A recomendação surge em meio a críticas mais amplas ao atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, que ascendeu na hierarquia administrativa da Uefa em vez de ter atuado profissionalmente. Alderweireld acredita que dirigentes muitas vezes não têm a visão necessária para proteger a cultura do futebol.

"É muito importante que o presidente da Fifa seja alguém que jogou o jogo e conhece o jogo", acrescentou. "Todos nós já fomos torcedores. Depois nos tornamos jogadores de futebol. Conhecemos os dois lados. Quando eu era criança, ia a todos os jogos fora de casa de ônibus. Não somos apenas pessoas que ganharam muito dinheiro jogando na Premier League e na Champions League.

"Também somos fãs de futebol. Jogamos o jogo. Sabemos como é. O que é ser jogador e torcedor. A única coisa que é muito importante é que a pessoa que está falando seja alguém do futebol, porque olhe para a Copa do Mundo. Um show de 20 minutos no intervalo? É aí que você precisa de alguém que conheça futebol para dizer não.

"A coisa mais bonita do esporte são suas tradições. As novidades também têm seu lugar, mas precisamos proteger as tradições também, e é por isso que você precisa de jogadores e pessoas do futebol, que viveram o jogo, para manter os homens de negócios sob controle."