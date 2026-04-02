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“Ele tem tudo para comandar esse clube!” – Nicky Butt apoia José Mourinho para uma segunda passagem sensacional pelo Manchester United
Mourinho é cotado para voltar a Old Trafford
Butt apoiou Mourinho em um possível retorno ao Manchester United, afirmando que o técnico português ainda possui a personalidade e a experiência necessárias para lidar com as pressões de Old Trafford. Mourinho conquistou a Liga Europa e a Copa da Liga em sua primeira passagem pelo United, entre 2016 e 2018, mas acabou deixando o clube em meio a um clima de atrito e agora comanda o Benfica, gigante do futebol português. Butt fez parte da comissão técnica de Mourinho e acredita que ele ainda tem capacidade para comandar um dos maiores clubes do mundo.
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"As autoridades nunca permitiriam isso"
O ex-meio-campista do United reconhece, no entanto, que a atual diretoria provavelmente não consideraria recontratar Mourinho. “Eu o traria de volta”, disse Butt em entrevista exclusiva à Paddy Power. “Ele é um vencedor e é capaz de liderar esse clube, mas os dirigentes nunca permitiriam isso, já que agora preferem um técnico que se concentre exclusivamente no trabalho técnico, em vez de controlar as contratações.”
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O desafio para o próximo técnico do United
O futuro da gestão do United continua sendo um tema constante de debate sob a estrutura liderada por Sir Jim Ratcliffe e pela INEOS, com Michael Carrick atualmente comandando a equipe principal interinamente. Ainda não foi confirmado quem será o técnico a partir da próxima temporada, com nomes como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel sendo citados para o cargo.
Butt alertou que atrair treinadores de elite pode ser difícil sem oferecer maior controle, com Carrick atualmente em uma posição forte para assumir o cargo de forma permanente. Ele acrescentou: “Nenhum treinador consagrado vai querer vir para o Manchester United sem garantias de orçamento, tempo e controle. A estrutura atual torna isso difícil, e eles podem preferir alguém como Michael Carrick.”
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Garner impressiona à medida que o sonho da Copa do Mundo se torna realidade
Enquanto isso, Butt elogiou a evolução de James Garner, formado na base do Manchester United, que se tornou um jogador de destaque desde que deixou o clube para jogar no Everton. Butt acredita que Garner deve integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2022 e sugeriu que ele poderia retornar ao United no futuro.
“Ele tem sido fenomenal nesta temporada. Ele tem tudo: sabe passar, defender, desarmar e correr”, disse ele. “Ele definitivamente conquistou seu lugar e deve estar no avião para a Copa do Mundo. Não vejo por que ele não poderia voltar ao United. Ele está jogando bem, está atuando por um grande clube com grandes expectativas da torcida.”