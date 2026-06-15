"Ele tem talento" - Harry Kane é apontado como futuro kicker da NFL após a carreira no futebol por estrela americana que fez a mesma transição

O maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra já falou várias vezes sobre sua ambição de se tornar um kicker da NFL assim que decidir pendurar as chuteiras na Europa.

Esse sonho ganhou um grande impulso com Aubrey, que recentemente assinou um contrato recorde de US$ 28 milhões com o Dallas Cowboys, tornando-se o kicker mais bem pago da história da NFL.

Em entrevista à talkSPORT, Aubrey falou com entusiasmo sobre o potencial do atacante do Bayern de Munique no futebol americano. Quando questionado sobre que conselho daria a Kane para seguir essa carreira, ele disse: “Continue marcando gols. Ele tem a chance de se tornar um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, ou de futebol americano, eu acho. Ele é um atacante fantástico, então vai envelhecer bem como kicker, e tem o talento necessário se quiser seguir essa carreira. Não é tão emocionante quanto ser o artilheiro da Inglaterra, então, por favor, continue assim enquanto puder.”