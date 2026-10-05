Jesus manifestou total apoio a Ramos, afirmando que o atacante está perfeitamente preparado para ter sucesso no Milan. O jogador de frente vive grande fase por sua seleção, tendo papel decisivo no recente sucesso na Liga das Nações. Jesus, que trabalhou anteriormente com o atacante no Benfica, está confiante de que a evolução dele será um grande reforço para o Milan e para seu treinador, Amorim.

Falando depois de Portugal garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações com uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, Jesus destacou a evolução significativa do atacante desde os primeiros dias em Lisboa. "Ele também deu uma assistência contra a Dinamarca. Quando começou a carreira no Benfica, era diferente, porque cresceu imensamente. Eu era o treinador naquela época. Sei que ele vai ajudar o Milan e Ruben Amorim, porque está evoluindo muito", disse Jesus.