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Manu Kone RomaGetty
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Ele tem as ferramentas': Patrice Evra diz ao alvo de £ 51 milhões do Manchester United, Manu Kone, para recusar Old Trafford pelo Arsenal

Mercado da bola
M. Kone
P. Evra
Arsenal
Manchester United
Premier League
Roma
Campeonato Italiano

Patrice Evra aconselhou Manu Kone, alvo do Manchester United, a escolher o Arsenal em vez disso, afirmando que o meio-campista francês tem as ferramentas físicas para prosperar sob o comando de Mikel Arteta. O astro da Roma, avaliado em £ 51 milhões, despertou forte interesse após uma campanha impressionante na Copa do Mundo, com o United mantendo conversas formais para levá-lo a Old Trafford.

  • Disputa pela contratação de Kone esquenta

    A janela de transferências de verão teve forte concorrência pelo meio-campista da Roma Kone, após suas atuações impressionantes pela França na Copa do Mundo de 2026. O United surgiu como principal favorito para levar o jogador de 25 anos para Old Trafford, para complementar as chegadas de Youri Tielemans e Andrey Santos. Os dirigentes do Manchester United já mantiveram conversas diretas com os representantes do jogador e com a Roma, que avalia seu principal ativo em cerca de £ 51 milhões.


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    Evra aconselha ida para o Arsenal

    Apesar de seu status como ídolo do Manchester United, Evra pediu ao seu compatriota que considere uma mudança para o norte de Londres, para o Arsenal, campeão da Premier League.

    Falando à Stake, Evra elogiou a adequação de Kone ao futebol inglês: "Gosto do perfil de Manu Kone para a Premier League. Ele tem energia, carrega a bola, gosta dos duelos e trabalha para o time.

    "Todas essas coisas importam na Inglaterra. A Premier League é mais rápida. Você não tem tempo para respirar. Então, o mais importante é a adaptação. Não o julgue depois de cinco jogos.

    "Se ele for para o Arsenal com um técnico que saiba como usá-lo, acho que ele pode ir bem. Ele definitivamente tem as ferramentas. Depois, a questão é a consistência."

  • Arsenal prioriza contratação de Bruno Guimaraes

    Embora Evra tenha pressionado para que Kone se transferisse para o Emirates Stadium, o Arsenal no momento está priorizando a contratação do meio-campista do Newcastle United Guimaraes, que, segundo relatos, já acertou os termos pessoais. A investida do Arsenal por Guimaraes também recebeu total apoio da lenda do Chelsea Claude Makelele.

    Em entrevista à ComeOn, Makelele elogiou como o perfil de Guimaraes se encaixa no elenco de Mikel Arteta: "Bruno Guimaraes é um jogador ambicioso que vê sua carreira de uma forma: futebol de Champions League, sempre, e equipes montadas para conquistar títulos na Europa.

    "O Arsenal preenche todos os requisitos. Eles venceram a Premier League, foram longe na Champions League e foram montados para tentar de novo. É sempre certo para um bom jogador se juntar a uma grande equipe, e o Arsenal fez grandes negócios.

    "Bruno Guimaraes é um jogador muito bom, excepcional, como vimos com o Brasil. É a carreira dele e a decisão dele, mas o jogo dele se encaixa perfeitamente no Arsenal."

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  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Campeões enfrentam teste na estreia

    O Arsenal iniciará a defesa do título da Premier League recebendo o Coventry City, recém-promovido, no Emirates Stadium, em 21 de agosto. Enquanto isso, o United começará sua campanha doméstica um dia depois, diante de outro time promovido, o Hull City. A definição das transferências para o meio-campo de ambos os clubes é vista como o principal foco antes de a bola rolar para a nova temporada.