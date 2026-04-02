“Ele tem tudo para comandar esse clube!” – Nicky Butt apoia José Mourinho para uma segunda passagem sensacional pelo Manchester United

O futuro da gestão do United continua sendo um tema constante de debate sob a estrutura liderada por Sir Jim Ratcliffe e pela INEOS, com Michael Carrick atualmente comandando a equipe principal interinamente. Ainda não foi confirmado quem será o técnico a partir da próxima temporada, com nomes como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel sendo citados para o cargo.

Butt alertou que atrair treinadores de elite pode ser difícil sem oferecer maior controle, com Carrick atualmente em uma posição forte para assumir o cargo de forma permanente. Ele acrescentou: “Nenhum treinador consagrado vai querer vir para o Manchester United sem garantias de orçamento, tempo e controle. A estrutura atual torna isso difícil, e eles podem preferir alguém como Michael Carrick.”