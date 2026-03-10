“Ele só está interessado no dinheiro”: o astro do boxe Agit Kabayel critica Oleksandr Usyk

A federação mundial WBC havia pressionado recentemente o ucraniano a defender seu título contra Kabayel em breve. Em janeiro, o boxeador de 33 anos comemorou sua 27ª vitória em 27 lutas profissionais contra o polonês Damian Knyba.

“Como ele pode não nomear o número 1 do ranking, seu desafiante obrigatório? É simplesmente triste que ele prefira lutar pela terceira vez contra Dubois ou Fury, embora já tenha derrotado os dois duas vezes”, disse Kabayel.