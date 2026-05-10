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“Ele vai estar em boa forma” - Um incentivo para os fãs de Lamine Yamal na Copa do Mundo, com o companheiro de equipe do Barcelona, Fermin López, fazendo uma previsão sobre a recuperação da lesão
O caminho de Yamal rumo à recuperação para a Copa do Mundo
Os torcedores do Barcelona e da Espanha têm ficado preocupados com a condição física de Yamal desde que ele foi descartado para o restante da temporada nacional. No entanto, López apresentou uma visão positiva sobre o estado de espírito do jogador de 18 anos. Em entrevista ao Mundo Deportivo, ele disse: “Ele está bem. Quando se lesiona, é difícil no início, porque ele é um rapaz ambicioso que gosta de ajudar em campo e de jogar. Com essa lesão, ele não pode jogar até a Copa do Mundo. Agora ele está bem e precisa se concentrar na recuperação, e acho que ele vai estar em boa forma.” A confiança demonstrada por López reflete o otimismo do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, que revelou recentemente que o astro de 18 anos treina três horas por dia para garantir que esteja pronto para a cena internacional.
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Em busca de um título histórico no Clássico
O Barcelona está prestes a conquistar seu 29º título da Liga, e uma vitória no próximo Clássico garantiria um título histórico, já que os blaugranas nunca antes conquistaram o campeonato derrotando diretamente o Real Madrid. López está ansioso por este momento e explica: “No fim das contas, é um jogo que todos nós, jogadores, adoramos disputar, um Clássico, especialmente dada a nossa situação atual. Estamos ansiosos para jogar, dar o nosso melhor e conquistar uma vitória para os Cules.”
Embora um empate também seja suficiente para garantir o troféu, o meio-campista insiste que o romantismo do adversário é secundário em relação a simplesmente cumprir a missão. “Não importa, quanto antes, melhor”, acrescentou. “No fim das contas, é isso que importa: fomos muito consistentes ao longo do ano e temos que conquistar o título agora, o mais rápido possível.”
A magia de Hansi Flick
Lopez tem sido uma peça fundamental no esquema tático de Hansi Flick nesta temporada, destacando-se nos jogos mais importantes. Quando questionado sobre como definiria o técnico alemão, ele elogiou o impacto que este causou no clube. “Hansi Flick é uma pessoa muito acessível, muito ambiciosa e muito exigente. O que todos veem é o que ele transmite à equipe. Estamos muito felizes com ele; acho que melhoramos muito como equipe e individualmente. Toda a equipe está muito feliz com ele.”
O jogador de 22 anos também acredita que o sucesso da equipe se baseia em um núcleo forte de talentos da La Masia. Refletindo sobre a perspectiva de conquistar títulos consecutivos do campeonato com estrelas formadas no clube, ele observou: “Acho que o Real Madrid é nosso maior rival... com jogadores de altíssimo calibre. É uma conquista notável que, com jogadores formados no clube e sendo a equipe que somos, tenhamos conseguido conquistar dois títulos consecutivos do campeonato.”
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As ambições da Espanha na Copa do Mundo
De olho no verão, López está confiante de que poderá desempenhar um papel significativo na seleção nacional, após um ano brilhante sob o comando de Flick. “Vejo-me desempenhando um papel importante. O Luis [de la Fuente] me dá muita confiança, e tenho jogado mais nessas últimas convocações. Acho que dei mais um passo à frente com a seleção e estou muito feliz. O técnico decide quem joga, mas só o fato de estar na Copa do Mundo já me deixa feliz. Acho que temos uma ótima equipe, um ótimo elenco, capaz de repetir o que fizemos no Campeonato Europeu. Esse é o nosso sonho e o nosso objetivo.”