O Barcelona está prestes a conquistar seu 29º título da Liga, e uma vitória no próximo Clássico garantiria um título histórico, já que os blaugranas nunca antes conquistaram o campeonato derrotando diretamente o Real Madrid. López está ansioso por este momento e explica: “No fim das contas, é um jogo que todos nós, jogadores, adoramos disputar, um Clássico, especialmente dada a nossa situação atual. Estamos ansiosos para jogar, dar o nosso melhor e conquistar uma vitória para os Cules.”

Embora um empate também seja suficiente para garantir o troféu, o meio-campista insiste que o romantismo do adversário é secundário em relação a simplesmente cumprir a missão. “Não importa, quanto antes, melhor”, acrescentou. “No fim das contas, é isso que importa: fomos muito consistentes ao longo do ano e temos que conquistar o título agora, o mais rápido possível.”