À medida que o prazo para a votação da Bola de Ouro se aproxima rapidamente, o capitão do Barcelona, Raphinha, não deixou margem para ambiguidades em relação à sua escolha para o prêmio. Com 100 jornalistas de todo o mundo se preparando para enviar suas cédulas finais à France Football até 28 de setembro, o debate sobre quem merece a Bola de Ouro atingiu um ponto de ebulição.

Questionado diretamente se o cria de La Masia deveria ser o responsável por erguer o troféu, o brasileiro respondeu em entrevista ao The Guardian e à La Gazzetta dello Sport: "sem dúvida, sim". O ponta de 27 anos foi categórico ao afirmar que seu companheiro de equipe atende a todos os critérios possíveis usados para julgar os melhores jogadores do mundo.

Raphinha explicou seu raciocínio ao declarar: "Bom, acima de tudo. Acredito que ganhar a Bola de Ouro passa pelas estatísticas individuais, pelos títulos coletivos e pela magia que ele tem em campo. Carisma e tudo isso. Para mim, esses são os pontos mais importantes para ganhar o prêmio. E acho que Lamine tem tudo isso."