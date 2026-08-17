Ao ser pressionado sobre a situação do ponta e como ele se encaixa na disputa pelas vagas pelos lados do campo, o treinador português deu uma avaliação sincera: "Não sei, mas Leao é um dos nossos jogadores. Já disse que estamos felizes por tê-lo, ele é um jogador valioso. Então, vamos ver, mas ele tem que lutar.

"Acho que Cisse, pela forma como jogou, vai dificultar as coisas. [Alexis] Saelemaekers mudou de posição, vai ser difícil. Também temos [Christian] Pulisic voltando, então teremos muitos jogadores brigando por essa vaga."