Ele vai ficar ou partir? Nico Schlotterbeck ainda não deu uma resposta “definitiva” à proposta de contrato do Borussia Dortmund, em meio a notícias contraditórias sobre o futuro do zagueiro

Schlotterbeck consolidou-se como uma das figuras mais confiáveis da zaga do Borussia Dortmund, mas se ele continuará sendo o pilar da defesa do BVB nos próximos anos é, atualmente, motivo de intenso debate.

As especulações atingiram o auge após a reportagem do Bild de que havia sido alcançado um avanço nas negociações entre o jogador e o clube.

No entanto, apesar do otimismo em torno de um possível acordo, reportagens posteriores afirmaram que a resposta “decisiva” da parte do jogador ainda estaria pendente. Os dirigentes do Dortmund estão empenhados em garantir a assinatura do jogador de 26 anos para afastar o interesse de clubes estrangeiros, mas a falta de um sinal verde definitivo deixou torcedores e partes interessadas à espera de clareza.



