Ele teria lá um técnico alemão: será que se aproxima uma transferência espetacular para Marc Cucurella, o pesadelo da DFB?

O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, que assume o comando para a preparação da próxima temporada, teria entrado em contato com Cucurella várias vezes nas últimas semanas. O ex-técnico do Leverkusen gostaria de contar com seu compatriota espanhol em seu futuro elenco, mas, segundo o The Athletic, também está ciente do desejo dele de mudar de clube. Resta aguardar para ver como essa situação se desenrolará.

Se os esforços do Barcelona para contratar Cucurella se intensificarão, depende fortemente de o campeão espanhol ter, antes disso, dispensado um de seus atuais zagueiros. Só assim, segundo o The Athletic, haveria capacidade para realmente trazer de volta o ex-jogador da base. E, no momento, há sobretudo incertezas.

Alejandro Balde, cujo desenvolvimento estagnou recentemente, não colocaria obstáculos no caminho do Barcelona caso desejasse uma transferência, segundo informações. Jules Koundé também poderia, em princípio, sair, mas o francês, que disputou a Copa do Mundo, enfatizou recentemente que continua vendo seu futuro no Barcelona. Já João Cancelo, emprestado pelo Al-Hilal no último semestre, deve ser contratado em caráter definitivo, se possível.

Em uma possível disputa por Cucurella, o Barça teria, de qualquer forma, concorrência de peso. De acordo com o The Athletic, o Atlético de Madrid também está na briga pelo jogador canhoto. Para os colchoneros, que buscam prioritariamente um novo lateral-esquerdo neste verão, Cucurella estaria no topo da lista de desejos, e aparentemente já houve conversas. E, ao contrário do Barça, o Atlético não precisaria primeiro vender jogadores para levar a sério a contratação de Cucurella.

O Real Madrid também é citado como um dos interessados, enquanto o Manchester City completa o círculo de clubes de alto nível interessados em Cucurella. Como é sabido, no Skyblues, o ex-técnico do Chelsea, Maresca, deverá assumir o lugar de Pep Guardiola, o que deve intensificar ainda mais as negociações entre o City e Cucurella.

Antes que seu futuro no clube seja decidido, Cucurella concentra-se, por enquanto, na Copa do Mundo, na qual a Espanha, atual campeã europeia, é uma das principais favoritas ao título. Cucurella disputou até agora 23 partidas pela seleção, foi titular no Euro há dois anos e deve desempenhar um papel importante também na fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. Recentemente, ele citou o Equador, adversário da Alemanha na fase de grupos, como um dos favoritos secretos ao título. A Espanha enfrentará Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde em sua chave da fase de grupos.