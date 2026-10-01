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'Ele tenta transformar isso em uma grande família!' - Por dentro do esquema tático de Mark van Bommel ao lado de De Bruyne e Tielemans
Van Bommel estabelece uma estrutura organizacional clara na seleção da Bélgica
De acordo com o Nieuwsblad, o técnico da Bélgica, Mark van Bommel, começou a construir um ambiente coeso e familiar enquanto se adapta ao seu novo cargo na seleção. O meio-campista Mandela Keita, que conquistou o título da liga belga sob o comando de Van Bommel no Royal Antwerp, confirmou que os métodos do treinador seguem inalterados.
Keita destacou que Van Bommel leva clareza tática imediata, estabilidade organizacional e gestão de grupo de elite para a seleção.
A Bélgica se prepara para enfrentar a Turquia em Sclessin após um intenso período de preparação do elenco.
- Belga
Técnico utiliza De Bruyne e Tielemans para promover a união do elenco
Van Bommel conta com líderes experientes como Kevin De Bruyne, Youri Tielemans e Romelu Lukaku para criar um ambiente acolhedor para os integrantes mais jovens do elenco. Keita revelou que o trio mais experiente apoia ativamente os talentos em ascensão, reforçando a visão coletiva do treinador.
O meio-campista do Parma elogiou a capacidade de Van Bommel de transmitir total confiança a todo o elenco.
"Ele é exatamente o mesmo de antes", afirmou Keita sobre Van Bommel. "Mark foi um jogador realmente muito bom; ele tem uma percepção perfeita do que o grupo precisa. Ele dá ao time estabilidade e organização. As ideias dele são muito claras. E, além disso, ele tenta fazer disso uma grande família."
Keita elogia a ousadia, a capacidade de decisão tática e a comunicação de Van Bommel
Ao refletir sobre as características de Van Bommel como treinador, Keita lembrou como o técnico holandês nunca hesita em fazer mudanças táticas decisivas durante partidas de alta tensão. Ele descartou as preocupações da mídia sobre barreiras linguísticas, insistindo que Van Bommel se comunica sem dificuldade com todos os membros do elenco.
Keita apontou De Bruyne e Tielemans como figuras fundamentais para ajudar a impor os padrões de Van Bommel em campo.
"Os outros jogadores também veem dessa forma", acrescentou Keita. "Kevin, Youri e Romelu: eles são muito acessíveis. Os mais jovens sempre podem recorrer a eles; podemos aprender com eles. O treinador é taticamente muito forte e tem coragem de intervir. Ele consegue se comunicar com todos. Quase todo mundo entende holandês e, se não, sempre há o inglês."
- Isosport
Bélgica se prepara para teste contra a Turquia enquanto Van Bommel administra a profundidade do elenco
Van Bommel e sua comissão técnica concluem os preparativos para o dia do jogo antes de receber a Turquia em Liège. Com Romeo Lavia sendo administrado com cuidado devido à carga de trabalho, Van Bommel considera escalar Keita ou Nicolas Raskin no meio-campo.
A Bélgica busca garantir três pontos enquanto ganha embalo sob o comando de Van Bommel.
A equipe tenta demonstrar sua nova identidade tática diante de seus torcedores.
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