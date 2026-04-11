O meio-campista de 18 anos entrou em campo aos 84 minutos, substituindo Jamal Musiala, na vitória por 5 a 0 do FCB fora de casa contra o St. Pauli, dando assim os primeiros passos na Bundesliga.
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"Ele tem um talento incrível": uma contratação surpresa do Bayern de Munique impressiona profundamente Leon Goretzka
Com isso, Ndiaye dá continuidade à aposta nos jovens do Bayern: nove jogadores formados nas categorias de base do clube já estrearam nesta temporada no time principal do FCB. Embora Ndiaye não se enquadre na categoria de “jogador formado no clube”, já que só foi contratado do Gambinos Stars Africa em janeiro, é notável que, mais uma vez, um adolescente tenha recebido sua primeira oportunidade de mostrar seu valor na equipe principal.
“Infelizmente, ele estava lesionado, por isso a chance provavelmente teria surgido mais cedo”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após a partida em Hamburgo. De fato, Ndiaye já teve que lidar com várias lesões em seus quatro meses em Munique. Recentemente, ele ficou três semanas afastado devido a uma lesão na cápsula articular. No entanto, segundo Eberl, essa pausa forçada não foi perceptível na fase final da partida contra o St. Pauli: “Ele entrou muito bem neste jogo. Não se notou nenhum nervosismo nele.”
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Goretzka sobre Ndiaye: "Ele fez um excelente trabalho hoje"
Leon Goretzka também tem uma ótima opinião sobre seu companheiro de equipe relativamente novo. O recém-coroado artilheiro da temporada do Bayern elogiou: “Dá para ver que ele tem um talento incrível e é um cara legal. Ele está muito agradecido.” Para ele, a maior integração de jovens talentos também é mérito do técnico Vincent Kompany: “Isso mostra que ele é um técnico corajoso. (...) Ele fez um excelente trabalho hoje.”
As chances de Ndiaye entrar em campo no sábado eram realmente boas; afinal, Kompany havia reformulado profundamente o time entre os dois confrontos da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, fazendo sete alterações e dando um descanso a vários astros de renome.
Já em meados de fevereiro, Kompany elogiou seu novo pupilo Ndiaye, dizendo: “Estamos ansiosos por ver sua personalidade. Ele mostrou que faz parte dos talentos que temos nas categorias de base do Bayern. As coisas estão indo bem para ele.”
Bara Sapoko Ndiaye só pode jogar pela equipe principal do FC Bayern
Ainda não se sabe quais são as perspectivas de Ndiaye a médio e longo prazo na Säbener Straße. Atualmente, ele só pode jogar pela equipe principal do FCB; as regras impedem que o senegalês ganhe experiência na equipe reserva. Por enquanto, ele está emprestado apenas até o verão, e seu contrato com o Gambinos Stars vai até 2027.
Aliás, Ndiaye foi o primeiro jogador a chegar a Munique por meio da joint venture Red&Gold Football. “Bara é agora o primeiro a realmente chegar ao topo”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, logo após a transferência bastante surpreendente em janeiro: “Ele deve simplesmente se adaptar e conhecer o futebol europeu.” Desde sábado, ele subiu mais um degrau e conheceu um pouco mais do futebol europeu.
Esses contratos expiram no FC Bayern em 2026
Jogador Posição Idade Manuel Neuer Goleiro 40 anos Sven Ulreich Goleiro 37 anos Raphael Guerreiro Defesa 32 anos Leon Goretzka Meio-campista 31 anos