"Ele tem um talento extraordinário" - Rayan Cherki deixa seus companheiros da seleção francesa impressionados, enquanto a estrela do PSG elogia o impacto do meia do Manchester City

Os elogios surgem após uma temporada individual sensacional de Cherki, após sua transferência de grande repercussão para a Premier League. O jogador de 22 anos se estabeleceu como peça fundamental do motor criativo de Pep Guardiola, provando que é capaz de lidar com as exigências físicas e táticas do futebol inglês após anos de promessas na Ligue 1. Em sua temporada de estreia no Etihad, Cherki teve uma campanha inicial brilhante no futebol inglês, marcando 10 gols e dando 15 assistências em 52 partidas em todas as competições.

Na derrota da França para a Costa do Marfim no jogo de preparação no último fim de semana, Cherki foi titular e teve um ótimo desempenho. O ex-jogador do Lyon marcou o gol da França antes que o time adversário acabasse virando o jogo. Além do gol, o jogador da seleção francesa teve um impacto significativo no jogo de sua equipe.