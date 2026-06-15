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"Ele tem talento" - Harry Kane é apontado como futuro kicker da NFL após a carreira no futebol por estrela americana que fez a mesma transição
A transição definitiva entre modalidades esportivas
O maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra já falou várias vezes sobre sua ambição de se tornar um kicker da NFL assim que decidir pendurar as chuteiras na Europa.
Esse sonho ganhou um grande impulso com Aubrey, que recentemente assinou um contrato recorde de US$ 28 milhões com o Dallas Cowboys, tornando-se o kicker mais bem pago da história da NFL.
Em entrevista à talkSPORT, Aubrey falou com entusiasmo sobre o potencial do atacante do Bayern de Munique no futebol americano. Quando questionado sobre que conselho daria a Kane para seguir essa carreira, ele disse: “Continue marcando gols. Ele tem a chance de se tornar um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, ou de futebol americano, eu acho. Ele é um atacante fantástico, então vai envelhecer bem como kicker, e tem o talento necessário se quiser seguir essa carreira. Não é tão emocionante quanto ser o artilheiro da Inglaterra, então, por favor, continue assim enquanto puder.”
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Preocupações com a idade do capitão dos Três Leões
Embora o talento seja inegável, Aubrey alertou que o tempo pode ser o maior obstáculo para Kane. O atacante completará 33 anos em julho e está atualmente em negociações para uma possível renovação de contrato na Allianz Arena. As equipes da NFL costumam apostar forte na juventude, mesmo para posições especializadas como a de chutador.
“Mas, brincadeiras à parte, ele com certeza consegue, se quiser”, continuou Aubrey. “Mas espero que ele não esteja muito velho. Tenho a sensação de que ele já estará um pouco mais velho quando encerrar a carreira no futebol, e as equipes da NFL não gostam de ver, digamos, kickers muito velhos como titulares.”
Da engenharia de software ao estrelato na NFL
A trajetória de Aubrey serve de modelo perfeito para Kane. Depois de ser dispensado pelo Bethlehem Steel, clube da USL, em 2018, Aubrey afastou-se temporariamente do esporte profissional para trabalhar como engenheiro de software antes de treinar por conta própria para se tornar um kicker. Seu caminho até os Cowboys foi pouco convencional, passando por uma passagem pela experimental USFL antes de conseguir sua grande chance em Dallas.
“Obviamente, fui selecionado no draft de 2017, joguei um ano na MLS, nunca fiz minha estreia oficial, joguei com o time B e depois passei uma temporada na USL”, explicou Aubrey. “Joguei razoavelmente bem, mas no final daquela temporada eu estava pronto para encerrar a carreira, então pendurei as chuteiras e comecei a trabalhar como engenheiro de software. Fiz isso por três anos. Durante todo esse tempo, eu treinava para ser um chutador. Então, por um tempo, senti que tinha o talento, se tivesse a oportunidade, mas por um tempo parecia que essa oportunidade nunca iria chegar. Felizmente, os EUA gostam muito de experimentar no esporte e surgiu uma liga experimental, a USL. Uma espécie de segunda divisão, a USFL, futebol de segunda divisão, e eu tive uma chance lá.”
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O foco atual está na conquista da Copa do Mundo
Antes que qualquer ideia sobre a NFL possa realmente tomar forma, Kane está focado em liderar a seleção inglesa de Thomas Tuchel na Copa do Mundo de 2026. No entanto, os preparativos foram prejudicados por um estranho incidente de segurança no Missouri. A polícia confirmou que dois suspeitos foram detidos após um veículo da equipe ter sido alvo de um assalto, com as chuteiras personalizadas de Kane entre os itens que teriam sido roubados.
Apesar das distrações fora de campo e das constantes especulações sobre um futuro no futebol americano, a prioridade imediata de Kane continua sendo conquistar um grande título para seu país.