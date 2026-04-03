“Ele vai conquistar uma vaga no time titular de um clube da Premier League” – previsão ousada de Freddy Adu sobre Cavan Sullivan antes da transferência do jovem prodígio para o Manchester City

O City decidiu contratar Sullivan depois de vê-lo fazer história na MLS aos 14 anos — com uma marca no livro dos recordes que antes pertencia ao ex-astro da seleção americana Adu, alcançada ao fazer sua estreia profissional pelo Philadelphia Union. O jovem promissor é há muito considerado uma das maiores esperanças do futebol.

Agora, busca-se tempo de jogo regular nos Estados Unidos, enquanto todos os esforços são feitos para garantir que Sullivan não seja levado ao limite ou além dele. Seu desenvolvimento contínuo precisa ser gerenciado com cuidado, garantindo que ele esteja na melhor forma possível para se mudar para Manchester quando completar 18 anos, em setembro de 2027.

A expectativa é que o City aprove uma transferência por empréstimo imediata para Sullivan, possivelmente para outra divisão na Europa. Adu, no entanto, está entre aqueles que esperam que um talento precoce conquiste a Premier League assim que estiver totalmente adaptado à vida na divisão mais exigente.