“Sempre respeitei muito Usyk por seu desempenho esportivo e dizia: ‘Ei, ele não tem medo de desafios e é um homem de palavra’. Mas ele só se importa com dinheiro, tudo o mais não lhe interessa. Percebi isso novamente de forma extrema”, disse Kabayel em entrevista à RTL/ntv e sport.de.
“Ele só está interessado no dinheiro”: o astro do boxe Agit Kabayel critica Oleksandr Usyk
O peso pesado Usyk havia apresentado anteriormente na revista The Ring seus planos para as três últimas lutas de sua carreira. Nelas, ele pretende enfrentar Rico Verhoeven, o vencedor da luta entre Fabio Wardley e Daniel Dubois, bem como seu antigo rival Tyson Fury.
Haverá uma luta entre Kabayel e Usyk?
A federação mundial WBC havia pressionado recentemente o ucraniano a defender seu título contra Kabayel em breve. Em janeiro, o boxeador de 33 anos comemorou sua 27ª vitória em 27 lutas profissionais contra o polonês Damian Knyba.
“Como ele pode não nomear o número 1 do ranking, seu desafiante obrigatório? É simplesmente triste que ele prefira lutar pela terceira vez contra Dubois ou Fury, embora já tenha derrotado os dois duas vezes”, disse Kabayel.
