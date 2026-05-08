O retorno do técnico José Mourinho ao Real Madrid, que atravessa uma crise, parece estar cada vez mais próximo. Segundo a Sky Sport, o português, que já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e ainda está sob contrato com o Benfica, estaria agora na pole position — embora tenha duas exigências claras.
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Ele tem duas exigências ousadas: o retorno espetacular de José Mourinho ao Real Madrid está cada vez mais próximo
Segundo a reportagem, os dirigentes do Real Madrid se reuniram com a equipe de Mourinho no início da semana para dar continuidade às negociações. Também teria havido contato direto com o próprio técnico. Acima de tudo, o diretor-geral do Real, José Ángel Sánchez, estaria defendendo fortemente a contratação de Mourinho.
Mas, segundo o The Athletic, o técnico de 63 anos também teria um grande defensor no presidente Florentino Pérez e é considerado o candidato preferido para retornar ao comando do Real Madrid no próximo verão, após 13 anos.
O próprio Mourinho também não parece avesso à ideia, mas parece que ele está colocando duas condições. Assim, a Sky informa que o novo técnico estaria exigindo, por um lado, “controle total”, bem como “grande poder de decisão nas transferências”, para concordar com um novo compromisso com o Real Madrid.
Retorno ao Real Madrid? Mourinho teria cláusula de rescisão
Mourinho deixou em aberto seu futuro no Benfica para além da temporada atual. Questionado se continuaria como técnico do clube mais titulado de Portugal na temporada 2026/27, ele respondeu: “Não posso dizer isso. Como eu poderia confirmar algo assim? Afinal, isso não depende só de mim.”
E continuou: “Um treinador está integrado na estrutura de um clube. Da mesma forma que todos os outros funcionários ou um jornalista numa redação. Você é jornalista do ‘A Bola’. Pode garantir que ainda estará lá daqui a dez anos? Talvez queira isso. Mas não pode.” A conclusão de Mourinho: “É claro que não posso garantir nada”, embora tenha enfatizado que “não há nada do Real Madrid!”
Segundo o The Athletic, Mourinho teria em seu contrato, válido até 2027, uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros, que o Real poderia facilmente ativar, dada a quantia.