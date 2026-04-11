"Ele tem um talento incrível": uma contratação surpresa do Bayern de Munique impressiona profundamente Leon Goretzka

Com isso, Ndiaye dá continuidade à aposta nos jovens do Bayern: nove jogadores formados nas categorias de base do clube já estrearam nesta temporada no time principal do FCB. Embora Ndiaye não se enquadre na categoria de “jogador formado no clube”, já que só foi contratado do Gambinos Stars Africa em janeiro, é notável que, mais uma vez, um adolescente tenha recebido sua primeira oportunidade de mostrar seu valor na equipe principal.

“Infelizmente, ele estava lesionado, por isso a chance provavelmente teria surgido mais cedo”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após a partida em Hamburgo. De fato, Ndiaye já teve que lidar com várias lesões em seus quatro meses em Munique. Recentemente, ele ficou três semanas afastado devido a uma lesão na cápsula articular. No entanto, segundo Eberl, essa pausa forçada não foi perceptível na fase final da partida contra o St. Pauli: “Ele entrou muito bem neste jogo. Não se notou nenhum nervosismo nele.”