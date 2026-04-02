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Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Refaat

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“Ele tem tudo para comandar esse clube!” – Nicky Butt apoia José Mourinho para uma segunda passagem sensacional pelo Manchester United

J. Mourinho
Manchester United
Premier League

Nicky Butt afirmou que José Mourinho ainda é capaz de comandar o Manchester United, apesar do final conturbado de sua primeira passagem pelo clube. A lenda do United admitiu que veria com bons olhos a possibilidade do “Special One” voltar ao banco de reservas de Old Trafford, citando seu histórico comprovado de conquistas de títulos.

  • Mourinho é cotado para voltar a Old Trafford

    Butt apoiou Mourinho em um possível retorno ao Manchester United, afirmando que o técnico português ainda possui a personalidade e a experiência necessárias para lidar com as pressões de Old Trafford. Mourinho conquistou a Liga Europa e a Copa da Liga em sua primeira passagem pelo United, entre 2016 e 2018, mas acabou deixando o clube em meio a um clima de atrito e agora comanda o Benfica, gigante do futebol português. Butt fez parte da comissão técnica de Mourinho e acredita que ele ainda tem capacidade para comandar um dos maiores clubes do mundo.

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  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    "As autoridades nunca permitiriam isso"

    O ex-meio-campista do United reconhece, no entanto, que a atual diretoria provavelmente não consideraria recontratar Mourinho. “Eu o traria de volta”, disse Butt em entrevista exclusiva à Paddy Power. “Ele é um vencedor e é capaz de liderar esse clube, mas os dirigentes nunca permitiriam isso, já que agora preferem um técnico que se concentre exclusivamente no trabalho técnico, em vez de controlar as contratações.”

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    O desafio para o próximo técnico do United

    O futuro da gestão do United continua sendo um tema constante de debate sob a estrutura liderada por Sir Jim Ratcliffe e pela INEOS, com Michael Carrick atualmente comandando a equipe principal interinamente. Ainda não foi confirmado quem será o técnico a partir da próxima temporada, com nomes como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel sendo citados para o cargo.

    Butt alertou que atrair treinadores de elite pode ser difícil sem oferecer maior controle, com Carrick atualmente em uma posição forte para assumir o cargo de forma permanente. Ele acrescentou: “Nenhum treinador consagrado vai querer vir para o Manchester United sem garantias de orçamento, tempo e controle. A estrutura atual torna isso difícil, e eles podem preferir alguém como Michael Carrick.”

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    Garner impressiona à medida que o sonho da Copa do Mundo se torna realidade

    Enquanto isso, Butt elogiou a evolução de James Garner, formado na base do Manchester United, que se tornou um jogador de destaque desde que deixou o clube para jogar no Everton. Butt acredita que Garner deve integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2022 e sugeriu que ele poderia retornar ao United no futuro.

    “Ele tem sido fenomenal nesta temporada. Ele tem tudo: sabe passar, defender, desarmar e correr”, disse ele. “Ele definitivamente conquistou seu lugar e deve estar no avião para a Copa do Mundo. Não vejo por que ele não poderia voltar ao United. Ele está jogando bem, está atuando por um grande clube com grandes expectativas da torcida.”

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