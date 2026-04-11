A possibilidade de Musiala não participar da fase final nos EUA, Canadá e México foi levantada durante a semana pelo ex-dirigente do Bayern, Oliver Kahn. O motivo são as atuações do jogador de 23 anos desde seu retorno após a grave lesão sofrida no Mundial de Clubes no verão passado.
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"Ele teria viajado para a Copa do Mundo com um braço e um pé quebrados": Vincent Kompany dá uma boa risada diante da exigência de Kahn em relação a Musiala
Após sua excelente atuação na vitória do Bayern por 5 a 0 fora de casa contra o FC St. Pauli na Bundesliga, Musiala declarou à Sky, em resposta a Kahn, que "não leu exatamente o que ele disse". Mas recusar não é uma opção: "Quero, sem dúvida, ir para a Copa do Mundo. Meu objetivo é ajudar a equipe o máximo possível até o final da temporada. E depois disso, quero ajudar a seleção o máximo possível.”
Que ele está totalmente apto para isso, ele já havia provado anteriormente contra o St. Pauli. Kompany o escalou na equipe titular, e Musiala marcou de cabeça logo no início da partida. Seguiram-se uma bola na trave, uma assistência e inúmeras jogadas de destaque, que culminaram em sua melhor atuação desde o retorno no início do ano.
“Foi um bom jogo, estou entrando melhor nas jogadas, marquei um gol. Estou satisfeito com o desempenho de hoje”, avaliou Musiala. “Cada minuto que recebo faz bem para mim. Dei um passo à frente, mas ainda há muitos passos que posso dar. Sinto-me realmente muito melhor do que há um mês.”
Também houve elogios do companheiro de equipe do FCB e capitão da seleção alemã, Joshua Kimmich: “Dá para perceber que, quando ele está sempre presente nos treinos conosco e tem oportunidades de jogar, ele sempre marca gols, como hoje”. É claro que ainda há um caminho a percorrer para conseguir manter esse desempenho a cada três dias. Mas percebo que sua mentalidade mudou um pouco, ele está ficando mais positivo agora.”
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A exigência de Kahn em relação a Musiala: Kompany não consegue conter o riso
O técnico do FCB, Kompany, destacou: “Jamal ainda não está no seu nível, mas tudo bem. Ele está chegando lá. Peço que tenham um pouco de paciência com ele, mas ele está chegando. Hoje foi um bom passo da parte dele.”
A exigência de Kahn, formulada após a infeliz atuação de Musiala como reserva contra o Real Madrid, provocou inicialmente uma gargalhada em Kompany. Em seguida, o ex-jogador profissional descreveu: “Eu vi Oliver Kahn uma vez no treino. Foi uma loucura. Ele teria voado para a Copa do Mundo mesmo com um braço e um pé quebrados. E isso é um elogio.” O mesmo se aplica a Musiala.
O especialista da Sky, Lothar Matthäus, já havia enfatizado antes do jogo que, pessoalmente, levaria Musiala “com certeza” para a Copa do Mundo. O jogador com mais partidas pela seleção alemã lembrou a Copa do Mundo de 2014, quando Bastian Schweinsteiger viajou para o torneio após se recuperar de uma lesão e, a princípio, não estava realmente em forma. No entanto, ele foi melhorando ao longo do torneio e teve um desempenho excepcional na final vitoriosa contra a Argentina.
Matthäus explicou: “Oliver Kahn não deixou de participar de nenhum treino. E agora ele diz a um jogador, dois meses e meio antes da Copa do Mundo, que ele deveria desistir de ir ao torneio. Para mim, essa é uma declaração incompreensível e desnecessária.”
Estatísticas de Jamal Musiala nesta temporada
Intervenções 14 Partidas com mais de 90 minutos 1 Minutos em campo 559 Gols 4 Assistências 3