“Ele tem 18 anos, mas parece um profissional experiente” – Alemanha é informada de que “não pode se dar ao luxo” de deixar o jovem jogador do Bayern de Munique de fora da seleção para a Copa do Mundo

O ex-meio-campista da Alemanha, Hamann, tem liderado os apelos pela inclusão de Karl na lista final para o torneio. Ao avaliar o impacto do jovem, Hamann disse à Sky Sport que o adolescente possui um talento natural raro que a seleção simplesmente não pode ignorar.

“Ele tem 18 anos e joga profissionalmente há apenas oito ou nove meses, mas dá a sensação de que há um profissional experiente em campo”, disse Hamann. “Tudo o que ele faz tem naturalidade e facilidade. Com sua habilidade de driblar os adversários no um contra um e criar superioridade numérica na lateral, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de não levá-lo para a Copa do Mundo, considerando os jogadores que temos à disposição.”