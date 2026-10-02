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'Ele sofreu demais' - data de retorno de William Saliba é definida após estrela do Arsenal ter grande avanço na recuperação de lesão
Caminho para a recuperação
Saliba finalmente está avançando em sua reabilitação física depois de evitar uma cirurgia para um problema incômodo nas costas. O jogador de 25 anos foi afastado por um longo período em julho, após uma saída precoce e abrupta durante a derrota da França para a futura campeã Espanha na semifinal da Copa do Mundo.
Em vez de passar por cirurgia, o zagueiro tem seguido um programa intensivo e diário de massagens e fisioterapia no Arsenal. A equipe médica do clube adotou deliberadamente uma abordagem cautelosa, permitindo enfim que o defensor passasse da bicicleta para a corrida.
Segundo o L'Equipe, Saliba recorreu fortemente a analgésicos para suportar a reta final da campanha anterior e a Copa do Mundo. O desgaste físico foi severo, muitas vezes fazendo com que ele ficasse sem conseguir se mover livremente por até dois dias após uma partida.
- Getty Images Sport
"Ele sofreu demais"
Com o defensor agora descansando na Île-de-France durante a atual pausa internacional, seu círculo próximo enfatizou a necessidade de paciência.
"Ele sabe que precisa ir com calma", disse o entorno de Saliba ao L'Equipe. "Ele sofreu demais e quer voltar 100%."
Essa estratégia metódica reflete a postura adotada pelo clube durante o verão. Quando foi questionado sobre a condição inicial do zagueiro, Mikel Arteta pediu aos torcedores que dessem espaço ao francês para se recuperar adequadamente.
"No momento, ele está em repouso", explicou o técnico do Arsenal. "Ele teve que fazer quase nada, uma lesão agravada, então vai levar algum tempo para cicatrizar. Nós sabemos disso. Assim que tivermos mais notícias, poderemos informá-los."
Uma ausência gritante na defesa
A longa ausência de Saliba forçou Arteta a mexer em uma linha defensiva campeã nesta temporada. Contratado no verão, Ezri Konsa assumiu a responsabilidade para preencher a lacuna, começando ao lado de Gabriel Magalhaes no coração da defesa nas últimas três partidas do campeão na Premier League.
A influência do francês no Emirates Stadium é inegável. Desde que chegou em 2019, Saliba soma 184 jogos em todas as competições, conquistando um título da Premier League e duas Community Shields, além de ter sido vice-campeão tanto da Champions League quanto da Copa da Liga Inglesa.
Suas atuações dominantes também lhe renderam grande reconhecimento individual. O defensor foi incluído na Seleção do Ano da PFA por quatro temporadas consecutivas e foi indicado duas vezes à Bola de Ouro, ressaltando exatamente o que o Arsenal tem sentido falta.
- AFP
Perto de um retorno
Se seu corpo responder bem ao aumento da carga de trabalho no gramado, Saliba mira um retorno aos jogos em novembro. O Arsenal vai monitorar cuidadosamente suas reações físicas nas próximas semanas para garantir que ele evite qualquer contratempo antes de ser reintegrado ao time principal. Até lá, Arteta seguirá contando bastante com Konsa para sustentar a defesa ao lado de Gabriel, enquanto o Arsenal atravessa uma agenda apertada no outono.
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