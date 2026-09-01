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'Ele tem que melhorar!' - Hansi Flick explica por que Rodri ainda está no banco do Barcelona em meio ao enorme dilema com Pedri
Flick administra a condição física de Rodri
O Barcelona manteve o início perfeito na temporada de La Liga com uma imponente vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano em um emocionante jogo de sete gols no Camp Nou. Apesar de sair atrás logo no começo, o gigante catalão exibiu a fluidez ofensiva que se tornou a marca registrada do início de trabalho de Flick, com Raphinha e Lamine Yamal marcando dois gols cada para assegurar nove pontos de nove possíveis.
No entanto, apesar de chegar com currículo de elite, a contratação de peso para o meio-campo, Rodri, mais uma vez teve de se contentar com uma participação saindo do banco. O internacional espanhol está atualmente passando por um rígido período de integração, enquanto trabalha para atingir sua condição física ideal e se adaptar a um novo esquema tático.
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'Ele precisa melhorar fisicamente'
Ao abordar a decisão de deixar sua contratação de peso fora do time titular, Flick foi direto sobre a condição física atual do meio-campista após sua recente chegada do Manchester City.
“Obviamente, ele precisa melhorar fisicamente", explicou o técnico do Barcelona. "Sabemos disso porque ele acabou de chegar e está conosco há apenas dez dias. Mas, no fim, para mim, a forma como reagimos depois do gol é importante.”
Flick também apontou problemas coletivos mais amplos que seu elenco precisa resolver, destacando especificamente fragilidades defensivas diante de contra-ataques rápidos e bolas paradas.
“Como eu disse na pergunta anterior, precisamos controlar mais a bola", acrescentou Flick. "Também temos que dizer que sempre falamos sobre nós mesmos, mas também precisamos falar sobre o adversário. Eles jogaram muito bem. Têm jogadores muito rápidos. A forma como atacaram foi boa e, claro, também foram bem nas bolas paradas, nos escanteios. Acho que precisamos fazer muito melhor nessas situações.”
Resolvendo a sobreposição no meio-campo
Além das preocupações imediatas com a condição física, surgiu um importante quebra-cabeça tático em relação à parceria de Rodri com Pedri. De acordo com um relatório do El Nacional, Rodri se reuniu recentemente com Flick para discutir como os dois meio-campistas podem coexistir sem diminuir a influência individual de cada um, evitando os choques posicionais que eles ocasionalmente viveram a serviço da seleção da Espanha.
Flick formulou um plano definitivo para maximizar os talentos de ambos, exigindo uma separação rigorosa de funções para evitar que a dupla ocupe zonas idênticas. Nesse sistema, Rodri dará sustentação ao meio-campo para oferecer equilíbrio estrutural, enquanto Pedri terá total liberdade para atuar entre as linhas. Segundo a publicação, Rodri está disposto a adaptar seu jogo natural e conter seus instintos ofensivos para garantir que a parceria funcione.
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O que vem a seguir para o Barcelona?
Com três vitórias consecutivas no currículo, o foco do Barcelona agora se volta para uma difícil partida fora de casa em Mestalla, onde enfrentará o Valencia no domingo.
Segundo informações, Flick acredita que sua divisão de funções bem definida pode transformar Rodri e Pedri em uma das duplas de meio-campo mais formidáveis do futebol europeu. A prioridade imediata será trabalhar esses gatilhos posicionais nos treinamentos antes de Rodri fazer sua primeira partida como titular. Assim que o meio-campista campeão da Copa do Mundo recuperar totalmente o ritmo de jogo, sua transição sem sobressaltos para o time titular será vital para a defesa inicial do título do Barcelona.
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