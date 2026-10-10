Apesar da natureza de grande repercussão do erro, Eberl foi rápido em destacar que o resultado não foi culpa apenas do homem debaixo das traves. Ele observou que a equipe como um todo não conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que criou para matar o jogo. "Nós dificultamos a nossa vida com uma série de erros. Manu está envolvido nisso, mas outros também estão", acrescentou, como citado pela Sky Sports. "Tivemos chances suficientes para vencer o jogo de qualquer forma."

Fellhauer, o homem do momento, admitiu após o apito final que talvez pudesse ter concluído a chance ainda mais cedo, embora tenha optado por ser preciso em vez de agir com pressa. "Eu poderia ter chutado ainda mais rápido. Mas o risco de a bola sair para fora era grande demais", disse Fellhauer à imprensa. O gol foi cronometrado oficialmente em pouco mais de oito segundos, estabelecendo um novo recorde de gol mais rápido já marcado na elite do futebol alemão. Ao balançar as redes tão rapidamente, ele superou o recorde anterior de nove segundos, dividido por Kevin Volland e Karim Bellarabi, gravando seu nome nos livros de recordes da Bundesliga às custas de um dos maiores goleiros da história do futebol.