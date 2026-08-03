Apesar de seu status como ídolo do Manchester United, Evra pediu ao seu compatriota que considere uma mudança para o norte de Londres, para o Arsenal, campeão da Premier League.

Falando à Stake, Evra elogiou a adequação de Kone ao futebol inglês: "Gosto do perfil de Manu Kone para a Premier League. Ele tem energia, carrega a bola, gosta dos duelos e trabalha para o time.

"Todas essas coisas importam na Inglaterra. A Premier League é mais rápida. Você não tem tempo para respirar. Então, o mais importante é a adaptação. Não o julgue depois de cinco jogos.

"Se ele for para o Arsenal com um técnico que saiba como usá-lo, acho que ele pode ir bem. Ele definitivamente tem as ferramentas. Depois, a questão é a consistência."