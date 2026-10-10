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'Ele tentou resolver isso de forma arriscada demais!' - Eberl critica falha de Neuer quando o Bayern sofre o gol mais rápido da história da Bundesliga em empate com o Augsburg
Eberl destaca a falta de compostura de Neuer
A partida será lembrada por um momento de história indesejada para os gigantes bávaros. Imediatamente após a saída de bola de Luis Diaz, a bola voltou em direção a Neuer, que teve dificuldade para controlar o passe de forma eficaz. Percebendo a oportunidade, Robin Fellhauer, do Augsburg, aproveitou a bola solta, tirando proveito da hesitação incomum de Neuer para mandar a bola para o fundo da rede.
"Ele cometeu um erro, dominou mal a bola, depois quis resolver e resolveu de forma arriscada demais", disse Eberl ao comentar o lance específico que fez o Bayern sair atrás no placar antes mesmo de muitos torcedores terem se sentado.
- AFP
História da Bundesliga feita em oito segundos
Apesar da natureza de grande repercussão do erro, Eberl foi rápido em destacar que o resultado não foi culpa apenas do homem debaixo das traves. Ele observou que a equipe como um todo não conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que criou para matar o jogo. "Nós dificultamos a nossa vida com uma série de erros. Manu está envolvido nisso, mas outros também estão", acrescentou, como citado pela Sky Sports. "Tivemos chances suficientes para vencer o jogo de qualquer forma."
Fellhauer, o homem do momento, admitiu após o apito final que talvez pudesse ter concluído a chance ainda mais cedo, embora tenha optado por ser preciso em vez de agir com pressa. "Eu poderia ter chutado ainda mais rápido. Mas o risco de a bola sair para fora era grande demais", disse Fellhauer à imprensa. O gol foi cronometrado oficialmente em pouco mais de oito segundos, estabelecendo um novo recorde de gol mais rápido já marcado na elite do futebol alemão. Ao balançar as redes tão rapidamente, ele superou o recorde anterior de nove segundos, dividido por Kevin Volland e Karim Bellarabi, gravando seu nome nos livros de recordes da Bundesliga às custas de um dos maiores goleiros da história do futebol.
Raro vacilo de Neuer em análise
Apesar dessa rara falha, o goleiro de 40 anos ostenta uma trajetória ilustre no Bayern de Munique. Desde que chegou vindo do Schalke, em 2011, Neuer conquistou o título da Bundesliga 13 vezes, a DFB-Pokal em seis ocasiões, além de ter vencido a Champions League e o Mundial de Clubes duas vezes cada, junto com uma brilhante coleção de outros troféus. Ao longo de sua notável carreira, ele disputou 604 partidas pelo gigante da Baviera em todas as competições, mantendo impressionantes 272 jogos sem sofrer gol nesse período.
"Todos nós sabemos que raramente se vê isso de Manuel Neuer", continuou Eberl. "Não conheço os 800 ou mais jogos oficiais dele e não sei se ele cometeu falhas maiores neles. Ele cometeu um erro, dominou mal a bola, depois quis resolver a situação e, no fim, resolveu de forma arriscada demais."
- AFP
Chance perdida de assumir a liderança
O empate representa uma oportunidade significativa desperdiçada pelo Bayern de Munique, que entrou no fim de semana com a chance de retomar sua posição na liderança da tabela da Bundesliga após o empate do Borussia Dortmund contra o Werder Bremen ontem. Depois de já ter empatado com o Schalke na segunda rodada da campanha, o Bayern não conseguiu aproveitar o tropeço do Dortmund e agora ocupa a segunda colocação na classificação, com 11 pontos, dois atrás dos líderes do campeonato.
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