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'Ele tem que lutar' - Ruben Amorim envia recado claro a Rafael Leao sobre futuro no Milan
Planos de saída para o verão emperram
O internacional português de 27 anos não escondeu o desejo de buscar um novo desafio no exterior ao fim da última temporada, com Inglaterra ou Espanha como destino preferido. No entanto, como nenhuma oferta concreta se materializou e restam apenas duas semanas para o fechamento da janela de transferências, parece cada vez mais provável que ele permaneça em San Siro. Sua ausência do mais recente amistoso de pré-temporada só aumentou ainda mais a curiosidade em torno da situação.
- NurPhoto
Comentários no banco revelam dúvidas
Amorim viveu uma noite memorável em Wroclaw, vendo sua equipe marcar quatro gols contra seu ex-clube, o United, graças aos gols de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Leao ficou totalmente fora depois de relatar um incômodo muscular antes do pontapé inicial, o que levou seu técnico a atualizar sua condição, como citado pela TMW: "Não acho que seja algo sério, mas não sei se ele estará pronto."
Profundidade do elenco cria rivalidade
Ao ser pressionado sobre a situação do ponta e como ele se encaixa na disputa pelas vagas pelos lados do campo, o treinador português deu uma avaliação sincera: "Não sei, mas Leao é um dos nossos jogadores. Já disse que estamos felizes por tê-lo, ele é um jogador valioso. Então, vamos ver, mas ele tem que lutar.
"Acho que Cisse, pela forma como jogou, vai dificultar as coisas. [Alexis] Saelemaekers mudou de posição, vai ser difícil. Também temos [Christian] Pulisic voltando, então teremos muitos jogadores brigando por essa vaga."
- Getty Images Sport
Estreia do Torino traz dilemas
Leao trava uma corrida contra o tempo para provar que está em condições físicas antes da estreia do Milan na Serie A contra o Torino neste fim de semana. Esse confronto de abertura será um teste crucial para o plano de Amorim após uma promissora campanha de pré-temporada. Se o atacante estiver fora, aqueles que impressionaram em sua ausência podem garantir vagas entre os titulares.
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