“Ele tem um grande coração” - Jack Grealish ganha esperança de uma nova chance no Manchester City, enquanto Enzo Maresca traz novidades sobre o futuro do jogador de 100 milhões de libras

Apesar do Everton ter recusado a opção de compra de Grealish por 50 milhões de libras, Maresca não fechou as portas para o ponta, que chegou ao City vindo do Aston Villa por 100 milhões de libras em 2021.

Ao longo de sua carreira no City, Grealish disputou 157 partidas e marcou 17 gols, ajudando a conquistar três títulos da Premier League, uma FA Cup, um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões.

Maresca, que já trabalhou com Grealish quando era assistente de Pep Guardiola no City, destacou a conexão entre eles. Ele acrescentou: “Em qualquer clube para o qual eu for, é meu dever treinar os jogadores do clube, e o Jack está aqui no momento. Tenho um bom relacionamento com ele e, desde que saí, temos mantido contato. Ele tem um grande coração e é um cara muito legal, mas vamos ver o que acontece.”