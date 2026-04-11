"Ele teria viajado para a Copa do Mundo com um braço e um pé quebrados": Vincent Kompany dá uma boa risada diante da exigência de Kahn em relação a Musiala

Após sua excelente atuação na vitória do Bayern por 5 a 0 fora de casa contra o FC St. Pauli na Bundesliga, Musiala declarou à Sky, em resposta a Kahn, que "não leu exatamente o que ele disse". Mas recusar não é uma opção: "Quero, sem dúvida, ir para a Copa do Mundo. Meu objetivo é ajudar a equipe o máximo possível até o final da temporada. E depois disso, quero ajudar a seleção o máximo possível.”

Que ele está totalmente apto para isso, ele já havia provado anteriormente contra o St. Pauli. Kompany o escalou na equipe titular, e Musiala marcou de cabeça logo no início da partida. Seguiram-se uma bola na trave, uma assistência e inúmeras jogadas de destaque, que culminaram em sua melhor atuação desde o retorno no início do ano.

“Foi um bom jogo, estou entrando melhor nas jogadas, marquei um gol. Estou satisfeito com o desempenho de hoje”, avaliou Musiala. “Cada minuto que recebo faz bem para mim. Dei um passo à frente, mas ainda há muitos passos que posso dar. Sinto-me realmente muito melhor do que há um mês.”

Também houve elogios do companheiro de equipe do FCB e capitão da seleção alemã, Joshua Kimmich: “Dá para perceber que, quando ele está sempre presente nos treinos conosco e tem oportunidades de jogar, ele sempre marca gols, como hoje”. É claro que ainda há um caminho a percorrer para conseguir manter esse desempenho a cada três dias. Mas percebo que sua mentalidade mudou um pouco, ele está ficando mais positivo agora.”