobre a cadeira de rodas
O companheiro de equipe Joshua Kimmich mostrou-se particularmente confiante em relação à situação de Kane. O capitão da Alemanha mal consegue imaginar uma partida das quartas de final sem o artilheiro recordista e recorreu a uma metáfora drástica para enfatizar a importância do inglês. “Ele jogaria lá até mesmo numa cadeira de rodas”, afirmou Kimmich com determinação, acrescentando: “Espero que ele esteja em forma e em campo na terça-feira.”
Essa atitude reflete o espírito da equipe, que viaja para a Espanha com grande impulso após a recuperação espetacular em Freiburg. Apesar de estar perdendo por 2 a 0, o time de Munique virou o jogo a seu favor no sábado — uma vitória que coloca o time nove pontos à frente do segundo colocado, o Borussia Dortmund, e o aproxima significativamente da conquista do título da Bundesliga.
Kompany confia na sua intuição
O técnico Vincent Kompany, que no fim de semana poupou titulares habituais como Michael Olise, Konrad Laimer e Dayot Upamecano, também encara a situação com otimismo. O treinador confia na resistência do seu atacante. “Meu pressentimento é que ele vai conseguir”, afirmou o belga para que ficasse registrado.
Para não correr mais riscos para o jogo em Madri, Jamal Musiala e Alphonso Davies, que estavam afastados dos gramados, só entraram em campo no segundo tempo em Freiburg.
- AFP
Vantagem do Bayern após o tropeço do Real?
Enquanto o Bayern parte para a viagem com uma vitória na bagagem, apesar das preocupações em relação a Kane, o ensaio geral do Real Madrid foi tudo menos ideal. O Madrid sofreu uma derrota em Maiorca, o que aumenta ainda mais a pressão sobre a equipe de Álvaro Arbeloa diante da torcida no Bernabéu.