Ao abordar a decisão de deixar sua contratação de peso fora do time titular, Flick foi direto sobre a condição física atual do meio-campista após sua recente chegada do Manchester City.

“Obviamente, ele precisa melhorar fisicamente", explicou o técnico do Barcelona. "Sabemos disso porque ele acabou de chegar e está conosco há apenas dez dias. Mas, no fim, para mim, a forma como reagimos depois do gol é importante.”

Flick também apontou problemas coletivos mais amplos que seu elenco precisa resolver, destacando especificamente fragilidades defensivas diante de contra-ataques rápidos e bolas paradas.

“Como eu disse na pergunta anterior, precisamos controlar mais a bola", acrescentou Flick. "Também temos que dizer que sempre falamos sobre nós mesmos, mas também precisamos falar sobre o adversário. Eles jogaram muito bem. Têm jogadores muito rápidos. A forma como atacaram foi boa e, claro, também foram bem nas bolas paradas, nos escanteios. Acho que precisamos fazer muito melhor nessas situações.”



