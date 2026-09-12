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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Ele tem uma aura enorme': atacante da Juventus, Nick Woltemade, revela as primeiras impressões sobre Luciano Spalletti

N. Woltemade
Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

Nick Woltemade falou sobre suas primeiras impressões do técnico Luciano Spalletti em uma entrevista recente. O talentoso atacante admitiu que ele e sua família ficaram imediatamente impressionados com a enorme aura do treinador e sua clara visão tática.

  • O primeiro encontro com Spalletti

    Woltemade se sentou recentemente para uma entrevista extensa com a DAZNpara discutir sua carreira e seu progresso atual sob o comando de Spalletti. O atacante alemão se juntou à Juventus por empréstimo vindo do Newcastle no verão. O jogador de frente aproveitou a oportunidade para refletir sobre suas primeiras experiências trabalhando ao lado do muito respeitado técnico toscano. Adaptar-se a uma nova abordagem de comando é sempre um passo crucial para qualquer jogador, e Woltemade parece estar abraçando o desafio com entusiasmo.

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    Marcado por uma aura imensa

    Durante a entrevista, Woltemade fez questão de compartilhar os detalhes de seu primeiro encontro com Spalletti. O atacante revelou que o treinador deixou uma impressão imediata e duradoura nele e em sua família.

    "Quando encontrei Spalletti pela primeira vez com a minha família, todos nós pensamos uma única coisa: aura", explicou Woltemade. "Ele tem uma aura enorme, parece calmo, mas é muito claro no que quer tanto dentro de campo quanto fora dele."

  • Visão clara dentro e fora de campo

    Com uma base sólida agora estabelecida, Woltemade está extremamente otimista em relação ao seu desenvolvimento contínuo sob o comando de Spalletti. O atacante sente que está atualmente no ambiente perfeito para elevar seu jogo ao próximo nível.

    Ele destacou que o técnico toscano não perdeu tempo para começar a trabalhar, focando imediatamente em áreas específicas para evolução, ao dizer: "Ele está me ajudando muito e imediatamente começou a trabalhar de perto comigo para me ajudar a melhorar. Tenho certeza de que me tornarei um jogador melhor com ele."

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    Olhando para um futuro brilhante

    Ele fez sua estreia pela Juve nesta temporada durante o empate por 1 a 1 contra o Milan, entrando no segundo tempo. Agora, Woltemade espera começar jogando quando a Juventus visitar o Sassuolo em sua próxima partida da Serie A.

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