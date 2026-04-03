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“Ele vai conquistar uma vaga no time titular de um clube da Premier League” – previsão ousada de Freddy Adu sobre Cavan Sullivan antes da transferência do jovem prodígio para o Manchester City
Sullivan, que bateu o recorde, vai se juntar ao Manchester City quando completar 18 anos
O City decidiu contratar Sullivan depois de vê-lo fazer história na MLS aos 14 anos — com uma marca no livro dos recordes que antes pertencia ao ex-astro da seleção americana Adu, alcançada ao fazer sua estreia profissional pelo Philadelphia Union. O jovem promissor é há muito considerado uma das maiores esperanças do futebol.
Agora, busca-se tempo de jogo regular nos Estados Unidos, enquanto todos os esforços são feitos para garantir que Sullivan não seja levado ao limite ou além dele. Seu desenvolvimento contínuo precisa ser gerenciado com cuidado, garantindo que ele esteja na melhor forma possível para se mudar para Manchester quando completar 18 anos, em setembro de 2027.
A expectativa é que o City aprove uma transferência por empréstimo imediata para Sullivan, possivelmente para outra divisão na Europa. Adu, no entanto, está entre aqueles que esperam que um talento precoce conquiste a Premier League assim que estiver totalmente adaptado à vida na divisão mais exigente.
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Adu aposto em Sullivan para conquistar a Premier League
Em entrevista exclusiva ao GOAL via parhaat pikakasinot, Adu disse: “Mais cedo ou mais tarde, ele vai conquistar uma vaga no time titular de um clube da Premier League. Sei que vai ser difícil. Vai ser muito difícil mesmo. Simplesmente porque a Premier League é a liga mais difícil de se conquistar no mundo. É assim mesmo.
“Já vi tantos jogadores que eram alguns dos melhores em suas ligas e, quando chegam à Premier League, parecem simplesmente medíocres. Então, é uma liga difícil de conquistar. É provavelmente, não, é a liga mais difícil do mundo — a melhor liga do mundo atualmente.
“Mas, no fim das contas, eu realmente acho que ele tem talento para isso. Tudo vai depender das decisões que ele tomar, de como ele encara a ida para lá e de como encara estar na Europa naquele momento. E essas coisas são difíceis.
“Espero que ele tenha as pessoas certas ao seu redor para lhe dar os conselhos certos que o ajudem a superar tudo isso, para que ele tome as decisões certas quando quiser ir.”
Palavras de sabedoria: Adu está sempre pronto para dar conselhos
Quando questionado se já lhe pediram para dar conselhos a Sullivan — tendo ele próprio enfrentado muita pressão ao se tornar o garoto-propaganda do futebol americano em 2004 —, Adu acrescentou: “Não, não falei com ele pessoalmente. Se ele precisasse do meu conselho ou tivesse alguma dúvida, eu ficaria mais do que feliz em ajudá-lo. Mas não gosto de me intrometer na vida e na carreira das outras pessoas. No entanto, se precisarem de mim, da minha ajuda ou de qualquer outra coisa, ficaria muito feliz em fazer isso.”
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Sullivan quer seguir os passos das estrelas da seleção americana na Inglaterra
Adu saiu da sua zona de conforto ao rumar para a Europa, assinando com o Benfica, um dos grandes clubes portugueses, e sabe como esse caminho profissional pode ser traiçoeiro. Sullivan está pronto para enfrentar seus próprios desafios de frente.
Ele não chegará ao Etihad Stadium como um jogador pronto, e o City está plenamente ciente disso, mas o empolgante meia receberá apoio incondicional enquanto busca seguir os passos de nomes como John Harkes, Brad Friedel, Clint Dempsey, Tim Howard, Claudio Reyna, Tim Ream e Christian Pulisic, causando um impacto positivo no futebol inglês.