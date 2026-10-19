Shearer, ex-atacante lendário do Newcastle United e da Inglaterra, acredita que Hurzeler seria o sucessor ideal de Michael Carrick no Manchester United. O técnico do Brighton chamou a atenção no início da temporada ao levar o clube ao terceiro lugar na tabela da Premier League.

Ao falar sobre a pressão crescente sobre o atual comando do United, Shearer também mencionou outros dois técnicos de renome que estão sem clube. Ele sugeriu que os dirigentes de Old Trafford poderiam considerar Eddie Howe, que deixou o Newcastle em julho, ou Antonio Conte, ex-técnico da Inter e do Tottenham.

“Se Carrick for dispensado, Hurzeler seria um bom substituto, mas o modelo no Brighton é muito diferente”, disse Shearer à Betfair. “Acho que outro técnico a considerar é Howe. Conte também seria uma opção. Quer você goste ou não, é isso que acontece quando não se vence e se está em um dos maiores clubes do mundo. É preciso aceitar, e tenho quase certeza de que Carrick aceita. Por isso, Michael precisa urgentemente de resultados, ou continuará a ver nomes associados ao seu cargo.”