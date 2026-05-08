Ele tem duas exigências ousadas: o retorno espetacular de José Mourinho ao Real Madrid está cada vez mais próximo

Segundo a reportagem, os dirigentes do Real Madrid se reuniram com a equipe de Mourinho no início da semana para dar continuidade às negociações. Também teria havido contato direto com o próprio técnico. Acima de tudo, o diretor-geral do Real, José Ángel Sánchez, estaria defendendo fortemente a contratação de Mourinho.

Mas, segundo o The Athletic, o técnico de 63 anos também teria um grande defensor no presidente Florentino Pérez e é considerado o candidato preferido para retornar ao comando do Real Madrid no próximo verão, após 13 anos.

O próprio Mourinho também não parece avesso à ideia, mas parece que ele está colocando duas condições. Assim, a Sky informa que o novo técnico estaria exigindo, por um lado, “controle total”, bem como “grande poder de decisão nas transferências”, para concordar com um novo compromisso com o Real Madrid.