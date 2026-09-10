AFP
Traduzido por
'Ele tem uma influência enorme' - Michael Carrick elogia prodígio 'fantástico' do Manchester United que quebrou seu recorde na Liga dos Campeões
Um retorno europeu tranquilo
O Manchester United marcou seu retorno à Liga dos Campeões com uma vitória enfática por 4 a 0 sobre o estreante no torneio Sabah. Gols de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez garantiram os três pontos em Old Trafford.
Falando à TNT Sports após o apito final, o técnico Michael Carrick refletiu sobre o desempenho geral da equipe e disse: "É bom não sofrer gol e, obviamente, vencer o jogo. Parte do nosso jogo ofensivo foi fantástica. Fomos perigosos nas transições, defendemos bem na maior parte do tempo. O resultado parece confortável, mas não foi tão fácil assim."
- Getty Images Sport
Dominando o meio-campo
O grande destaque da noite foi a atuação dominante de Mainoo, que ditou o ritmo com facilidade. Carrick fez questão de destacar o talentoso meio-campista por sua contribuição excepcional para a equipe.
O técnico explicou: "Kobbie [Mainoo] é um jogador fantástico, isso é bem óbvio de ver. Ele tem uma influência enorme no nosso jogo e é um verdadeiro prazer tê-lo. Pelo meio do campo, jogamos um bom futebol em alguns momentos e podemos melhorar. Há alguns bons sinais que mostramos esta noite."
Seguindo os passos do seu técnico
Mainoo completou 81 passes durante a partida. De acordo com a OptaJoe, esse é o maior número de um jogador inglês pelo clube em um jogo da Champions League desde que o próprio Carrick registrou 89 contra o Olympiakos em fevereiro.
Esse brilho individual ajudou a restaurar a confiança coletiva do elenco após um empate frustrante contra o Everton no último domingo. Carrick acrescentou: "A confiança está lá, como em Everton no domingo, por longos períodos, só sofreu um baque ali no fim por causa do resultado. É sempre bom vencer. Mais uma grande no domingo."
- Getty Images Sport
O foco muda para o dérbi de Manchester
O Manchester United agora precisa se recuperar rapidamente e se preparar para um confronto monumental da Premier League contra o Manchester City neste domingo. Após sua atuação dominante na Europa, Carrick e seus jogadores estarão determinados a garantir a supremacia local em Old Trafford. Se Mainoo e seus companheiros de equipe conseguirem repetir essa forma clínica, terão uma grande chance de interromper o início perfeito de uma equipe do City.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.