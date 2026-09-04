Mudryk se transferiu para Stamford Bridge por cerca de £ 90 milhões (US$ 122 mi) em janeiro de 2023. Depois de se destacar em seu país pelo Shakhtar Donetsk, ele era considerado uma grande promessa naquele momento, com o Arsenal também tendo entrado na disputa por sua contratação em determinado estágio.

A adaptação à vida na Premier League se mostrou difícil no início, e ele precisou de 24 partidas para abrir sua conta de gols. No total, marcou apenas 10 vezes pelos Blues em 73 jogos.

A carreira de Mudryk foi abruptamente interrompida em novembro de 2024, quando ele foi suspenso após apresentar resultado adverso para a substância proibida meldônio. Ele recebeu uma suspensão de quatro anos da Football Association, mas um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) levou à revogação dessa punição e ele foi liberado para voltar a jogar em julho.

Ele participou da pré-temporada com o Chelsea, antes de concluir uma transferência no último dia da janela para o Tottenham. O ponta, agora com 25 anos, reencontrou seu ex-treinador no Shakhtar, Roberto De Zerbi, o técnico que comandou sua ascensão ao time principal em 2021-22.