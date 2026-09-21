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'Ele tem que ganhar' - Raphinha faz declaração enfática sobre a Bola de Ouro de Lamine Yamal e explica por que estrela do Barcelona merece o prêmio
Capitã apoia sensação adolescente para prêmio máximo
À medida que o prazo para a votação da Bola de Ouro se aproxima rapidamente, o capitão do Barcelona, Raphinha, não deixou margem para ambiguidades em relação à sua escolha para o prêmio. Com 100 jornalistas de todo o mundo se preparando para enviar suas cédulas finais à France Football até 28 de setembro, o debate sobre quem merece a Bola de Ouro atingiu um ponto de ebulição.
Questionado diretamente se o cria de La Masia deveria ser o responsável por erguer o troféu, o brasileiro respondeu em entrevista ao The Guardian e à La Gazzetta dello Sport: "sem dúvida, sim". O ponta de 27 anos foi categórico ao afirmar que seu companheiro de equipe atende a todos os critérios possíveis usados para julgar os melhores jogadores do mundo.
Raphinha explicou seu raciocínio ao declarar: "Bom, acima de tudo. Acredito que ganhar a Bola de Ouro passa pelas estatísticas individuais, pelos títulos coletivos e pela magia que ele tem em campo. Carisma e tudo isso. Para mim, esses são os pontos mais importantes para ganhar o prêmio. E acho que Lamine tem tudo isso."
- Getty Images
Domínio estatístico e sucesso em títulos
O caso a favor de Yamal é reforçado por uma sequência realmente notável de atuações, que o fez se tornar o ponto focal tanto de clube quanto de seleção. Raphinha apontou a produção consistente do adolescente como um fator primordial para sua candidatura, observando que sua excelência não é um brilho passageiro recente.
"Lamine tem números espetaculares, não só na última temporada, mas em outras temporadas também. E esta temporada também começou de forma espetacular. De três títulos na última temporada, ele conquistou dois com o Barcelona e a Copa do Mundo com sua seleção", declarou o capitão durante a entrevista.
O brasileiro acrescentou: "E, para mim, ele é um dos jogadores mais importantes do Barcelona e um dos jogadores mais importantes da seleção espanhola. Então, para mim, não há dúvida. Para mim, Lamine tem que ficar com o prêmio aconteça o que acontecer. E, sobre o que os outros dizem, cada um tem que defender o seu. Mas, para mim, isso está muito claro, mesmo se eu não fosse companheiro de equipe do Lamine."
Descartando o viés da lealdade ao clube
Ciente de que seus comentários poderiam ser vistos como tendenciosos devido ao local de trabalho que compartilham, Raphinha tratou de esclarecer que sua opinião permaneceria a mesma mesmo se eles jogassem por equipes rivais. Ele sugeriu que o talento de Yamal é tão inegável que transcende rivalidades de clubes. "Independentemente de qualquer coisa, ele deveria ganhar. Outros vão defender o seu jogador, mas, para mim, é claramente ele. Mesmo se eu não fosse companheiro de equipe dele, diria que ele merece isso", comentou o brasileiro.
O foco de Raphinha permaneceu no impacto concreto que Yamal teve nos palcos mais importantes do jogo. Ele reiterou que o atacante é "um dos jogadores mais importantes para o Barcelona e para a Espanha", reconhecendo seu papel de protagonista tanto por seu clube quanto pela campeã europeia. "Pelo que ele fez em campo e pelos números que tem, pelos títulos que conquistou... Ele deveria ganhar", acrescentou o capitão.
- AFP
A contagem regressiva para a cerimônia
A corrida pela Bola de Ouro está entrando em sua reta final, com o mundo do futebol aguardando ansiosamente o anúncio do vencedor. A cerimônia está marcada para acontecer em 26 de outubro, em Londres, marcando uma mudança de local para o evento glamouroso.
O período de votação também está se aproximando do fim, já que o painel de jornalistas de todo o mundo tem até 28 de setembro para enviar suas cédulas finais. Com a campanha pública de Raphinha a todo vapor, a pressão sobre os eleitores aumenta para reconhecer o ano incrível vivido pelo mais novo ícone do Barcelona.
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