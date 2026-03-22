“Ele seria uma excelente aquisição” – Lenda do Chelsea pede que o clube contrate estrela do Tottenham

Cole acredita que Van de Ven é a solução para os problemas defensivos do Chelsea. O jogador de 24 anos tem sido um dos poucos destaques em um período, de resto, sombrio para o Tottenham, que se encontra envolvido na briga contra o rebaixamento.

Com as especulações crescendo de que o zagueiro está buscando uma saída do norte de Londres, Cole acredita que os Blues devem agir rapidamente.

A lenda do Chelsea está convencido de que as características físicas de Van de Ven o tornam a escolha perfeita para o sistema tático atualmente empregado em Stamford Bridge.

Ao falar sobre a possível transferência, Cole foi claro sobre o impacto que o holandês poderia ter no elenco de Rosenior, que busca reconstruir sua solidez defensiva antes da próxima temporada.