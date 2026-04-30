Ele vai continuar mais um ano no FC Bayern de Munique? Manuel Neuer já teria tomado uma decisão

Neuer já provou várias vezes nesta temporada, com atuações sólidas na linha de gol, que continua sendo de grande ajuda para o FCB em termos esportivos. No entanto, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira, o goleiro passou por uma noite totalmente curiosa.

No memorável espetáculo que terminou em 4 a 5 na capital francesa, o campeão mundial de 2014 teve que ir buscar a bola do fundo da rede cinco vezes – e isso sem cometer nenhum erro: os chutes do ataque parisiense liderado por Ousmane Dembélé foram simplesmente muito bons. Neuer chegou a estabelecer um recorde nada glorioso: ele não defendeu nenhum único chute a gol dos parisienses em Paris — algo que nunca havia acontecido antes na história da Liga dos Campeões.