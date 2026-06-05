No entanto, outros clubes de renome da Itália e da Inglaterra também estariam na disputa. No topo da lista de interessados está, porém, o clube turco de Istambul, detentor do maior número de títulos, que aparentemente intensificou significativamente seus esforços.
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Ele seria o principal alvo de transferência! O Galatasaray estaria se esforçando ao máximo para contratar um grande talento da Bundesliga
Os dirigentes do time vermelho e amarelo já estavam de olho no ex-jogador do Nuremberg antes mesmo de sua transferência para o Meno, mantiveram contato constante e agora o consideram um alvo de transferência de primeira linha.
Além de seu desenvolvimento esportivo na Bundesliga e na seleção nacional, o Galatasaray tem um trunfo estratégico: a regra de estrangeiros da Süper Lig, que se tornou mais rígida desde a última temporada e permite no máximo 14 jogadores profissionais estrangeiros no elenco, torna os jogadores nacionais de alto nível extremamente valiosos.
- (C)Getty Images
Ainda não foram recebidas ofertas pelo Uzun
Apesar do interesse de Istambul, não há perspectivas de uma conclusão em breve. Nem o Galatasaray nem qualquer outro clube interessado apresentaram até agora uma proposta concreta ao Eintracht.
O próprio jogador também não revela suas intenções e ainda não tomou nenhuma decisão sobre o futuro de sua carreira. Para Uzun, no momento, o que importa é apenas a Copa do Mundo, segundo informações. Portanto, só se espera clareza sobre se ele deixará o clube da Hesse e para onde seguirá após o torneio.
Uzun marcou recentemente seu primeiro gol pela Turquia
Enquanto isso, o Frankfurt pode se preparar para uma disputa acirrada, já que o mercado pelo jovem jogador é enorme. Além do Galatasaray, outros pesos pesados europeus estão entrando na disputa. Depois que o AC Milan já havia demonstrado grande interesse, agora o SSC Napoli também entrou na corrida. Além disso, vários clubes com grande poder financeiro da Premier League inglesa estão de olho no jovem craque do ataque.
Uzun, de 20 anos, que comemorou seu primeiro gol pela seleção turca na recente vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Macedônia do Norte, após um início de temporada brilhante, com cinco gols e três assistências nos primeiros cinco jogos da Bundesliga em novembro, sofreu inicialmente uma lesão muscular e, pouco depois, em janeiro, uma lesão na coxa, o que o obrigou a ficar várias semanas afastado.
No final de março, ele finalmente comemorou seu retorno contra o 1. FSV Mainz 05. Em 28 partidas em todas as competições, ele contribuiu com dez gols e seis assistências.
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Can Uzun: Estatísticas da temporada 2025/26
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