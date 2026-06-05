Ele seria o principal alvo de transferência! O Galatasaray estaria se esforçando ao máximo para contratar um grande talento da Bundesliga

Enquanto isso, o Frankfurt pode se preparar para uma disputa acirrada, já que o mercado pelo jovem jogador é enorme. Além do Galatasaray, outros pesos pesados europeus estão entrando na disputa. Depois que o AC Milan já havia demonstrado grande interesse, agora o SSC Napoli também entrou na corrida. Além disso, vários clubes com grande poder financeiro da Premier League inglesa estão de olho no jovem craque do ataque.

Uzun, de 20 anos, que comemorou seu primeiro gol pela seleção turca na recente vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Macedônia do Norte, após um início de temporada brilhante, com cinco gols e três assistências nos primeiros cinco jogos da Bundesliga em novembro, sofreu inicialmente uma lesão muscular e, pouco depois, em janeiro, uma lesão na coxa, o que o obrigou a ficar várias semanas afastado.

No final de março, ele finalmente comemorou seu retorno contra o 1. FSV Mainz 05. Em 28 partidas em todas as competições, ele contribuiu com dez gols e seis assistências.