Ele vai ficar ou vai embora? A posição do Bayern sobre o futuro de Alphonso Davies é revelada após o gigante alemão contratar o jovem lateral Nathaniel Brown

O gigante da Baviera está finalizando a contratação de Brown, com o zagueiro já passando por exames médicos em Munique. Embora a chegada de um novo lateral-esquerdo geralmente sinalize a saída de uma estrela consagrada, a lógica interna do Bayern parece estar voltada para garantir talentos nacionais, em vez de forçar a saída de Davies.

“O Bayern quer Nathaniel Brown não como substituto de Davies, mas porque o considera um grande talento da Bundesliga para o futuro. Era uma questão de ter que contratar o alemão agora para evitar o risco de um clube da Premier League roubar o lateral”, explicou o repórter do Bild, Christian Falk, por meio de seu portal CFBayern Insider. Brown já havia sido associado ao interesse de clubes como Arsenal e Chelsea.







