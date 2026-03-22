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“Ele seria uma excelente aquisição” – Lenda do Chelsea pede que o clube contrate estrela do Tottenham
Cole identifica solução defensiva
Cole acredita que Van de Ven é a solução para os problemas defensivos do Chelsea. O jogador de 24 anos tem sido um dos poucos destaques em um período, de resto, sombrio para o Tottenham, que se encontra envolvido na briga contra o rebaixamento.
Com as especulações crescendo de que o zagueiro está buscando uma saída do norte de Londres, Cole acredita que os Blues devem agir rapidamente.
A lenda do Chelsea está convencido de que as características físicas de Van de Ven o tornam a escolha perfeita para o sistema tático atualmente empregado em Stamford Bridge.
Ao falar sobre a possível transferência, Cole foi claro sobre o impacto que o holandês poderia ter no elenco de Rosenior, que busca reconstruir sua solidez defensiva antes da próxima temporada.
- AFP
A escolha perfeita para a linha de ponta do Rosenior
Sob o comando de Rosenior, o Chelsea tem tentado implementar uma estratégia defensiva agressiva, mas os resultados recentes sugerem que o elenco atual está tendo dificuldades para se adaptar. Os Blues sofreram quatro derrotas consecutivas em todas as competições, levando 12 gols nesse período. Cole acredita que o ritmo de recuperação de Van de Ven é exatamente o que o técnico precisa para fazer seu sistema funcionar de forma eficaz.
“Micky van de Ven, do Tottenham”, afirmou Cole ao discutir possíveis alvos, segundo o The Sun. “Acho que ele parece querer sair e acho que seria uma excelente aquisição para o Chelsea. Eles querem jogar com a linha alta e precisam de um zagueiro veloz e, você sabe, um bom zagueiro no um contra um. Ele é brilhante.”
Dificuldades em Stamford Bridge
O apoio surge em um momento de pressão crescente sobre Rosenior. Embora o técnico de 41 anos tenha tido um início promissor no comando do Chelsea, as coisas começaram a dar errado nas últimas semanas. A dura derrota por 3 a 0 para o Everton no sábado marcou um ponto baixo, prejudicando gravemente as esperanças do time de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.
Com a defesa começando a dar sinais de fragilidade e os adversários encontrando cada vez mais facilidade para explorar os espaços atrás da zaga, a necessidade de uma contratação de alta qualidade está se tornando urgente. Van de Ven, avaliado em aproximadamente 35 milhões de libras, traria a velocidade e a habilidade técnica que a equipe de Rosenior pareceu não ter durante o colapso no Hill Dickinson.
- AFP
Concorrência de toda a Europa
O Chelsea pode ter o caminho livre para contratar o zagueiro, depois que um de seus principais pretendentes teria esfriado o interesse. O Barcelona vinha sendo fortemente associado a uma contratação de Van de Ven por um preço reduzido, em busca de um zagueiro central que atuasse pela esquerda. No entanto, notícias na Espanha sugerem que o gigante catalão voltou sua atenção para outro jogador, especificamente para Luka Vuskovic, companheiro de Van de Ven no Tottenham.
Com o Barcelona potencialmente fora da disputa, abriu-se uma porta para o Chelsea testar a determinação do Tottenham. Convencer um rival direto a vender um de seus ativos mais valiosos nunca é simples, mas com o Spurs enfrentando a possibilidade de mais uma temporada difícil, a atração de permanecer em Londres jogando por um time com ambições europeias pode ser tentadora para o ex-jogador do Wolfsburg.
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