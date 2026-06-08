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"Ele tem um talento extraordinário" - Rayan Cherki deixa seus companheiros da seleção francesa impressionados, enquanto a estrela do PSG elogia o impacto do meia do Manchester City
O desempenho de Cherki nesta temporada
Os elogios surgem após uma temporada individual sensacional de Cherki, após sua transferência de grande repercussão para a Premier League. O jogador de 22 anos se estabeleceu como peça fundamental do motor criativo de Pep Guardiola, provando que é capaz de lidar com as exigências físicas e táticas do futebol inglês após anos de promessas na Ligue 1. Em sua temporada de estreia no Etihad, Cherki teve uma campanha inicial brilhante no futebol inglês, marcando 10 gols e dando 15 assistências em 52 partidas em todas as competições.
Na derrota da França para a Costa do Marfim no jogo de preparação no último fim de semana, Cherki foi titular e teve um ótimo desempenho. O ex-jogador do Lyon marcou o gol da França antes que o time adversário acabasse virando o jogo. Além do gol, o jogador da seleção francesa teve um impacto significativo no jogo de sua equipe.
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Zaire-Emery elogia a genialidade técnica de Cherki
O meio-campista do Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, não poupou elogios a Cherki, descrevendo o talento do jogador do City como nada menos que extraordinário. Em entrevista ao Telefoot, conforme citado pelo Maxifoot, o jogador de 20 anos expressou o que todo o elenco sente ao ver a ex-estrela do Lyon em ação durante os treinos e partidas.
“Não acho que ele impressione só a mim, ele impressiona muita gente. Às vezes ele faz jogadas que nem ele mesmo sabe o que está fazendo. É simplesmente genial! Quando você tem um jogador como Rayan, tem que passar a bola para ele, ele é sempre decisivo, então é um jogador incrível”, declarou o meio-campista do PSG.
Reconhecimento no âmbito individual
O impacto de Cherki tem sido tão significativo que ele agora está concorrendo às maiores honrarias individuais da Premier League. Sua capacidade de desarmar as defesas de forma consistente e de finalizar com precisão lhe rendeu um lugar entre o seleto grupo de jogadores indicados aos prêmios de fim de temporada mais prestigiados.
O francês foi oficialmente incluído na lista de indicados ao prêmio de Jogador do Ano da PFA 2025-26, juntando-se ao companheiro de equipe Erling Haaland. Sua inclusão na lista ao lado de estrelas consagradas como Bruno Fernandes e Declan Rice destaca a rapidez com que ele ascendeu ao auge do futebol europeu.
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Deschamps e as expectativas crescentes
Apesar de ser considerado um “gênio” entre os companheiros de equipe, o desafio para Cherki continua sendo garantir uma vaga de titular fixa sob o comando de Didier Deschamps. Com seis partidas pela seleção e dois gols marcados, a concorrência dentro do elenco francês é acirrada, e o técnico da seleção é conhecido por exigir disciplina tática além do talento individual. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a pressão recairá sobre o meia do City para transformar seu “gênio” em títulos, tanto para o clube quanto para a seleção.