"Ele só ficou sabendo bem tarde": Julian Nagelsmann revela a ligação mais emocionante que recebeu quando foi anunciada a convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo

A previsão é que Nagelsmann conte com Amiri na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá como um jogador de apoio, que possa entrar em campo em partidas acirradas e, com sua criatividade e dinamismo, ainda conseguir virar o jogo a favor da equipe. Para essa função, o técnico da seleção alemã destacou explicitamente seu ex-jogador do Hoffenheim ao anunciar a convocação na quinta-feira.

"Ele não precisa de um tempo para entrar no ritmo, mas sim está imediatamente ligado. Nadiem sempre coloca emoção em seu jogo, quer sempre vencer e, se jogar dez minutos, ele dá tudo de si por dez minutos; se jogar 90 minutos, então são 90 minutos. É claro que ele terá inicialmente um papel de reserva, mas certamente terá tempo de jogo”, afirmou Nagelsmann. Além da boa média de gols e do perigo ofensivo de Amiri em Mainz, o técnico também destacou sua “emotividade”, “que, em uma equipe, especialmente no calor, quando um jogo começa a perder o ritmo a partir dos 70 minutos porque as equipes estão cansadas, pode despertar algo novo com sua garra positiva.”

Na quarta-feira, Amiri e companhia iniciarão a preparação para a Copa do Mundo no Campus da DFB em Herzogenaurach. No dia 31 de maio, contra a Finlândia, está marcado o último amistoso antes da partida para os Estados Unidos, onde a Alemanha enfrentará, no dia 6 de junho, a co-anfitriã EUA. Na estreia na Copa do Mundo, a seleção de Nagelsmann enfrentará, no dia 14 de junho, a estreante Curaçao; os outros adversários do grupo são a Costa do Marfim e o Equador.