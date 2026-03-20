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“Ele tem 18 anos, mas parece um profissional experiente” – Alemanha é informada de que “não pode se dar ao luxo” de deixar o jovem jogador do Bayern de Munique de fora da seleção para a Copa do Mundo
Uma ascensão meteórica para a jovem promessa do Bayern
Karl conquistou o mundo do futebol, transformando algumas participações na equipe principal do Bayern em uma vaga na mais recente convocação de Julian Nagelsmann para a seleção alemã. O jogador de 18 anos foi convocado para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana, o que indica que ele está firmemente na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo.
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Elogios de um ex-jogador da seleção
O ex-meio-campista da Alemanha, Hamann, tem liderado os apelos pela inclusão de Karl na lista final para o torneio. Ao avaliar o impacto do jovem, Hamann disse à Sky Sport que o adolescente possui um talento natural raro que a seleção simplesmente não pode ignorar.
“Ele tem 18 anos e joga profissionalmente há apenas oito ou nove meses, mas dá a sensação de que há um profissional experiente em campo”, disse Hamann. “Tudo o que ele faz tem naturalidade e facilidade. Com sua habilidade de driblar os adversários no um contra um e criar superioridade numérica na lateral, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de não levá-lo para a Copa do Mundo, considerando os jogadores que temos à disposição.”
Inclusões surpreendentes na última lista de Nagelsmann
Embora a convocação de Karl tenha sido recebida com entusiasmo, Hamann admitiu não estar tão convencido com alguns dos outros nomes da lista de Nagelsmann. Especificamente, o ex-jogador da seleção alemã destacou as convocações de Leroy Sané e Pascal Gross como decisões que causaram espanto, especialmente considerando as dificuldades recentes de Sané para garantir uma vaga de titular no Galatasaray.
“As indicações de Gross e Sané me surpreenderam”, admitiu Hamann. “Não precisamos falar sobre as habilidades de Sané, mas ele não tem sido titular em Istambul recentemente. Quanto a Pascal Gross, sua indicação me surpreendeu. Se Nagelsmann o vê como um elo de ligação no elenco, provavelmente o levará para a Copa do Mundo. Então, seu retorno ao Brighton valeu a pena.”
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Lutando por uma vaga na Copa do Mundo
Karl terá a oportunidade de mostrar seu valor nos treinos desta semana, antes do confronto entre a Alemanha e a Suíça. Com a Copa do Mundo se aproximando, esses amistosos representam uma última chance para vários jogadores que ainda lutam por uma vaga no elenco. Karl chega ao estágio de concentração em excelente forma, tendo marcado um gol e dado duas assistências nas últimas três partidas pelo Bayern em todas as competições. Após enfrentar a Suíça, a seleção alemã se preparará para o confronto contra Gana, no dia 30 de março.
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