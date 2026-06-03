Ele teria que abrir mão de muito dinheiro! Marc-André ter Stegen parece ser um dos candidatos a uma vaga em um gigante do futebol europeu que está em crise

Jordi Cruyff, diretor técnico do Ajax desde o início de fevereiro, está, portanto, explicitamente em busca de um goleiro experiente. E, além de Mark Flekken, do Bayer Leverkusen, segundo goleiro da seleção holandesa, e do ex-jogador do Borussia Mönchengladbach Yann Sommer, cujo contrato com a Inter de Milão expira no final de junho, Cruyff aparentemente também está de olho em ter Stegen.

Um possível motivo para o alemão se transferir para Amsterdã é o novo técnico do clube holandês. O espanhol Michel foi apresentado oficialmente ao Ajax na terça-feira; ele já havia levado ter Stegen para o FC Girona em janeiro. Depois de ter perdido a vaga de titular no Barcelona no verão passado para Joan Garcia, ter Stegen foi emprestado ao Girona no início do ano, com o objetivo de, possivelmente, ainda se candidatar à vaga de goleiro da seleção alemã na próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, que, como se sabe, será ocupada por Manuel Neuer em vez de Oliver Baumann.

No entanto, o plano de ter Stegen deu errado, pois ele — que já vinha sofrendo com lesões há muito tempo — se machucou novamente após apenas dois jogos pelo Girona e não pôde mais jogar até o final da temporada passada. Segundo informações, ter Stegen poderia muito bem ter imaginado ficar no Girona além do verão, já que Michael provavelmente continuaria lá como técnico. Mas o rebaixamento da LaLiga mudou a situação, e ter Stegen agora retorna oficialmente a Barcelona no final de junho.