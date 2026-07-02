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Ele vai ficar ou vai embora? A posição do Bayern sobre o futuro de Alphonso Davies é revelada após o gigante alemão contratar o jovem lateral Nathaniel Brown
O impacto da chegada de Brown
O gigante da Baviera está finalizando a contratação de Brown, com o zagueiro já passando por exames médicos em Munique. Embora a chegada de um novo lateral-esquerdo geralmente sinalize a saída de uma estrela consagrada, a lógica interna do Bayern parece estar voltada para garantir talentos nacionais, em vez de forçar a saída de Davies.
“O Bayern quer Nathaniel Brown não como substituto de Davies, mas porque o considera um grande talento da Bundesliga para o futuro. Era uma questão de ter que contratar o alemão agora para evitar o risco de um clube da Premier League roubar o lateral”, explicou o repórter do Bild, Christian Falk, por meio de seu portal CFBayern Insider. Brown já havia sido associado ao interesse de clubes como Arsenal e Chelsea.
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E agora, o que vai acontecer com Davies?
Apesar das especulações em torno de uma possível saída, a tendência atual sugere que o jogador da seleção canadense provavelmente permanecerá na Baviera no futuro próximo. Davies está atualmente sob um contrato de longo prazo que vai até 2030, o que dá ao clube uma vantagem significativa em quaisquer negociações relacionadas aos seus serviços.
Segundo Falk, o clube continua satisfeito com o desempenho do jogador quando ele está disponível para ser escalado. “Acredito que ele vai ficar no Bayern de Munique, e o clube não tem nenhum problema com a permanência dele. Eles sabem que ele tem contrato e que é um jogador muito bom. O problema nunca foi a qualidade do jogador da seleção canadense – é a sua propensão a lesões”, observou Falk.
Questões de preparação física x versatilidade tática
Lesões têm atormentado Davies nas últimas temporadas, principalmente uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida em março de 2025, que o deixou fora de 63 partidas, tanto pelo Bayern quanto pela seleção do Canadá. Esse histórico de contratempos físicos tem sido a principal preocupação da diretoria do Bayern, e não qualquer queda em sua importância tática ou habilidade técnica em campo – e sua capacidade de atuar em várias posições continua sendo um trunfo fundamental para o elenco.
“Davies pode atuar em duas ou mais posições, e Brown é ainda mais versátil em termos de posicionamento. Não há um motivo claro para vender Davies, mas caso surja uma oferta realmente boa, o FC Bayern a consideraria”, acrescentou Falk.
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O Canadá garantiu confronto contra o Marrocos na Copa do Mundo
Davies entrou em campo vindo do banco quando o Canadá garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul. O Canadá enfrentará agora o Marrocos nas oitavas de final no sábado, e o vencedor enfrentará a França ou o Paraguai nas quartas de final.