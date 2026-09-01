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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Ele tem que melhorar!' - Hansi Flick explica por que Rodri ainda está no banco do Barcelona em meio ao enorme dilema com Pedri

Rodri
Barcelona
Rayo Vallecano
H. Flick
Barcelona x Rayo Vallecano
La Liga

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu que a principal contratação para o meio-campo, Rodri, ainda não tem a condição física de jogo necessária para ser titular em La Liga. O treinador alemão também enfrenta uma dor de cabeça tática sobre como o vencedor da Bola de Ouro de 2024 vai atuar ao lado de Pedri, o que levou a discussões nos bastidores para definir os respectivos papéis de cada um.

  • Flick administra a condição física de Rodri

    O Barcelona manteve o início perfeito na temporada de La Liga com uma imponente vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano em um emocionante jogo de sete gols no Camp Nou. Apesar de sair atrás logo no começo, o gigante catalão exibiu a fluidez ofensiva que se tornou a marca registrada do início de trabalho de Flick, com Raphinha e Lamine Yamal marcando dois gols cada para assegurar nove pontos de nove possíveis.

    No entanto, apesar de chegar com currículo de elite, a contratação de peso para o meio-campo, Rodri, mais uma vez teve de se contentar com uma participação saindo do banco. O internacional espanhol está atualmente passando por um rígido período de integração, enquanto trabalha para atingir sua condição física ideal e se adaptar a um novo esquema tático.


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    'Ele precisa melhorar fisicamente'

    Ao abordar a decisão de deixar sua contratação de peso fora do time titular, Flick foi direto sobre a condição física atual do meio-campista após sua recente chegada do Manchester City.

    “Obviamente, ele precisa melhorar fisicamente", explicou o técnico do Barcelona. "Sabemos disso porque ele acabou de chegar e está conosco há apenas dez dias. Mas, no fim, para mim, a forma como reagimos depois do gol é importante.”

    Flick também apontou problemas coletivos mais amplos que seu elenco precisa resolver, destacando especificamente fragilidades defensivas diante de contra-ataques rápidos e bolas paradas.

    “Como eu disse na pergunta anterior, precisamos controlar mais a bola", acrescentou Flick. "Também temos que dizer que sempre falamos sobre nós mesmos, mas também precisamos falar sobre o adversário. Eles jogaram muito bem. Têm jogadores muito rápidos. A forma como atacaram foi boa e, claro, também foram bem nas bolas paradas, nos escanteios. Acho que precisamos fazer muito melhor nessas situações.”


  • Resolvendo a sobreposição no meio-campo

    Além das preocupações imediatas com a condição física, surgiu um importante quebra-cabeça tático em relação à parceria de Rodri com Pedri. De acordo com um relatório do El Nacional, Rodri se reuniu recentemente com Flick para discutir como os dois meio-campistas podem coexistir sem diminuir a influência individual de cada um, evitando os choques posicionais que eles ocasionalmente viveram a serviço da seleção da Espanha.

    Flick formulou um plano definitivo para maximizar os talentos de ambos, exigindo uma separação rigorosa de funções para evitar que a dupla ocupe zonas idênticas. Nesse sistema, Rodri dará sustentação ao meio-campo para oferecer equilíbrio estrutural, enquanto Pedri terá total liberdade para atuar entre as linhas. Segundo a publicação, Rodri está disposto a adaptar seu jogo natural e conter seus instintos ofensivos para garantir que a parceria funcione.


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    O que vem a seguir para o Barcelona?

    Com três vitórias consecutivas no currículo, o foco do Barcelona agora se volta para uma difícil partida fora de casa em Mestalla, onde enfrentará o Valencia no domingo.

    Segundo informações, Flick acredita que sua divisão de funções bem definida pode transformar Rodri e Pedri em uma das duplas de meio-campo mais formidáveis do futebol europeu. A prioridade imediata será trabalhar esses gatilhos posicionais nos treinamentos antes de Rodri fazer sua primeira partida como titular. Assim que o meio-campista campeão da Copa do Mundo recuperar totalmente o ritmo de jogo, sua transição sem sobressaltos para o time titular será vital para a defesa inicial do título do Barcelona.

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