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Ole BookIMAGO / Revierfoto

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Ele também gosta de marcar "gols de sorte": será que uma estrela em ascensão muito cobiçada pelo BVB será a primeira grande contratação de Ole Book?

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O atacante da seleção sub-21, Nicolo Tresoldi, poderia jogar por três grandes seleções de futebol e, segundo consta, pretende mudar de clube novamente no verão. Qual técnico de seleção vai ligar para ele primeiro? E o que está acontecendo com o BVB?

Ralf Rangnick proferiu recentemente uma frase notável. “Se fôssemos um clube, essas seriam boas contratações”, explicou o técnico da seleção austríaca após a primeira convocação dos jogadores Paul Wanner e Carney Chukwuemeka, que também têm elegibilidade para jogar pela seleção alemã, inglesa e nigeriana.

A disputa por talentos que podem optar por várias seleções nacionais tem, de fato, se assemelhado cada vez mais a um mercado de transferências nos últimos anos. Várias federações disputam o mesmo jogador e, assim como no mercado de transferências real, muitas vezes o que importa é quem entra em contato primeiro com o profissional ou quem consegue oferecer a melhor perspectiva. Se assim se pode dizer, o “pôquer de transferências” em torno do atacante da seleção alemã sub-21 Nicolo Tresoldi ganhou força de forma inesperada recentemente. Pois, conforme noticiam tanto o Bild quanto o Süddeutsche Zeitung nos últimos dias, a federação argentina entrou em contato com o entorno do centroavante de 21 anos do Club Brugge.

  • É a terceira federação de destaque, ao lado da Alemanha e da Itália, a disputar Tresoldi, nascido na Itália e criado principalmente em Hannover, que, graças à sua mãe argentina, também obteve o passaporte argentino e, assim, poderia jogar pela seleção do país. “Seleções que, juntas, foram campeãs mundiais onze vezes”, comentou Tresoldi recentemente, rindo, sobre essa situação em entrevista ao SZ.

    Até agora, havia apenas especulações sobre se Tresoldi receberia primeiro uma ligação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ou do técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso. O próprio Tresoldi alimentou essas especulações quando disse à Sky Italia no outono de 2025: “Meu telefone está ligado. Se Gattuso quiser falar comigo, ficaria muito feliz.”

    Se ainda será Gattuso quem ligará da Itália em um futuro próximo, é algo que pode ser posto em dúvida após o novo desastre nas eliminatórias da seleção de futebol, que caiu em desgraça. No entanto, mesmo um potencial sucessor de Gattuso deveria ter Tresoldi em mente, considerando a escassez de atacantes da Squadra Azzurra, enquanto ele ainda não tiver se decidido totalmente.

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  • Hannover 96 v SC Paderborn 07 - Second BundesligaGetty Images Sport

    Tresoldi sente-se imediatamente valorizado pela DFB

    Tresoldi nasceu em Cagliari, na Sardenha, e cresceu na pequena cidade de Gubbio, na Úmbria. Seu pai, Emanuele, também foi jogador profissional de futebol; o lateral-esquerdo não chegou a ser convocado para a seleção principal, mas conquistou o título europeu em 1994 com a seleção italiana sub-21, ao lado do futuro campeão mundial Fabio Cannavaro e do ídolo de infância de Tresoldi, Filippo Inzaghi. Tresoldi mudou-se para a Alemanha com a família apenas aos 13 anos, não por causa das perspectivas no futebol, mas porque sua mãe aceitou um emprego como comissária de bordo lá.

    No Hannover 96, o atacante, que na Itália ainda sonhava com uma carreira como tenista profissional, passou por todas as categorias de base e estreou na segunda divisão em 2022, aos 17 anos. Pouco depois, recebeu o passaporte alemão e o primeiro convite para a seleção sub-19 da DFB.

    “Eles me mostraram um caminho, e desde o início senti um grande reconhecimento, inclusive por parte da federação. Isso é importante para um jogador”, revelou ele há pouco mais de um mês em uma entrevista à Gazzetta dello Sport. Da federação italiana, por outro lado, ele nunca teve notícias.

  • Tresoldi, fã dos "gols de sorte" e estrela em ascensão no Club Brugge

    Ao que parece, nada mudou até hoje. Embora os olheiros da Federação Italiana de Futebol (FIGC) já tenham observado Tresoldi, ainda não houve contato com Gattuso, que costumava escalar dois atacantes clássicos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que mais uma vez terminaram em fracasso vergonhoso. Após sua transferência do Hannover 96 para o vice-campeão belga, o Club Brugge, por 7,5 milhões de euros, Tresoldi se estabeleceu rapidamente como titular e marcou sete gols nos últimos sete jogos do campeonato. Pelo seu clube, Tresoldi já marcou 17 gols nesta temporada, deu cinco assistências e ainda disputa o título com o Union Saint-Gilloises. Na Liga dos Campeões, ele marcou contra nomes ilustres como Mônaco, Barcelona e Atlético de Madrid.

    Também na seleção alemã sub-21 sua média é excelente: nos sete jogos de qualificação para o Campeonato Europeu nesta temporada, ele marcou seis gols, dos quais o mais recente foi um hat-trick na vitória por 3 a 0 contra a Irlanda do Norte. “Meus maiores pontos fortes estão na área, tenho um bom faro para os espaços”, descreveu Tresoldi suas qualidades ao jornal SZ. Embora não consiga driblar três jogadores ou acertar o canto da rede a 25 metros, ele sabe jogar bem em conjunto, fixar a bola — e também gosta de marcar “gols de merda de dois, três metros, que não necessariamente entram no top 10 dos gols mais bonitos da temporada”.

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    O BVB estaria interessado em Tresoldi caso Guirassy saia? Ele se encaixa perfeitamente no perfil de jogador que Book procura

    Essas qualidades já despertaram interesse no mercado de transferências “clássico”. Segundo informações da Sky, a agência de Tresoldi já está em negociações com vários clubes da Espanha, Itália e Alemanha sobre uma possível transferência no verão, com uma quantia de transferência entre 25 e 30 milhões de euros em discussão. Além do Arsenal e do Tottenham, o Borussia Dortmund e o Bayer 04 Leverkusen também são citados como interessados concretos.

    Especialmente no BVB, poderia surgir uma vaga na ponta de ataque caso Serhou Guirassy saia. É verdade que os amarelos e pretos ainda teriam Fabio Silva como um centroavante nominal em suas fileiras, mas o português não se destacou necessariamente como artilheiro até agora (1 gol, 5 assistências).

    Nesse sentido, o perfil de Tresoldi seria uma alternativa extremamente necessária, que ainda se encaixaria no perfil de jogador procurado pelo novo diretor esportivo Ole Book. O problema para Book e o BVB: o orçamento de transferências dos amarelos e pretos deve ser, segundo o estado atual das coisas, extremamente reduzido.

    Também em Leverkusen pode surgir uma necessidade no centro do ataque, já que o agente de Christian Kofane recentemente se mostrou bastante otimista quanto ao interesse de vários clubes de ponta e ao contato com o Arsenal.

    O próprio Tresoldi já revelou à Gazzetta seu destino dos sonhos, que não fica na Alemanha, mas na Itália. “Esse é o sonho que me faz trabalhar duro todos os dias. Sinto-me muito bem em Bruges e sei que ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas o sonho de jogar pelo Milan está lá, na minha cabeça. Penso nisso todas as manhãs ao acordar.”

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    Nagelsmann ainda não ligou para ele: será que Tresoldi vai entrar na onda da Copa do Mundo?

    Atualmente, Niclas Füllkrug (33), que está sob contrato no Milan, é também um potencial concorrente na seleção alemã. Para Füllkrug, porém, o empréstimo aos Rossoneri está se tornando cada vez mais um desastre. A esperança de conseguir se destacar com gols e tempo de jogo para garantir uma vaga na seleção de Nagelsmann para a Copa do Mundo está se esvaindo cada vez mais.

    E como Tim Kleindienst (30) também está passando por um período difícil e marcado por lesões no Borussia Mönchengladbach (seis minutos em campo na temporada 2025/26), Tresoldi tem boas perspectivas de conquistar uma vaga na seleção alemã como centroavante clássico. É verdade que, a princípio, não haverá como passar por Kai Havertz (26) e Nick Woltemade (24), experiência que Deniz Undav já teve recentemente.

    Mas, na verdade, Tresoldi deve já ter um papel nos planos de curto e longo prazo de Nagelsmann, devido ao seu perfil, à sua participação pelo Brugge e pela seleção sub-21, bem como à propensão a lesões e à estrutura etária de seus concorrentes. Se, a médio prazo, a convocação do técnico da seleção alemã não vier, a DFB poderá perder mais uma vez um grande talento. Exemplos disso foram abundantes nos últimos anos.

    Fisnik Asllani joga agora pelo Kosovo, Ibrahim Maza pela Argélia, Kenan Yilmaz pela Turquia, e Josip Stanisic, após duas partidas pela seleção sub-19 da Alemanha, não só é titular no FC Bayern, mas também um dos principais líderes da Croácia. Sozinho, ele teria sido capaz de resolver o grande problema da DFB na lateral direita, posição que agora, por necessidade, terá de ser ocupada por Joshua Kimmich.

    Agora, o ataque alemão antes da Copa do Mundo conta, naturalmente, com um elenco de alto nível, com Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry e o retorno promissor de Jamal Musiala. Nagelsmann enfatizou, porém, que quer “certamente ter um atacante no elenco” que “consiga resolver um pouco as coisas no jogo aéreo quando precisarmos de um gol e não for possível resolver tudo com os craques atrás, porque o adversário está defendendo muito recuado”. Ora, Tresoldi não é um especialista comprovado em cabeceios, mas “resolver um pouco as coisas” ele certamente consegue. Afinal, ele já marcou sete gols de cabeça pelo Hannover e pelo Brugge, e Nagelsmann simplesmente não tem muitas alternativas no momento.

    De qualquer forma, o telefone de Tresoldi está ligado – tanto para o técnico da seleção alemã, quanto para outras federações e, especialmente, para novos clubes. Com ou sem Copa do Mundo: o jogador de 21 anos terá um verão emocionante pela frente, que possivelmente o levará de volta à Alemanha – ou já agora ao seu destino dos sonhos: Milão, na Itália.

  • Nicolo Tresoldi: Estatísticas da temporada 2025/26


    Competição

    Jogos

    Gols

    Assistências

    Jupiler Pro League

    30

    13

    3

    Liga dos Campeões da UEFA

    10

    3

    1

    Eliminatórias da Liga dos Campeões

    4

    1

    1

    Copa da Bélgica

    3

    -

    -

    Supercopa da Bélgica

    1

    -

    -

    Eliminatórias para o Campeonato Europeu Sub-21

    6

    6

    -