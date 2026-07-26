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“Ele tem um grande coração” - Jack Grealish ganha esperança de uma nova chance no Manchester City, enquanto Enzo Maresca traz novidades sobre o futuro do jogador de 100 milhões de libras
Uma situação complicada no City
Grealish teve poucas oportunidades na temporada 2024-25 antes de ser emprestado, tendo disputado apenas 20 partidas da Premier League pelo City, acumulando 715 minutos, marcando um gol e dando uma assistência. Ele se juntou ao Everton em agosto de 2025, encontrando seu ritmo com dois gols e seis assistências em 1.632 minutos antes de sofrer uma lesão no pé.
Maresca, que assumiu um time que ficou sem o título do campeonato nas duas últimas temporadas, admitiu que avaliar o futuro de Grealish é um desafio, já que o meia continua em recuperação. Ele afirmou: “Quando você não trabalha dia a dia com os jogadores, é difícil julgar. Não sei o que ele tem feito. É complicado.”
- AFP
Maresca deixa a porta aberta
Apesar do Everton ter recusado a opção de compra de Grealish por 50 milhões de libras, Maresca não fechou as portas para o ponta, que chegou ao City vindo do Aston Villa por 100 milhões de libras em 2021.
Ao longo de sua carreira no City, Grealish disputou 157 partidas e marcou 17 gols, ajudando a conquistar três títulos da Premier League, uma FA Cup, um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões.
Maresca, que já trabalhou com Grealish quando era assistente de Pep Guardiola no City, destacou a conexão entre eles. Ele acrescentou: “Em qualquer clube para o qual eu for, é meu dever treinar os jogadores do clube, e o Jack está aqui no momento. Tenho um bom relacionamento com ele e, desde que saí, temos mantido contato. Ele tem um grande coração e é um cara muito legal, mas vamos ver o que acontece.”
A recuperação da lesão continua sendo a prioridade
Embora suas perspectivas a longo prazo continuem sendo motivo de debate, a prioridade é recuperar a forma física total. Grealish está se empenhando para superar o problema persistente no pé que atrapalhou seu progresso em Merseyside.
O City conta atualmente com uma grande variedade de opções no ataque, o que significa que Grealish precisará provar que está fisicamente pronto antes de disputar uma vaga em um time determinado a reconquistar a glória nacional.
Recentemente, ele compartilhou uma atualização positiva sobre seu processo de reabilitação nas redes sociais, expressando sua ansiedade para se reunir com seus companheiros de equipe após ter perdido os últimos meses da temporada. Grealish postou: “É bom ver todo mundo. Estou quase lá — espero que não demore muito para eu voltar a treinar.”
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O que vem a seguir para Grealish?
Grealish continuará seu programa individual de preparação física na City Football Academy nesta semana. Assim que receber autorização da equipe médica, ele buscará impressionar Maresca nos treinos. Com o City ansioso para iniciar uma nova era de vitórias e se recuperar das recentes decepções na disputa pelo título, o ponta deve lutar para renascer sua carreira no Etihad e ampliar sua impressionante coleção de medalhas.
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