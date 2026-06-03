Segundo o The Athletic, Cucurella pretende deixar o Chelsea FC neste verão. E, ao que tudo indica, os Blues não colocariam obstáculos no caminho do lateral-esquerdo caso recebessem uma oferta adequada.
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Ele teria lá um técnico alemão: será que se aproxima uma transferência espetacular para Marc Cucurella, o pesadelo da DFB?
Enquanto isso, segundo o The Athletic, clubes de alto nível já estão se posicionando para contratar Cucurella. Entre eles, o FC Barcelona estaria acompanhando de perto a situação do jogador da seleção espanhola. O diretor esportivo do Barça, Deco, teria até mesmo entrado em contato com os assessores de Cucurella; tanto Deco quanto o técnico Hansi Flick teriam uma ótima opinião sobre o jogador de 27 anos.
O interessante é que, em Barcelona, Cucurella teria um técnico alemão, Flick. Afinal, ele se tornou o pesadelo personificado da seleção alemã na Euro 2024, disputada em casa. Na prorrogação das quartas de final entre a Espanha e a seleção alemã, sua mão na área, com o placar em 1 a 1, ficou impune, e a Alemanha não recebeu o pênalti que, na verdade, era claro. Em vez disso, os espanhóis marcaram o gol da vitória por 2 a 1 pouco antes do fim da prorrogação, garantindo assim a amarga eliminação dos anfitriões.
Para Cucurella, uma transferência para o Barcelona seria, naturalmente, especial também porque ele é natural da Catalunha e, aos 14 anos, passou a integrar as categorias de base do Barça. Como, alguns anos depois, não conseguiu chegar ao time principal – disputou apenas uma partida oficial pela equipe principal –, ele foi emprestado duas vezes, inicialmente na temporada 2018/19 (para o Eibar) e 2019/20 (para o Getafe), antes que o Blaugrana o vendesse definitivamente ao Getafe no verão de 2020 por pouco menos de doze milhões de euros. Um ano depois, veio a transferência para a Premier League, para o Brighton & Hove Albion; e, mais um ano depois, em 2022, o Chelsea levou Cucurella para Londres por nada menos que 65,3 milhões de euros.
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Marc Cucurella insatisfeito no Chelsea: os Blues pedem pelo menos 70 milhões de euros?
Após quatro anos em Stamford Bridge, Cucurella está cada vez mais insatisfeito, segundo o The Athletic. Aparentemente, uma das coisas que o incomoda é a estratégia de transferências dos Blues, que aposta fortemente na contratação de jovens talentos. “Faltou experiência. Para muitos jogadores, foi a primeira vez em uma partida desse nível – e pagamos o preço por isso”, lamentou o espanhol em março ao The Athletic, depois que o Chelsea não teve a menor chance nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (2 a 5 e 0 a 3). “Entendo que essa é a política do clube. Mas, para todos que estão aqui e querem conquistar grandes títulos, momentos como esse desanimam. Contratar apenas jogadores jovens pode dificultar isso.”
Além disso, Cucurella criticou a diretoria do clube por ter dispensado Enzo Maresca precipitadamente no início do ano. Ele gostaria que tivessem dado mais tempo ao técnico italiano, sob cujo comando o time londrino, afinal, conquistou o Mundial de Clubes no verão passado. Sob o comando do sucessor de Maresca, Liam Rosenior, que teve que se despedir já em abril, após apenas alguns meses, as coisas correram bem pior. No final da temporada, o Chelsea ficou de fora das competições internacionais, terminando em um decepcionante décimo lugar na Premier League — mais um possível motivo para Cucurella procurar um novo clube.
O Chelsea está bastante tranquilo quanto ao assunto, já que Cucurella tem contrato até 2029. Assim, os ingleses podem definir valores bastante altos para suas eventuais exigências de transferência. Segundo informações, os dirigentes do Blues esperam, em caso de saída de Cucurella, um valor de pelo menos 70 milhões de euros pela venda.
Interesse em Marc Cucurella? O Barça teria que vender alguém primeiro
O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, que assume o comando para a preparação da próxima temporada, teria entrado em contato com Cucurella várias vezes nas últimas semanas. O ex-técnico do Leverkusen gostaria de contar com seu compatriota espanhol em seu futuro elenco, mas, segundo o The Athletic, também está ciente do desejo dele de mudar de clube. Resta aguardar para ver como essa situação se desenrolará.
Se os esforços do Barcelona para contratar Cucurella se intensificarão, depende fortemente de o campeão espanhol ter, antes disso, dispensado um de seus atuais zagueiros. Só assim, segundo o The Athletic, haveria capacidade para realmente trazer de volta o ex-jogador da base. E, no momento, há sobretudo incertezas.
Alejandro Balde, cujo desenvolvimento estagnou recentemente, não colocaria obstáculos no caminho do Barcelona caso desejasse uma transferência, segundo informações. Jules Koundé também poderia, em princípio, sair, mas o francês, que disputou a Copa do Mundo, enfatizou recentemente que continua vendo seu futuro no Barcelona. Já João Cancelo, emprestado pelo Al-Hilal no último semestre, deve ser contratado em caráter definitivo, se possível.
Em uma possível disputa por Cucurella, o Barça teria, de qualquer forma, concorrência de peso. De acordo com o The Athletic, o Atlético de Madrid também está na briga pelo jogador canhoto. Para os colchoneros, que buscam prioritariamente um novo lateral-esquerdo neste verão, Cucurella estaria no topo da lista de desejos, e aparentemente já houve conversas. E, ao contrário do Barça, o Atlético não precisaria primeiro vender jogadores para levar a sério a contratação de Cucurella.
O Real Madrid também é citado como um dos interessados, enquanto o Manchester City completa o círculo de clubes de alto nível interessados em Cucurella. Como é sabido, no Skyblues, o ex-técnico do Chelsea, Maresca, deverá assumir o lugar de Pep Guardiola, o que deve intensificar ainda mais as negociações entre o City e Cucurella.
Antes que seu futuro no clube seja decidido, Cucurella concentra-se, por enquanto, na Copa do Mundo, na qual a Espanha, atual campeã europeia, é uma das principais favoritas ao título. Cucurella disputou até agora 23 partidas pela seleção, foi titular no Euro há dois anos e deve desempenhar um papel importante também na fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. Recentemente, ele citou o Equador, adversário da Alemanha na fase de grupos, como um dos favoritos secretos ao título. A Espanha enfrentará Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde em sua chave da fase de grupos.
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Marc Cucurella: seus números pelo Chelsea FC
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