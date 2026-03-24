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Nico SchlotterbeckGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Ele vai ficar ou partir? Nico Schlotterbeck ainda não deu uma resposta “definitiva” à proposta de contrato do Borussia Dortmund, em meio a notícias contraditórias sobre o futuro do zagueiro

N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Bundesliga

O Borussia Dortmund enfrenta um momento decisivo no planejamento de seu elenco, já que o futuro do zagueiro Nico Schlotterbeck continua envolto em incertezas. Embora o jogador da seleção alemã seja uma peça fundamental do projeto no Westfalenstadion, o clube ainda aguarda um sinal definitivo quanto ao seu compromisso a longo prazo.

  • O futuro de Schlotterbeck é incerto

    Schlotterbeck consolidou-se como uma das figuras mais confiáveis da zaga do Borussia Dortmund, mas se ele continuará sendo o pilar da defesa do BVB nos próximos anos é, atualmente, motivo de intenso debate.

    As especulações atingiram o auge após a reportagem do Bild de que havia sido alcançado um avanço nas negociações entre o jogador e o clube.

    No entanto, apesar do otimismo em torno de um possível acordo, reportagens posteriores afirmaram que a resposta “decisiva” da parte do jogador ainda estaria pendente. Os dirigentes do Dortmund estão empenhados em garantir a assinatura do jogador de 26 anos para afastar o interesse de clubes estrangeiros, mas a falta de um sinal verde definitivo deixou torcedores e partes interessadas à espera de clareza.


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  • Nico SchlotterbeckGetty

    Relatos contraditórios sobre a situação do contrato

    A situação se complicou devido às narrativas contraditórias que surgiram na mídia alemã. Algumas reportagens sugeriram que já havia sido alcançado um acordo total após a vitória por 3 a 2 sobre o Hamburgo, partida em que Schlotterbeck mais uma vez desempenhou um papel de destaque. Essas afirmações davam a entender que faltava apenas o anúncio oficial para que o zagueiro comprometesse seus melhores anos com o Schwarzgelben.

    Ao contrário, o WAZ sugere que, embora as negociações tenham sido produtivas e as bases de um acordo estejam em discussão, Schlotterbeck ainda não assinou o contrato e não deu sua aprovação. O zagueiro central está avaliando suas opções enquanto o Dortmund busca montar um elenco capaz de disputar consistentemente o título da Bundesliga e competir nas fases finais da Liga dos Campeões.

  • Um dos pilares do projeto do Dortmund

    Desde sua chegada ao Signal Iduna Park, Schlotterbeck provou ser um trunfo essencial para o BVB. Sua capacidade de construir jogadas a partir da defesa, aliada ao seu estilo defensivo agressivo, faz dele um jogador difícil de substituir no mercado atual. A diretoria do Dortmund está ciente de que perder um jogador de seu calibre exigiria um grande reinvestimento e uma busca potencialmente arriscada por um sucessor.

    A estratégia do clube tem sido construir uma equipe em torno de um núcleo de jogadores da seleção alemã, e Schlotterbeck é visto como o líder desse grupo. Negociar uma renovação impediria que o Dortmund o perdesse de graça no próximo verão ou em 2027, em meio a relatos de interesse do Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid.

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    A pressão da próxima janela de transferências

    Por enquanto, a bola continua no campo do jogador. Embora a diretoria do Dortmund continue esperançosa de que o avanço “decisivo” ocorra em breve, o silêncio por parte do jogador continua alimentando os rumores de saída. Até que seja feito um anúncio oficial, a questão de ele ficar ou sair continua sendo um dos principais assuntos em pauta na região do Ruhr.

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