"Ele sofreu demais"

Saliba finalmente está avançando em sua reabilitação física depois de evitar uma cirurgia para um problema incômodo nas costas. O jogador de 25 anos foi afastado por um longo período em julho, após uma saída precoce e abrupta durante a derrota da França para a futura campeã Espanha na semifinal da Copa do Mundo.

Em vez de passar por cirurgia, o zagueiro tem seguido um programa intensivo e diário de massagens e fisioterapia no Arsenal. A equipe médica do clube adotou deliberadamente uma abordagem cautelosa, permitindo enfim que o defensor passasse da bicicleta para a corrida.

Segundo o L'Equipe, Saliba recorreu fortemente a analgésicos para suportar a reta final da campanha anterior e a Copa do Mundo. O desgaste físico foi severo, muitas vezes fazendo com que ele ficasse sem conseguir se mover livremente por até dois dias após uma partida.



