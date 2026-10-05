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'Ele vai ajudar Ruben Amorim' - técnico de Portugal, Jorge Jesus, apoia o artilheiro do Milan, Goncalo Ramos, para brilhar na Itália
Jesus aposta que Ramos vai prosperar em San Siro
Jesus manifestou total apoio a Ramos, afirmando que o atacante está perfeitamente preparado para ter sucesso no Milan. O jogador de frente vive grande fase por sua seleção, tendo papel decisivo no recente sucesso na Liga das Nações. Jesus, que trabalhou anteriormente com o atacante no Benfica, está confiante de que a evolução dele será um grande reforço para o Milan e para seu treinador, Amorim.
Falando depois de Portugal garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações com uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, Jesus destacou a evolução significativa do atacante desde os primeiros dias em Lisboa. "Ele também deu uma assistência contra a Dinamarca. Quando começou a carreira no Benfica, era diferente, porque cresceu imensamente. Eu era o treinador naquela época. Sei que ele vai ajudar o Milan e Ruben Amorim, porque está evoluindo muito", disse Jesus.
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Preparação tática e crescimento da equipe
Além das atuações individuais, Jesus refletiu sobre o crescimento coletivo do elenco durante a janela internacional. Ele admitiu que a falta de tempo de preparação o obrigou a adotar métodos pouco convencionais para transmitir suas ideias táticas aos jogadores. O treinador enfatizou que o time precisou tratar os próprios jogos como sessões de treino de alta exigência para refinar seu estilo.
"Fomos evoluindo nos jogos como se fossem sessões de treino, porque não tivemos tempo de preparação. A prática é o critério da verdade, então tive que recorrer à teoria, por isso fiz várias sessões de treino em sala. Queria melhorar a ideia defensiva e o ataque posicional, que é o momento mais difícil do jogo", explicou Jesus.
Ramos revela instruções no intervalo
O próprio atacante deu detalhes de como Jesus comanda os jogos à beira do campo, revelando uma instrução específica que levou ao seu gol da vitória. Ramos explicou que o treinador havia pedido para ele ajustar seu posicionamento instantes antes de balançar as redes. Essa interação destaca a relação próxima entre os dois e a disposição do atacante em assimilar orientações táticas em tempo real para beneficiar o desempenho geral da equipe.
"Um ou dois minutos antes do gol, eu me desloquei um pouco para o lado direito e o chefe disse: 'vai para a área'. Dois minutos depois eu fiz o gol e ele me disse: 'viu, eu te falei'. Foi outra interação engraçada com o chefe", afirmou o atacante.
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Grande ambição em meio à transição tática
Ramos enfatizou que, embora o elenco esteja atualmente se ajustando às ideias táticas do novo treinador, a ambição competitiva segue tão forte quanto sempre. Com pouco tempo de treino entre as partidas, a equipe tem usado os próprios jogos como oportunidades para aprimorar seu desempenho, em um processo de evolução constante que, segundo ele, ficou claramente visível nos últimos quatro compromissos.
"Nosso objetivo é vencer todos os jogos, é uma competição que queremos ganhar, mas também é uma fase de adaptação às ideias do novo treinador. Sem muito tempo para treinar, usamos os jogos para melhorar. Isso pôde ser visto ao longo dos quatro jogos", acrescentou.
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