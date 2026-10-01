De acordo com o Nieuwsblad, o técnico da Bélgica, Mark van Bommel, começou a construir um ambiente coeso e familiar enquanto se adapta ao seu novo cargo na seleção. O meio-campista Mandela Keita, que conquistou o título da liga belga sob o comando de Van Bommel no Royal Antwerp, confirmou que os métodos do treinador seguem inalterados.

Keita destacou que Van Bommel leva clareza tática imediata, estabilidade organizacional e gestão de grupo de elite para a seleção.

A Bélgica se prepara para enfrentar a Turquia em Sclessin após um intenso período de preparação do elenco.