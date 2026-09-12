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'Ele tem uma aura enorme': atacante da Juventus, Nick Woltemade, revela as primeiras impressões sobre Luciano Spalletti
O primeiro encontro com Spalletti
Woltemade se sentou recentemente para uma entrevista extensa com a DAZNpara discutir sua carreira e seu progresso atual sob o comando de Spalletti. O atacante alemão se juntou à Juventus por empréstimo vindo do Newcastle no verão. O jogador de frente aproveitou a oportunidade para refletir sobre suas primeiras experiências trabalhando ao lado do muito respeitado técnico toscano. Adaptar-se a uma nova abordagem de comando é sempre um passo crucial para qualquer jogador, e Woltemade parece estar abraçando o desafio com entusiasmo.
- AFP
Marcado por uma aura imensa
Durante a entrevista, Woltemade fez questão de compartilhar os detalhes de seu primeiro encontro com Spalletti. O atacante revelou que o treinador deixou uma impressão imediata e duradoura nele e em sua família.
"Quando encontrei Spalletti pela primeira vez com a minha família, todos nós pensamos uma única coisa: aura", explicou Woltemade. "Ele tem uma aura enorme, parece calmo, mas é muito claro no que quer tanto dentro de campo quanto fora dele."
Visão clara dentro e fora de campo
Com uma base sólida agora estabelecida, Woltemade está extremamente otimista em relação ao seu desenvolvimento contínuo sob o comando de Spalletti. O atacante sente que está atualmente no ambiente perfeito para elevar seu jogo ao próximo nível.
Ele destacou que o técnico toscano não perdeu tempo para começar a trabalhar, focando imediatamente em áreas específicas para evolução, ao dizer: "Ele está me ajudando muito e imediatamente começou a trabalhar de perto comigo para me ajudar a melhorar. Tenho certeza de que me tornarei um jogador melhor com ele."
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Olhando para um futuro brilhante
Ele fez sua estreia pela Juve nesta temporada durante o empate por 1 a 1 contra o Milan, entrando no segundo tempo. Agora, Woltemade espera começar jogando quando a Juventus visitar o Sassuolo em sua próxima partida da Serie A.
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