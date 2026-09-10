'Ele tem uma influência enorme' - Michael Carrick elogia prodígio 'fantástico' do Manchester United que quebrou seu recorde na Liga dos Campeões

O Manchester United marcou seu retorno à Liga dos Campeões com uma vitória enfática por 4 a 0 sobre o estreante no torneio Sabah. Gols de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez garantiram os três pontos em Old Trafford.

Falando à TNT Sports após o apito final, o técnico Michael Carrick refletiu sobre o desempenho geral da equipe e disse: "É bom não sofrer gol e, obviamente, vencer o jogo. Parte do nosso jogo ofensivo foi fantástica. Fomos perigosos nas transições, defendemos bem na maior parte do tempo. O resultado parece confortável, mas não foi tão fácil assim."