"Ele tem que ir para a Copa do Mundo": Dietmar Hamann pressiona o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, a convocar uma estrela da Bundesliga

Führich passou por uma fase complicada nos primeiros meses desta temporada, chegando a perder temporariamente a vaga de titular no VfB. Agora, porém, o jogador de Stuttgart está “novamente em grande forma”, enfatizou Hamann, de modo que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deve ignorá-lo. “Ele tem que ir”, reiterou o ex-meio-campista.

Führich não havia sido convocado para a seleção alemã em todo o ano de 2025. Com sua excelente temporada 2023/24 pelo VfB, o ponta se destacou para a seleção nacional, estreou em outubro de 2023 e integrou a seleção alemã no Euro 2024, disputado em casa. Ele teve uma breve participação, entrando como reserva na partida da fase de grupos contra a Hungria (2 a 0).

No total, Führich disputou até agora nove partidas pela seleção, mas ainda não marcou nenhum gol. Nos amistosos no final de março contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1), o jogador de 28 anos voltou a ser convocado pela primeira vez em quase um ano e meio, tendo atuado por meia hora contra Gana. No entanto, Nagelsmann inicialmente havia deixado Führich de fora mais uma vez, mas ele foi convocado posteriormente devido à ausência do jogador do Dortmund Felix Nmecha, que se lesionou.



