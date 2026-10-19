Shearer, lendário ex-atacante do Newcastle United e da Inglaterra, acredita que Hurzeler seria o substituto ideal de Michael Carrick no Manchester United. O técnico do Brighton chamou a atenção neste início de temporada ao levar o clube ao terceiro lugar na tabela da Premier League.

Ao comentar a pressão crescente sobre o atual comando do United, Shearer também citou dois outros técnicos de renome que estão sem clube. Ele sugeriu que os dirigentes de Old Trafford poderiam considerar Eddie Howe, que deixou o Newcastle em julho, ou Antonio Conte, ex-técnico da Inter e do Tottenham.

“Se Carrick for demitido, Hurzeler seria um bom substituto, mas o modelo do Brighton é muito diferente”, disse Shearer ao Metro. “Acho que outro técnico a ser considerado é Howe. Conte também seria uma opção. Goste ou não, é isso que acontece quando você não vence jogos e está em um dos maiores clubes do mundo. É preciso aceitar isso, e tenho quase certeza de que Carrick aceita. Por isso, Michael precisa desesperadamente de resultados, ou continuará vendo nomes associados ao seu cargo.”