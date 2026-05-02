"Ele está em ótima forma. Tem que ir para a Copa do Mundo", destacou Hamann na tarde de sábado na Sky, referindo-se ao atacante do VfB Stuttgart.
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"Ele tem que ir para a Copa do Mundo": Dietmar Hamann pressiona o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, a convocar uma estrela da Bundesliga
Führich passou por uma fase complicada nos primeiros meses desta temporada, chegando a perder temporariamente a vaga de titular no VfB. Agora, porém, o jogador de Stuttgart está “novamente em grande forma”, enfatizou Hamann, de modo que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deve ignorá-lo. “Ele tem que ir”, reiterou o ex-meio-campista.
Führich não havia sido convocado para a seleção alemã em todo o ano de 2025. Com sua excelente temporada 2023/24 pelo VfB, o ponta se destacou para a seleção nacional, estreou em outubro de 2023 e integrou a seleção alemã no Euro 2024, disputado em casa. Ele teve uma breve participação, entrando como reserva na partida da fase de grupos contra a Hungria (2 a 0).
No total, Führich disputou até agora nove partidas pela seleção, mas ainda não marcou nenhum gol. Nos amistosos no final de março contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1), o jogador de 28 anos voltou a ser convocado pela primeira vez em quase um ano e meio, tendo atuado por meia hora contra Gana. No entanto, Nagelsmann inicialmente havia deixado Führich de fora mais uma vez, mas ele foi convocado posteriormente devido à ausência do jogador do Dortmund Felix Nmecha, que se lesionou.
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Será que Chris Führich vai conseguir entrar na seleção alemã para a Copa do Mundo?
Nas últimas semanas, Führich fez de tudo para aumentar suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo. No clube, ele voltou a ser titular e vem apresentando um bom desempenho constante; nos últimos quatro jogos da Bundesliga, marcou três gols e deu uma assistência. No total, nesta temporada, ele soma atualmente oito gols e oito assistências em 49 partidas. Nagelsmann anunciará sua seleção para a Copa do Mundo no dia 21 de maio.
No sábado, Führich também marcou um gol no empate em 3 a 3 contra o TSG Hoffenheim. O time de Stuttgart conseguiu o gol de empate pouco antes do fim da partida e conquistou um ponto importante contra um adversário direto na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
A seleção alemã disputará mais dois amistosos antes do início da Copa do Mundo: em 31 de maio contra a Finlândia e em 6 de junho contra os co-anfitriões dos EUA. A primeira partida da fase de grupos contra Curaçao está marcada para 14 de junho; os outros dois adversários da fase de grupos são a Costa do Marfim e o Equador.