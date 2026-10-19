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“Ele seria um bom substituto”: Alan Shearer apoia o técnico do Brighton Fabian Hurzeler para substituir Michael Carrick no Manchester United
Shearer aponta Hurzeler como candidato para Old Trafford
Shearer, ex-atacante lendário do Newcastle United e da Inglaterra, acredita que Hurzeler seria o sucessor ideal de Michael Carrick no Manchester United. O técnico do Brighton chamou a atenção no início da temporada ao levar o clube ao terceiro lugar na tabela da Premier League.
Ao falar sobre a pressão crescente sobre o atual comando do United, Shearer também mencionou outros dois técnicos de renome que estão sem clube. Ele sugeriu que os dirigentes de Old Trafford poderiam considerar Eddie Howe, que deixou o Newcastle em julho, ou Antonio Conte, ex-técnico da Inter e do Tottenham.
“Se Carrick for dispensado, Hurzeler seria um bom substituto, mas o modelo no Brighton é muito diferente”, disse Shearer à Betfair. “Acho que outro técnico a considerar é Howe. Conte também seria uma opção. Quer você goste ou não, é isso que acontece quando não se vence e se está em um dos maiores clubes do mundo. É preciso aceitar, e tenho quase certeza de que Carrick aceita. Por isso, Michael precisa urgentemente de resultados, ou continuará a ver nomes associados ao seu cargo.”
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Carrick é alvo de questionamentos após empate com o Leeds
A pressão sobre Carrick aumentou após o frustrante empate por 1 a 1 com o Leeds United, no domingo, em Elland Road. Com o resultado, o Manchester United segue na metade inferior da tabela, com apenas uma vitória nas primeiras sete partidas do campeonato. Esse desempenho representa seu pior início de temporada desde 1986, dado que acendeu o sinal de alerta entre os torcedores.
A passagem de Carrick pelo comando do clube começou bem na temporada passada, quando ele garantiu o retorno à Champions League com o terceiro lugar, mas a confiança conquistada está se dissipando rapidamente. O treinador admitiu ter sentimentos contraditórios após o confronto em Yorkshire e reconheceu que a atuação esteve longe de ser perfeita.
Problemas com a folha salarial e restrições financeiras
Além dos resultados em campo, o Manchester United enfrenta obstáculos estruturais significativos que complicam qualquer possível troca de técnico. O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher apontou que o clube está preso em um círculo vicioso por causa de sua elevada folha salarial. Segundo Carragher, os altos salários pagos a jogadores que rendem abaixo do esperado tornam quase impossível reduzir o elenco, já que atletas com pouco espaço muitas vezes não querem se transferir para outros clubes para ganhar menos.
A pressão financeira foi agravada pelos altos gastos do clube no verão, quando mais de 150 milhões de libras foram destinados a novas contratações. No entanto, vários destaques do time principal, incluindo Lisandro Martinez, manifestaram frustração com a estratégia de contratações e sugeriram que seria necessário investir ainda mais para competir com equipes como Manchester City e Liverpool.
- AFP
Técnico mantém postura desafiadora antes de viagem à Europa
O foco imediato do Manchester United agora se volta para a Champions League. Na noite de quarta-feira, a equipe viaja à Itália para enfrentar o Como de Cesc Fabregas. Após uma derrota recente para o Atletico Madrid em competição europeia, um resultado positivo na Itália é considerado indispensável para que Carrick cale seus críticos. Embora a diretoria ainda tenha paciência, os resultados seguem sem melhorar, e os jogos até a próxima pausa para as seleções podem ser decisivos para determinar se o ex-jogador da seleção inglesa continuará no comando da equipe ou se o clube buscará um substituto como Hurzeler.
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