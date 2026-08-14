'Ele seria meu presidente, sempre' - Toby Alderweireld apoia ex-companheiro de equipe para surpreendente cargo na Fifa

A recomendação vem em meio a críticas mais amplas ao atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, que subiu na hierarquia administrativa da Uefa em vez de ter jogado profissionalmente. Alderweireld acredita que dirigentes muitas vezes não têm a visão necessária para proteger a cultura do futebol.

"É muito importante que o presidente da Fifa seja alguém que jogou futebol e conhece o jogo", acrescentou. "Todos nós já fomos torcedores. Depois nos tornamos jogadores de futebol. Conhecemos os dois lados. Quando eu era criança, ia a todos os jogos fora de casa de ônibus. Não somos apenas pessoas que ganharam muito dinheiro jogando na Premier League e na Champions League.

"Também somos torcedores de futebol. Jogamos o jogo. Sabemos como é. O que é ser jogador e torcedor. Uma coisa que é muito importante é que a pessoa que está falando deve ser alguém do futebol, porque olhe para a Copa do Mundo. Um show de 20 minutos no intervalo? É aí que você precisa de alguém que conheça futebol para dizer não.

"A coisa mais bonita do esporte são suas tradições. As novidades também têm seu lugar, mas precisamos proteger as tradições, e é por isso que você precisa de jogadores de futebol, de pessoas do futebol que viveram o jogo, para manter os homens de negócios sob controle."