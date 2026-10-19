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“Ele seria um bom substituto”: Alan Shearer apoia Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, para substituir Michael Carrick no Manchester United
Shearer aponta Hurzeler como candidato para Old Trafford
Shearer, lendário ex-atacante do Newcastle United e da Inglaterra, acredita que Hurzeler seria o substituto ideal de Michael Carrick no Manchester United. O técnico do Brighton chamou a atenção neste início de temporada ao levar o clube ao terceiro lugar na tabela da Premier League.
Ao comentar a pressão crescente sobre o atual comando do United, Shearer também citou dois outros técnicos de renome que estão sem clube. Ele sugeriu que os dirigentes de Old Trafford poderiam considerar Eddie Howe, que deixou o Newcastle em julho, ou Antonio Conte, ex-técnico da Inter e do Tottenham.
“Se Carrick for demitido, Hurzeler seria um bom substituto, mas o modelo do Brighton é muito diferente”, disse Shearer ao Metro. “Acho que outro técnico a ser considerado é Howe. Conte também seria uma opção. Goste ou não, é isso que acontece quando você não vence jogos e está em um dos maiores clubes do mundo. É preciso aceitar isso, e tenho quase certeza de que Carrick aceita. Por isso, Michael precisa desesperadamente de resultados, ou continuará vendo nomes associados ao seu cargo.”
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Carrick é alvo de questionamentos após empate com o Leeds
As atenções sobre Carrick aumentaram após o frustrante empate por 1 a 1 com o Leeds United em Elland Road, no domingo. O resultado deixa o United na metade inferior da tabela, com apenas uma vitória nos primeiros sete jogos do campeonato. Essa sequência representa o pior início de campanha desde 1986, estatística que acendeu o sinal de alerta entre os torcedores.
A passagem de Carrick pelo comando começou bem na temporada passada, quando ele levou o clube de volta à Champions League com o terceiro lugar, mas o crédito conquistado está se esvaindo rapidamente. O treinador admitiu ter sentimentos contraditórios após o confronto em Yorkshire e reconheceu que a atuação esteve longe de ser perfeita.
Problemas com a folha salarial e restrições financeiras
Além dos resultados em campo, o Manchester United enfrenta obstáculos estruturais significativos que complicam uma possível troca de treinador. O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher apontou que o clube está preso em um círculo vicioso por causa de sua enorme folha salarial. Segundo Carragher, os altos salários pagos a jogadores que rendem abaixo do esperado tornam quase impossível reduzir o elenco, já que atletas com pouco espaço muitas vezes não aceitam se transferir para receber menos.
A pressão financeira aumentou com os gastos elevados do clube no verão, quando mais de 150 milhões de libras foram comprometidos com novas contratações. No entanto, vários jogadores importantes do time principal, incluindo Lisandro Martinez, manifestaram frustração com a estratégia de contratações e sugeriram que seria necessário investir ainda mais para competir com equipes como Manchester City e Liverpool.
- AFP
Técnico mantém postura desafiadora antes de viagem à Europa
O foco imediato do Manchester United agora se volta para a Champions League, com uma viagem à Itália para enfrentar o Como de Cesc Fabregas na noite de quarta-feira. Após uma derrota recente para o Atletico Madrid em competição europeia, um resultado positivo na Itália é visto como indispensável para que Carrick cale seus críticos. A diretoria tem demonstrado paciência, mas os resultados seguem estagnados. Por isso, os jogos antes da próxima pausa para as seleções podem ser decisivos para determinar se o ex-jogador da seleção inglesa continuará no comando ou se o clube buscará um substituto como Hurzeler.
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