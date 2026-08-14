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'Ele seria meu presidente, sempre' - Toby Alderweireld apoia ex-companheiro de equipe para cargo surpreendente na Fifa
Alderweireld apoia Kompany para a presidência da Fifa
O ex-zagueiro da Bélgica Alderweireld apontou o técnico do Bayern, Kompany, como seu candidato ideal para comandar a Fifa no futuro. O ex-zagueiro do Tottenham acredita que a entidade máxima do futebol mundial precisa de um líder com uma trajetória genuína no esporte.
Kompany atualmente comanda o Bayern de Munique, onde já conquistou títulos consecutivos da Bundesliga. O ex-jogador de 40 anos teve anteriormente uma carreira brilhante, acumulando uma série de títulos em passagens por Inglaterra e Bélgica. Depois de terem dividido o gramado 47 vezes juntos na linha defensiva da Bélgica, Alderweireld insiste que seu ex-companheiro de equipe tem a visão perfeita para governar o esporte.
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'Ele seria o meu presidente, sempre'
Alderweireld revelou que Kompany sempre teve a ambição de influenciar o esporte além das quatro linhas, mesmo que um caminho como treinador não fosse inicialmente óbvio durante seus dias como jogador.
"Quem seria a minha escolha para ser o próximo presidente da FIFA? Vincent Kompany", disse Alderweireld ao Hajper. "Eu nunca pensei antes que ele queria se tornar treinador. Ele sempre falava em seguir uma missão para mudar o futebol, mas talvez a missão dele seja proteger o futebol. Ele seria o meu presidente, sempre."
Protegendo a tradição contra interesses comerciais
A recomendação surge em meio a críticas mais amplas ao atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, que ascendeu na hierarquia administrativa da Uefa em vez de ter atuado profissionalmente. Alderweireld acredita que dirigentes muitas vezes não têm a visão necessária para proteger a cultura do futebol.
"É muito importante que o presidente da Fifa seja alguém que jogou o jogo e conhece o jogo", acrescentou. "Todos nós já fomos torcedores. Depois nos tornamos jogadores de futebol. Conhecemos os dois lados. Quando eu era criança, ia a todos os jogos fora de casa de ônibus. Não somos apenas pessoas que ganharam muito dinheiro jogando na Premier League e na Champions League.
"Também somos fãs de futebol. Jogamos o jogo. Sabemos como é. O que é ser jogador e torcedor. A única coisa que é muito importante é que a pessoa que está falando seja alguém do futebol, porque olhe para a Copa do Mundo. Um show de 20 minutos no intervalo? É aí que você precisa de alguém que conheça futebol para dizer não.
"A coisa mais bonita do esporte são suas tradições. As novidades também têm seu lugar, mas precisamos proteger as tradições também, e é por isso que você precisa de jogadores e pessoas do futebol, que viveram o jogo, para manter os homens de negócios sob controle."
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Mantendo os empresários sob controle no futuro
Alderweireld ressaltou que preservar a longa tradição do futebol exige a presença de ex-jogadores no mais alto nível de governança para equilibrar a ambição comercial com os valores tradicionais.
Embora Kompany siga focado em suas funções como técnico do Bayern, Alderweireld acredita firmemente que seu ex-capitão está destinado a dar esse passo e proteger o futebol mundial quando chegar a hora.
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