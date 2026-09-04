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'Ele tem uma qualidade' - Mykhailo Mudryk é uma 'grande aposta' para o Tottenham após 20 meses fora, enquanto ex-jogador do Spurs reage ao empréstimo do Chelsea
Mudryk foi inicialmente atingido por uma suspensão de quatro anos
Mudryk se transferiu para Stamford Bridge por cerca de £ 90 milhões (US$ 122 mi) em janeiro de 2023. Depois de se destacar em seu país pelo Shakhtar Donetsk, ele era considerado uma grande promessa naquele momento, com o Arsenal também tendo entrado na disputa por sua contratação em determinado estágio.
A adaptação à vida na Premier League se mostrou difícil no início, e ele precisou de 24 partidas para abrir sua conta de gols. No total, marcou apenas 10 vezes pelos Blues em 73 jogos.
A carreira de Mudryk foi abruptamente interrompida em novembro de 2024, quando ele foi suspenso após apresentar resultado adverso para a substância proibida meldônio. Ele recebeu uma suspensão de quatro anos da Football Association, mas um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) levou à revogação dessa punição e ele foi liberado para voltar a jogar em julho.
Ele participou da pré-temporada com o Chelsea, antes de concluir uma transferência no último dia da janela para o Tottenham. O ponta, agora com 25 anos, reencontrou seu ex-treinador no Shakhtar, Roberto De Zerbi, o técnico que comandou sua ascensão ao time principal em 2021-22.
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O Tottenham apostou em Mudryk por empréstimo
Mudryk é claramente talentoso, com 28 partidas pela seleção, mas não joga futebol competitivo há 22 meses e nunca conseguiu realmente se adaptar à vida na elite do futebol inglês. Questionado sobre se isso faz dele uma aposta arriscada para o Tottenham, o ex-meio-campista de Spurs e Chelsea Poyet, falando por cortesia da Gambling.com, o guia de confiança para sites de apostas, disse à GOAL: “É uma grande aposta, sim. É uma grande aposta também porque acho que ele é um jogador muito específico. É um jogador que tem uma qualidade, que é a velocidade, uma velocidade incrível. E, se isso não estiver funcionando no jogo dele, então é só isso.
“Então, nesse caso, vou na direção oposta de [Enzo] Fernandez. Acho que, nesse caso, foi mais o clube dizendo: ‘Ok, vamos usá-lo?’ Ala? Sem chance. Se ele não jogou por dois anos, não sabemos se ele não vai se machucar porque, normalmente, esses jogadores têm lesões no tendão da coxa, muito dinheiro, seguimos em frente.
“Então talvez eles também nem estivessem contando com ele depois desse tipo de pena reduzida. Virou uma grande notícia. Talvez eles soubessem que isso estava acontecendo. Acho que foi mais uma decisão do clube, essa, do que a do Fernandez. O processo estava em andamento.”
Declaração ousada de De Zerbi sobre a Bola de Ouro
Mudryk está ansioso para recomeçar no Spurs, com um desejo compreensível de sua parte de deixar para trás os últimos dois anos. Ele disse: “É uma sensação incrível. Mal posso esperar para começar a treinar e jogar pelo clube, e estou muito animado para reencontrar Roberto De Zerbi. Ele é meu pai no futebol. Eu acredito nele. Eu confio nele. Eu sei o que ele quer de mim e, com ele, sempre sinto que estou evoluindo.”
Se alguém pode fazer Mudryk voltar a render, esse alguém pode ser De Zerbi. O enigmático técnico italiano já afirmou anteriormente que o veloz atacante ucraniano pode ser um candidato ao mais prestigioso dos prêmios individuais.
Ele afirmou com convicção em 2022: “Acho que Mudryk pode ganhar a Bola de Ouro no futuro. Eu conheço o valor de Mudryk. Mykhailo tem potencial para uma grande carreira. Na minha opinião, ele também pode ganhar a Bola de Ouro. Ele é um jogador do mais alto nível, mas também é muito sensível. Ele precisa de carinho. Veremos se ele corresponde ao seu potencial.”
Quando Mudryk fará sua estreia pelo Tottenham?
Mudryk ainda não chegou perto de atingir esse nível até aqui, mas o tempo segue a seu favor quando se trata de destravar o potencial que primeiro o colocou no radar dos principais clubes da Europa.
Ainda não se sabe quando a estreia pelo Tottenham acontecerá, com De Zerbi, que viu sua equipe abrir a campanha de 2026-27 com duas derrotas seguidas sem marcar um gol, prestes a levar o Spurs ao City Ground no sábado para um confronto com o Nottingham Forest.
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