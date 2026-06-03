Segundo a revista holandesa Voetbal International, o nome do goleiro alemão, que tem contrato com o FC Barcelona, está sendo discutido atualmente no Ajax de Amsterdã.
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Ele teria que abrir mão de muito dinheiro! Marc-André ter Stegen parece ser um dos candidatos a uma vaga em um gigante do futebol europeu que está em crise
Jordi Cruyff, diretor técnico do Ajax desde o início de fevereiro, está, portanto, explicitamente em busca de um goleiro experiente. E, além de Mark Flekken, do Bayer Leverkusen, segundo goleiro da seleção holandesa, e do ex-jogador do Borussia Mönchengladbach Yann Sommer, cujo contrato com a Inter de Milão expira no final de junho, Cruyff aparentemente também está de olho em ter Stegen.
Um possível motivo para o alemão se transferir para Amsterdã é o novo técnico do clube holandês. O espanhol Michel foi apresentado oficialmente ao Ajax na terça-feira; ele já havia levado ter Stegen para o FC Girona em janeiro. Depois de ter perdido a vaga de titular no Barcelona no verão passado para Joan Garcia, ter Stegen foi emprestado ao Girona no início do ano, com o objetivo de, possivelmente, ainda se candidatar à vaga de goleiro da seleção alemã na próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, que, como se sabe, será ocupada por Manuel Neuer em vez de Oliver Baumann.
No entanto, o plano de ter Stegen deu errado, pois ele — que já vinha sofrendo com lesões há muito tempo — se machucou novamente após apenas dois jogos pelo Girona e não pôde mais jogar até o final da temporada passada. Segundo informações, ter Stegen poderia muito bem ter imaginado ficar no Girona além do verão, já que Michael provavelmente continuaria lá como técnico. Mas o rebaixamento da LaLiga mudou a situação, e ter Stegen agora retorna oficialmente a Barcelona no final de junho.
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O Ajax gostaria de contar com a experiência, a liderança e a qualidade futebolística de ter Stegen na equipe
No Barça, onde foi o goleiro titular por anos, ter Stegen ainda tem contrato até 2028. No entanto, o jogador de 34 anos provavelmente não tem mais futuro no clube campeão espanhol, razão pela qual sua saída na janela de transferências do meio do ano é considerada provável.
Entre outros motivos, devido às suas qualidades futebolísticas, ter Stegen seria um goleiro adequado à filosofia do Ajax e também à visão de jogo do novo técnico Michel. Além disso, os dirigentes do Ajax gostariam de contar com a liderança e a imensa experiência do jogador, que disputou 44 partidas pela seleção alemã, para sua equipe, que teve um desempenho decepcionante na última temporada.
Assim, o Ajax, que espera por um título há quatro anos, não teve absolutamente nada a ver com a disputa pelo título na Eredivisie. Em quinto lugar, o time ficou 28 pontos atrás do campeão PSV Eindhoven; na Copa da Holanda, sofreu uma goleada de 0 a 6 contra o AZ Alkmaar nas oitavas de final; e na Liga dos Campeões, o Ajax, em 32º lugar na fase de grupos, estava muito longe de se classificar para a fase eliminatória.
Jordi Cruyff e companhia devem agora formar um novo time, capaz de voltar a dominar nacionalmente e alcançar destaques internacionais, como a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões de 2019. Os maiores sucessos do time de Amsterdã no cenário europeu já ficaram para trás: no início da década de 1970, o clube foi bicampeão da Copa dos Campeões da Europa, conquistando o título europeu três vezes consecutivas. A geração de ouro da década de 1990, com estrelas como Patrick Kluivert, Clarence Seedorf e Edgar Davids, conquistou mais uma vez a Liga dos Campeões em 1995.
Transferência para o Ajax? Marc-André ter Stegen teria que abrir mão de uma quantia significativa
De qualquer forma: nas eliminatórias, o Ajax garantiu sua vaga na Liga Conferência, o que significa que, na próxima temporada, pelo menos disputará competições europeias. É claro que isso não satisfaz as expectativas do clube; para recuperar a antiga força, ter Stegen poderá contribuir para isso.
No entanto, o salário dele pode se tornar um problema. No Barça, ter Stegen deve receber entre 16 e 18 milhões de euros brutos por ano — uma quantia que o Ajax não terá como pagar, nem de longe. O jogador mais bem pago atualmente no clube holandês é provavelmente o atacante Kasper Dolberg, que deve receber cerca de 3,5 milhões de euros por ano. Ter Stegen teria, portanto, que abrir mão de uma quantia considerável de dinheiro para se transferir para Amsterdã.
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Ter Stegen ajudará o Ajax a recuperar sua antiga força? A classificação do time nos últimos cinco anos
Temporada
Classificação
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5