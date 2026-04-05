“Ele tem que ficar” – O Barcelona toma decisão sobre a transferência de João Cancelo, mas enfrenta resistência do Al-Hilal em relação ao desejo do jogador de se tornar agente livre

Segundo o Sport, a mensagem vinda do coração do vestiário do Barcelona é inequívoca: “Ele tem que ficar”. Após uma atuação decisiva na recente vitória de virada sobre o Atlético de Madrid, tanto a comissão técnica quanto o elenco principal teriam chegado a um consenso de que o jogador de 31 anos deve permanecer no clube além da atual temporada.

Flick é um grande admirador do versátil lateral e já defendeu a decisão de priorizar o retorno de Cancelo ao clube, citando sua capacidade única de oferecer qualidade decisiva no terço final do campo. O técnico alemão vê a capacidade do zagueiro de atuar em várias posições como um elemento fundamental de seu planejamento tático para a temporada 2026-27.