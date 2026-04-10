Ele também espera um confronto com a Alemanha na Copa do Mundo! A contratação milionária ainda precisa provar seu valor ao VfB Stuttgart

Desde então, ele somou apenas 30 minutos em campo em seis partidas da Bundesliga, com uma assistência contra o FC St. Pauli. Arevalo deu uma amostra do potencial desse driblador veloz, especialmente em sua primeira e, até o momento, única participação pela equipe reserva na 3.ª Liga. Na vitória por 3 a 1 sobre o SV Waldhof Mannheim, ele marcou um gol e deu uma assistência. Mas não há muito mais de positivo a relatar. Todos os envolvidos provavelmente esperavam um pouco mais dessa transferência.

Antes da partida contra o Pauli, Arevalo nem sequer havia sido convocado para a equipe da Bundesliga em quatro ocasiões, o que resultou na breve passagem pela equipe reserva. Também não havia espaço para o jovem equatoriano no elenco da Liga Europa. “Só podemos colocar um número limitado de jogadores na lista. Os outros estão um pouco mais adiantados no momento”, explicou Hoeneß sobre sua decisão na época, em fevereiro: “Jeremy vem de uma liga diferente, de uma cultura diferente. É claro que esperávamos que as coisas fossem um pouco mais rápidas. Mesmo assim, sabíamos que uma situação assim poderia acontecer.”

Será que a transferência para o ambicioso time da Bundesliga chegou simplesmente cedo demais para Arevalo? Não necessariamente. As alternativas no ataque eram, como Hoeneß havia previsto no verão, bastante limitadas na época da transferência. O empate em 0 a 0 contra o TSG Hoffenheim, pouco antes da curta pausa de inverno, corrobora essa tese. Embora fosse evidente a falta de eficácia no último terço do campo, o técnico do VfB fez apenas duas substituições – e, no caso de Chris Führich, apenas uma no ataque. Para dar lugar a ele, Tiago Tomas saiu de campo, tendo ele – assim como Bouanani – já se visto obrigado a atuar como ponta de lança nesta temporada. Ambos demonstram melhor seus pontos fortes quando atuam mais recuados.

Além disso, Bilal El Khannouss estava com o Marrocos na Copa Africana de Nações – e Ermedin Demirovic ficou de fora devido a uma lesão complicada no pé, após seu excelente início de temporada, no qual marcou cinco gols desde o início de outubro, durante a ausência temporária de Deniz Undav. O processo de recuperação acabou sendo mais demorado do que se esperava inicialmente, razão pela qual seu retorno foi adiado até o reinício da Bundesliga, no início de janeiro. O caminho para uma estreia bem-sucedida estava, portanto, totalmente aberto para Arevalo.