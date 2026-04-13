Conforme informado pelo Real Madrid no domingo, o atacante não conseguiu concluir o treino da equipe por motivos de saúde.
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Ele teve que interromper o treino no Real Madrid: especulações sobre Kylian Mbappé antes da partida de volta contra o Bayern de Munique
Depois de ter sofrido um corte sangrento acima do olho direito na decepcionante empate em 1 a 1 contra o FC Girona na sexta-feira, Mbappé ainda se queixava de dores dois dias depois. Segundo o Real, tratou-se, portanto, de uma medida de precaução.
O Real Madrid não confirmou se o francês estará apto para jogar na quarta-feira. No entanto, a ausência de Mbappé seria uma grande surpresa, caso as consequências do incidente não sejam graves. Como se sabe, o Real precisa reverter a desvantagem de 1 a 2 sofrida na partida de ida no Bernabéu. Foi o próprio Mbappé quem marcou o único gol do time recordista.
Com 45 participações em gols em 38 partidas oficiais, Mbappé é a principal arma do ataque do Real Madrid. Logo atrás vem — bem atrás — Vinicius Júnior, que participou diretamente de 30 gols.
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A jogada de Mbappé voltou a causar irritação com a arbitragem no Real
O susto com Mbappé na sexta-feira resultou de uma jogada aos 88 minutos, quando ele caiu na área de cinco metros após uma bela jogada individual e uma entrada do zagueiro central do Girona, Vitor Reis. Nesse momento, o adversário acertou-lhe o rosto com o cotovelo, o que levou Mbappé a precisar de três pontos de sutura.
No entanto, o Real não recebeu um pênalti. O árbitro Javier Alberola Rojas não apontou para a marca do pênalti — e o VAR também não se manifestou, o que causou grande descontentamento no time de Madrid. “Não entendo por que o VAR não interveio”, reclamou o técnico Álvaro Arbeloa. “Quando ele quer, ele se manifesta — e quando não quer, simplesmente não.”
Não foi, de longe, a primeira vez que, no Real, houve grande insatisfação com uma equipe de arbitragem no passado recente. O mesmo aconteceu após a derrota na partida de ida contra o Bayern. Duas decisões do árbitro inglês Michael Oliver causaram irritação posteriormente. Sobretudo a avaliação da entrada de Jonathan Tah em Mbappé, que acertou-lhe no tendão de Aquiles e se safou com um cartão amarelo. “Não sei como ele (Tah, nota do editor) não recebeu cartão vermelho pela falta em Mbappé; são decisões que não se conseguem entender”, reclamou Arbeloa após o apito final.
Com a perda de pontos contra o Girona, a diferença para o líder da tabela, o FC Barcelona, na Liga aumentou para nove pontos. A sete rodadas do fim da temporada, o campeonato está praticamente decidido.
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