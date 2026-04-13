Ele teve que interromper o treino no Real Madrid: especulações sobre Kylian Mbappé antes da partida de volta contra o Bayern de Munique

O susto com Mbappé na sexta-feira resultou de uma jogada aos 88 minutos, quando ele caiu na área de cinco metros após uma bela jogada individual e uma entrada do zagueiro central do Girona, Vitor Reis. Nesse momento, o adversário acertou-lhe o rosto com o cotovelo, o que levou Mbappé a precisar de três pontos de sutura.

No entanto, o Real não recebeu um pênalti. O árbitro Javier Alberola Rojas não apontou para a marca do pênalti — e o VAR também não se manifestou, o que causou grande descontentamento no time de Madrid. “Não entendo por que o VAR não interveio”, reclamou o técnico Álvaro Arbeloa. “Quando ele quer, ele se manifesta — e quando não quer, simplesmente não.”

Não foi, de longe, a primeira vez que, no Real, houve grande insatisfação com uma equipe de arbitragem no passado recente. O mesmo aconteceu após a derrota na partida de ida contra o Bayern. Duas decisões do árbitro inglês Michael Oliver causaram irritação posteriormente. Sobretudo a avaliação da entrada de Jonathan Tah em Mbappé, que acertou-lhe no tendão de Aquiles e se safou com um cartão amarelo. “Não sei como ele (Tah, nota do editor) não recebeu cartão vermelho pela falta em Mbappé; são decisões que não se conseguem entender”, reclamou Arbeloa após o apito final.

Com a perda de pontos contra o Girona, a diferença para o líder da tabela, o FC Barcelona, na Liga aumentou para nove pontos. A sete rodadas do fim da temporada, o campeonato está praticamente decidido.