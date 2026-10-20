Antes da entrevista coletiva pré-jogo para o confronto pela Champions League, Demichelis relembrou a mensagem que enviou após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.

Ao falar da relação próxima entre os dois e da liderança de seu ex-capitão, Demichelis disse: “Na época, eu era um companheiro muito próximo dele na seleção. Quando Leo se casou, fui um dos convidados. Nunca gostei de incomodar o Leo com mensagens, porque imagino que ele deva receber milhões todos os dias.

“Depois da semifinal, escrevi para ele porque senti necessidade de parabenizá-lo após a partida contra a Inglaterra, na qual, mais uma vez, ele mostrou, de uma maneira muito especial, como fazer aflorar aquele sentimento instintivo como equipe e como capitão.

“Aquela convicção dele, seu olhar, sua vontade e, acima de tudo, sua idade... Uau! Senti necessidade de parabenizá-lo, de pedir a ele, uma última vez, que aproveitasse aquele momento, independentemente do que viesse depois.”