Ele também gosta de marcar "gols de sorte": será que uma estrela em ascensão muito cobiçada pelo BVB será a primeira grande contratação de Ole Book?

Atualmente, Niclas Füllkrug (33), que está sob contrato no Milan, é também um potencial concorrente na seleção alemã. Para Füllkrug, porém, o empréstimo aos Rossoneri está se tornando cada vez mais um desastre. A esperança de conseguir se destacar com gols e tempo de jogo para garantir uma vaga na seleção de Nagelsmann para a Copa do Mundo está se esvaindo cada vez mais.

E como Tim Kleindienst (30) também está passando por um período difícil e marcado por lesões no Borussia Mönchengladbach (seis minutos em campo na temporada 2025/26), Tresoldi tem boas perspectivas de conquistar uma vaga na seleção alemã como centroavante clássico. É verdade que, a princípio, não haverá como passar por Kai Havertz (26) e Nick Woltemade (24), experiência que Deniz Undav já teve recentemente.

Mas, na verdade, Tresoldi deve já ter um papel nos planos de curto e longo prazo de Nagelsmann, devido ao seu perfil, à sua participação pelo Brugge e pela seleção sub-21, bem como à propensão a lesões e à estrutura etária de seus concorrentes. Se, a médio prazo, a convocação do técnico da seleção alemã não vier, a DFB poderá perder mais uma vez um grande talento. Exemplos disso foram abundantes nos últimos anos.

Fisnik Asllani joga agora pelo Kosovo, Ibrahim Maza pela Argélia, Kenan Yilmaz pela Turquia, e Josip Stanisic, após duas partidas pela seleção sub-19 da Alemanha, não só é titular no FC Bayern, mas também um dos principais líderes da Croácia. Sozinho, ele teria sido capaz de resolver o grande problema da DFB na lateral direita, posição que agora, por necessidade, terá de ser ocupada por Joshua Kimmich.

Agora, o ataque alemão antes da Copa do Mundo conta, naturalmente, com um elenco de alto nível, com Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry e o retorno promissor de Jamal Musiala. Nagelsmann enfatizou, porém, que quer “certamente ter um atacante no elenco” que “consiga resolver um pouco as coisas no jogo aéreo quando precisarmos de um gol e não for possível resolver tudo com os craques atrás, porque o adversário está defendendo muito recuado”. Ora, Tresoldi não é um especialista comprovado em cabeceios, mas “resolver um pouco as coisas” ele certamente consegue. Afinal, ele já marcou sete gols de cabeça pelo Hannover e pelo Brugge, e Nagelsmann simplesmente não tem muitas alternativas no momento.

De qualquer forma, o telefone de Tresoldi está ligado – tanto para o técnico da seleção alemã, quanto para outras federações e, especialmente, para novos clubes. Com ou sem Copa do Mundo: o jogador de 21 anos terá um verão emocionante pela frente, que possivelmente o levará de volta à Alemanha – ou já agora ao seu destino dos sonhos: Milão, na Itália.