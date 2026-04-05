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“Ele tem que ficar” – O Barcelona toma decisão sobre a transferência de João Cancelo, mas enfrenta resistência do Al-Hilal em relação ao desejo do jogador de se tornar agente livre
Flick e o elenco concordam em permanecer no clube de forma definitiva
Segundo o Sport, a mensagem vinda do coração do vestiário do Barcelona é inequívoca: “Ele tem que ficar”. Após uma atuação decisiva na recente vitória de virada sobre o Atlético de Madrid, tanto a comissão técnica quanto o elenco principal teriam chegado a um consenso de que o jogador de 31 anos deve permanecer no clube além da atual temporada.
Flick é um grande admirador do versátil lateral e já defendeu a decisão de priorizar o retorno de Cancelo ao clube, citando sua capacidade única de oferecer qualidade decisiva no terço final do campo. O técnico alemão vê a capacidade do zagueiro de atuar em várias posições como um elemento fundamental de seu planejamento tático para a temporada 2026-27.
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A estratégia de contratação de jogadores sem vínculo e os obstáculos financeiros
Apesar da vontade esportiva de fechar o negócio, a realidade financeira do Barcelona continua complicando as coisas. Segundo relatos, os blaugranas esperam que Cancelo tome as rédeas da situação, solicitando a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal. Isso permitiria ao gigante catalão evitar o pagamento de uma taxa de transferência e contratar o zagueiro como jogador sem vínculo.
No entanto, esse caminho exige um enorme sacrifício financeiro do jogador, que teria de abrir mão de um alto salário na Liga Profissional Saudita. Também é improvável que o Al-Hilal autorize a saída facilmente, já que ainda tem aproximadamente € 8 milhões a receber para cobrir os pagamentos de sua transferência original do Manchester City. Embora o Barça esteja desesperado para mantê-lo, o clube continua hesitante em pagar uma quantia significativa por um jogador que está prestes a completar 32 anos.
Deco elogia a ligação emocional de Cancelo
O diretor esportivo Deco tem sido um defensor ferrenho da contratação, frequentemente apontando o desejo pessoal do jogador de vestir as cores blaugranas como um fator decisivo. O ex-meio-campista acredita que o astro português representa um tipo raro de jogador que valoriza a identidade do clube acima do ganho financeiro.
Ao falar sobre o compromisso do zagueiro, Deco destacou a profunda ligação emocional de Cancelo com o clube, afirmando: “Fizemos um esforço para contratar Cancelo porque ele demonstrou repetidamente que é um torcedor fanático do Barça. Esse é um sentimento raro hoje em dia entre os jogadores, e estamos tentando trazê-lo de volta.”
- AFP
O que vem por aí para Cancelo?
Por enquanto, Cancelo continua focado em conquistar a dobradinha nacional e continental, com o Barcelona atualmente com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid na La Liga. Qualquer decisão final sobre seu futuro a longo prazo poderá ser adiada até o término da Copa do Mundo de 2026, dando ao jogador e aos dois clubes mais tempo para chegar a um acordo.