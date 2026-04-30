Segundo informações da Sky, Manuel Neuer teria manifestado aos dirigentes do FC Bayern de Munique o desejo de continuar defendendo a baliza do clube alemão recordista de títulos mesmo após 2026. Para dar início às negociações, o agente de Neuer, Thomas Kroth, esteve na quinta-feira na Säbener Straße. Lá ocorreram as primeiras conversas com o diretor esportivo Max Eberl e o CEO Jan-Christian Dreesen. O jornal Bild também havia noticiado anteriormente sobre o encontro.
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Ele vai continuar mais um ano no FC Bayern de Munique? Manuel Neuer já teria tomado uma decisão
Mesmo que as negociações não sejam meras formalidades, as chances de um acordo não são ruins. Recentemente, os dirigentes do FCB elogiaram repetidamente o jogador de 40 anos e deixaram claro que a decisão de renovar ou não o contrato de Neuer depende, em última instância, do próprio Neuer. O presidente honorário Uli Hoeneß também não escondeu recentemente sua admiração por Neuer e declarou no podcast “Auf eine weiß-blaue Tasse”: “Pessoalmente, se depender de mim, vamos tentar mantê-lo por mais um ano.”
Manuel Neuer teria de aceitar uma redução salarial caso renove o contrato
Com um salário bruto estimado em cerca de 20 milhões de euros, Neuer continua sendo um dos jogadores mais bem pagos do FCB. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl precisa reduzir os custos com o elenco, Neuer teria que aceitar uma redução salarial significativa caso renove o contrato. Por outro lado, ao encerrar a carreira, ele teria, naturalmente, ainda menos receitas. Além disso, Neuer assumiria uma nova função na próxima temporada: embora continuasse sendo o goleiro titular, ele deveria atuar mais como uma espécie de mentor para Jonas Urbig e ajudá-lo a ganhar mais tempo de jogo. Neuer teria, portanto, que sentar no banco de reservas de vez em quando, mesmo que não estivesse lesionado.
Manuel Neuer no FC Bayern: Noite amarga na última partida contra o PSG
Neuer já provou várias vezes nesta temporada, com atuações sólidas na linha de gol, que continua sendo de grande ajuda para o FCB em termos esportivos. No entanto, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira, o goleiro passou por uma noite totalmente curiosa.
No memorável espetáculo que terminou em 4 a 5 na capital francesa, o campeão mundial de 2014 teve que ir buscar a bola do fundo da rede cinco vezes – e isso sem cometer nenhum erro: os chutes do ataque parisiense liderado por Ousmane Dembélé foram simplesmente muito bons. Neuer chegou a estabelecer um recorde nada glorioso: ele não defendeu nenhum único chute a gol dos parisienses em Paris — algo que nunca havia acontecido antes na história da Liga dos Campeões.