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'Ele tem as ferramentas': Patrice Evra diz ao alvo de £ 51 milhões do Manchester United, Manu Kone, para recusar Old Trafford pelo Arsenal
Disputa pela contratação de Kone esquenta
A janela de transferências de verão teve forte concorrência pelo meio-campista da Roma Kone, após suas atuações impressionantes pela França na Copa do Mundo de 2026. O United surgiu como principal favorito para levar o jogador de 25 anos para Old Trafford, para complementar as chegadas de Youri Tielemans e Andrey Santos. Os dirigentes do Manchester United já mantiveram conversas diretas com os representantes do jogador e com a Roma, que avalia seu principal ativo em cerca de £ 51 milhões.
- Action Plus
Evra aconselha ida para o Arsenal
Apesar de seu status como ídolo do Manchester United, Evra pediu ao seu compatriota que considere uma mudança para o norte de Londres, para o Arsenal, campeão da Premier League.
Falando à Stake, Evra elogiou a adequação de Kone ao futebol inglês: "Gosto do perfil de Manu Kone para a Premier League. Ele tem energia, carrega a bola, gosta dos duelos e trabalha para o time.
"Todas essas coisas importam na Inglaterra. A Premier League é mais rápida. Você não tem tempo para respirar. Então, o mais importante é a adaptação. Não o julgue depois de cinco jogos.
"Se ele for para o Arsenal com um técnico que saiba como usá-lo, acho que ele pode ir bem. Ele definitivamente tem as ferramentas. Depois, a questão é a consistência."
Arsenal prioriza contratação de Bruno Guimaraes
Embora Evra tenha pressionado para que Kone se transferisse para o Emirates Stadium, o Arsenal no momento está priorizando a contratação do meio-campista do Newcastle United Guimaraes, que, segundo relatos, já acertou os termos pessoais. A investida do Arsenal por Guimaraes também recebeu total apoio da lenda do Chelsea Claude Makelele.
Em entrevista à ComeOn, Makelele elogiou como o perfil de Guimaraes se encaixa no elenco de Mikel Arteta: "Bruno Guimaraes é um jogador ambicioso que vê sua carreira de uma forma: futebol de Champions League, sempre, e equipes montadas para conquistar títulos na Europa.
"O Arsenal preenche todos os requisitos. Eles venceram a Premier League, foram longe na Champions League e foram montados para tentar de novo. É sempre certo para um bom jogador se juntar a uma grande equipe, e o Arsenal fez grandes negócios.
"Bruno Guimaraes é um jogador muito bom, excepcional, como vimos com o Brasil. É a carreira dele e a decisão dele, mas o jogo dele se encaixa perfeitamente no Arsenal."
- Getty Images Sport
Campeões enfrentam teste na estreia
O Arsenal iniciará a defesa do título da Premier League recebendo o Coventry City, recém-promovido, no Emirates Stadium, em 21 de agosto. Enquanto isso, o United começará sua campanha doméstica um dia depois, diante de outro time promovido, o Hull City. A definição das transferências para o meio-campo de ambos os clubes é vista como o principal foco antes de a bola rolar para a nova temporada.
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