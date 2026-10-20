AFP
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“Ele vai fazer falta!”: nostálgico, Martin Demichelis relembra a relação próxima com Lionel Messi após a saída da seleção
Técnico da Saxônia presta homenagem
Demichelis admitiu ter sido tomado pela nostalgia ao recordar sua amizade próxima com o lendário camisa 10 após a despedida dele do futebol de seleções. O icônico atacante se despediu oficialmente da seleção argentina durante um amistoso contra Benin no Estadio Monumental, em 6 de outubro. Ele encerrou sua carreira pela seleção com 126 gols e 70 assistências em 208 partidas.
- Getty Images Sport
Mensagem especial veio após a Copa do Mundo
Antes da entrevista coletiva pré-jogo para o confronto pela Champions League, Demichelis relembrou a mensagem que enviou após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.
Ao falar da relação próxima entre os dois e da liderança de seu ex-capitão, Demichelis disse: “Na época, eu era um companheiro muito próximo dele na seleção. Quando Leo se casou, fui um dos convidados. Nunca gostei de incomodar o Leo com mensagens, porque imagino que ele deva receber milhões todos os dias.
“Depois da semifinal, escrevi para ele porque senti necessidade de parabenizá-lo após a partida contra a Inglaterra, na qual, mais uma vez, ele mostrou, de uma maneira muito especial, como fazer aflorar aquele sentimento instintivo como equipe e como capitão.
“Aquela convicção dele, seu olhar, sua vontade e, acima de tudo, sua idade... Uau! Senti necessidade de parabenizá-lo, de pedir a ele, uma última vez, que aproveitasse aquele momento, independentemente do que viesse depois.”
Compromissos como treinador obrigaram a acompanhar à distância
Os compromissos como técnico na Alemanha impediram Demichelis de viajar a Buenos Aires para o jogo de despedida, e ele precisou assistir de longe.
Ao destacar o legado duradouro do meia, Demichelis acrescentou: "Quando ele anunciou a aposentadoria e o dia chegou, como todo argentino, fui tomado pela nostalgia. Comecei a assistir a vídeos, a momentos que apareciam nas redes sociais... Não pude estar lá por causa do trabalho. Em parte, sou grato por isso, porque significa que tenho um emprego em uma grande instituição. Mas, como argentino e ex-companheiro de equipe, a nostalgia tomou conta de mim.
"Ele fará falta. Deixou um legado muito grande no mundo do esporte e também na história do nosso futebol. Sou grato por ter sido contemporâneo dele."
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Um teste no Bernabéu aguarda os visitantes alemães
Depois de prestar homenagem a seu compatriota, Demichelis precisa agora concentrar toda a atenção na entrevista coletiva antes de um difícil compromisso europeu. Ele comandará o Leipzig no Santiago Bernabéu para enfrentar o poderoso Madrid pela Champions League nesta semana. Enquanto isso, a Argentina precisa continuar se adaptando a uma nova era sem seu principal jogador de longa data.
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