Durante a entrevista, Woltemade fez questão de compartilhar os detalhes de seu primeiro encontro com Spalletti. O atacante revelou que o treinador deixou uma impressão imediata e duradoura nele e em sua família.

"Quando encontrei Spalletti pela primeira vez com a minha família, todos nós pensamos uma única coisa: aura", explicou Woltemade. "Ele tem uma aura enorme, parece calmo, mas é muito claro no que quer tanto dentro de campo quanto fora dele."