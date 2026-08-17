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imago-sport-1080711814.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Ele tem que lutar' - Ruben Amorim envia recado claro a Rafael Leao sobre futuro no Milan

R. Leao
Rúben Amorim
Milan
Campeonato Italiano

Ruben Amorim avisou Rafael Leao de que ele enfrenta uma tarefa difícil para retomar seu lugar no time titular do Milan após a vitória de pré-temporada sobre o Manchester United. O atacante português desfalcou o amistoso por lesão em meio às especulações contínuas sobre transferência, com seu técnico insistindo que a disputa por vagas no ataque será acirrada.

  • Planos de saída para o verão emperram

    O internacional português de 27 anos não escondeu o desejo de buscar um novo desafio no exterior ao fim da última temporada, com Inglaterra ou Espanha como destino preferido. No entanto, como nenhuma oferta concreta se materializou e restam apenas duas semanas para o fechamento da janela de transferências, parece cada vez mais provável que ele permaneça em San Siro. Sua ausência do mais recente amistoso de pré-temporada só aumentou ainda mais a curiosidade em torno da situação.

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  • imago-sport-1080771150.jpgNurPhoto

    Comentários no banco revelam dúvidas

    Amorim viveu uma noite memorável em Wroclaw, vendo sua equipe marcar quatro gols contra seu ex-clube, o United, graças aos gols de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Leao ficou totalmente fora depois de relatar um incômodo muscular antes do pontapé inicial, o que levou seu técnico a atualizar sua condição, como citado pela TMW: "Não acho que seja algo sério, mas não sei se ele estará pronto."

  • Profundidade do elenco cria rivalidade

    Ao ser pressionado sobre a situação do ponta e como ele se encaixa na disputa pelas vagas pelos lados do campo, o treinador português deu uma avaliação sincera: "Não sei, mas Leao é um dos nossos jogadores. Já disse que estamos felizes por tê-lo, ele é um jogador valioso. Então, vamos ver, mas ele tem que lutar.

    "Acho que Cisse, pela forma como jogou, vai dificultar as coisas. [Alexis] Saelemaekers mudou de posição, vai ser difícil. Também temos [Christian] Pulisic voltando, então teremos muitos jogadores brigando por essa vaga."

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Estreia do Torino traz dilemas

    Leao trava uma corrida contra o tempo para provar que está em condições físicas antes da estreia do Milan na Serie A contra o Torino neste fim de semana. Esse confronto de abertura será um teste crucial para o plano de Amorim após uma promissora campanha de pré-temporada. Se o atacante estiver fora, aqueles que impressionaram em sua ausência podem garantir vagas entre os titulares.

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