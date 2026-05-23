"Nadiem Amiri já estava bastante emocionado porque já era muito tarde", respondeu Nagelsmann, na véspera da final da Copa da Alemanha entre o FC Bayern de Munique e o VfB Stuttgart, no sábado à noite, a uma pergunta sobre o assunto feita pela ARD ao meio-campista do 1. FSV Mainz 05.
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"Ele só ficou sabendo bem tarde": Julian Nagelsmann revela a ligação mais emocionante que recebeu quando foi anunciada a convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo
"Ele foi informado muito tarde e já nem esperava mais fazer parte da seleção", explicou Nagelsmann, que conheceu Amiri quando este ainda era jogador da base do TSG Hoffenheim. “Naquela época, comemoramos juntos o campeonato sub-19”, relembrou o técnico da seleção alemã, referindo-se ao título conquistado em conjunto, quando ele, como técnico, e Amiri, como jogador, conquistaram o título alemão de campeões sub-19 com as categorias de base do Hoffenheim em 2014.
Quando Nagelsmann assumiu o time da Bundesliga do TSG em fevereiro de 2016, ele trabalhou com Amiri por mais quase três anos e meio, antes de Nagelsmann se transferir para o RB Leipzig e Amiri para o Bayer Leverkusen em 2019. “É uma história bem emocionante. Ele ficou extremamente feliz por ter recebido a notícia, mesmo que tenha sido tarde. Isso foi muito especial”, comentou Nagelsmann sobre a convocação do jogador de 29 anos para a Copa do Mundo.
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Nagelsmann convocou Amiri de volta à seleção alemã após um longo período de ausência
Amiri estreou pela seleção alemã em outubro de 2019 e, desde então, integrou regularmente o elenco nacional por mais de um ano. Entre novembro de 2020 e março de 2025, porém, o meio-campista ficou quase quatro anos e meio sem ser convocado, até que Nagelsmann o trouxe de volta.
Sempre que o jogador do Mainz estava em forma, ele conseguiu entrar na convocação alemã desde seu retorno; entre outras coisas, ele marcou um gol como reserva na importante vitória por 3 a 1 contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro do ano passado. Depois de não ter entrado em campo durante a concentração em outubro, Amiri perdeu os jogos internacionais em novembro e março devido a uma lesão. Consequentemente, as chances do jogador nascido em Ludwigshafen de disputar a Copa do Mundo diminuíram recentemente, e sua convocação para o torneio foi, pelo menos, uma pequena surpresa. Com mais uma temporada forte pelo Mainz 05, Amiri, no entanto, mereceu essa convocação de todo o coração.
Nagelsmann planeja usar Amiri como supercoringa na Copa do Mundo
A previsão é que Nagelsmann conte com Amiri na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá como um jogador de apoio, que possa entrar em campo em partidas acirradas e, com sua criatividade e dinamismo, ainda conseguir virar o jogo a favor da equipe. Para essa função, o técnico da seleção alemã destacou explicitamente seu ex-jogador do Hoffenheim ao anunciar a convocação na quinta-feira.
"Ele não precisa de um tempo para entrar no ritmo, mas sim está imediatamente ligado. Nadiem sempre coloca emoção em seu jogo, quer sempre vencer e, se jogar dez minutos, ele dá tudo de si por dez minutos; se jogar 90 minutos, então são 90 minutos. É claro que ele terá inicialmente um papel de reserva, mas certamente terá tempo de jogo”, afirmou Nagelsmann. Além da boa média de gols e do perigo ofensivo de Amiri em Mainz, o técnico também destacou sua “emotividade”, “que, em uma equipe, especialmente no calor, quando um jogo começa a perder o ritmo a partir dos 70 minutos porque as equipes estão cansadas, pode despertar algo novo com sua garra positiva.”
Na quarta-feira, Amiri e companhia iniciarão a preparação para a Copa do Mundo no Campus da DFB em Herzogenaurach. No dia 31 de maio, contra a Finlândia, está marcado o último amistoso antes da partida para os Estados Unidos, onde a Alemanha enfrentará, no dia 6 de junho, a co-anfitriã EUA. Na estreia na Copa do Mundo, a seleção de Nagelsmann enfrentará, no dia 14 de junho, a estreante Curaçao; os outros adversários do grupo são a Costa do Marfim e o Equador.
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Nadiem Amiri: Seus números na temporada 2025/26
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