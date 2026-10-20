Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-COPAM2015-ARG-PARAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Ele vai fazer falta!”: nostálgico, Martin Demichelis relembra a relação próxima com Lionel Messi após a saída da seleção

M. Demichelis
L. Messi
Argentina

O técnico do RB Leipzig, Martin Demichelis, prestou uma homenagem emocionada ao ex-companheiro de seleção argentina Lionel Messi após sua aposentadoria da seleção. Antes do confronto de sua equipe com o Real Madrid pela Champions League, o treinador relembrou com carinho a trajetória que os dois compartilharam na seleção.

  • Técnico da Saxônia presta homenagem

    Demichelis admitiu ter sido tomado pela nostalgia ao recordar sua amizade próxima com o lendário camisa 10 após a despedida dele do futebol de seleções. O icônico atacante se despediu oficialmente da seleção argentina durante um amistoso contra Benin no Estadio Monumental, em 6 de outubro. Ele encerrou sua carreira pela seleção com 126 gols e 70 assistências em 208 partidas.

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Mensagem especial veio após a Copa do Mundo

    Antes da entrevista coletiva pré-jogo para o confronto pela Champions League, Demichelis relembrou a mensagem que enviou após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.

    Ao falar da relação próxima entre os dois e da liderança de seu ex-capitão, Demichelis disse: “Na época, eu era um companheiro muito próximo dele na seleção. Quando Leo se casou, fui um dos convidados. Nunca gostei de incomodar o Leo com mensagens, porque imagino que ele deva receber milhões todos os dias.

    “Depois da semifinal, escrevi para ele porque senti necessidade de parabenizá-lo após a partida contra a Inglaterra, na qual, mais uma vez, ele mostrou, de uma maneira muito especial, como fazer aflorar aquele sentimento instintivo como equipe e como capitão.

    “Aquela convicção dele, seu olhar, sua vontade e, acima de tudo, sua idade... Uau! Senti necessidade de parabenizá-lo, de pedir a ele, uma última vez, que aproveitasse aquele momento, independentemente do que viesse depois.”

  • Compromissos como treinador obrigaram a acompanhar à distância

    Os compromissos como técnico na Alemanha impediram Demichelis de viajar a Buenos Aires para o jogo de despedida, e ele precisou assistir de longe.

    Ao destacar o legado duradouro do meia, Demichelis acrescentou: "Quando ele anunciou a aposentadoria e o dia chegou, como todo argentino, fui tomado pela nostalgia. Comecei a assistir a vídeos, a momentos que apareciam nas redes sociais... Não pude estar lá por causa do trabalho. Em parte, sou grato por isso, porque significa que tenho um emprego em uma grande instituição. Mas, como argentino e ex-companheiro de equipe, a nostalgia tomou conta de mim.

    "Ele fará falta. Deixou um legado muito grande no mundo do esporte e também na história do nosso futebol. Sou grato por ter sido contemporâneo dele."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Um teste no Bernabéu aguarda os visitantes alemães

    Depois de prestar homenagem a seu compatriota, Demichelis precisa agora concentrar toda a atenção na entrevista coletiva antes de um difícil compromisso europeu. Ele comandará o Leipzig no Santiago Bernabéu para enfrentar o poderoso Madrid pela Champions League nesta semana. Enquanto isso, a Argentina precisa continuar se adaptando a uma nova era sem seu principal jogador de longa data.