O Borussia Dortmund provavelmente enfrentará uma grande reestruturação no ataque no próximo verão — Julian Brandt deixará o clube e o atacante Serhou Guirassy também gostaria de deixar o time. A lenda do BVB, Kevin Großkreutz, sugere agora um possível substituto.
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"Ele se encaixaria bem no BVB!" Segundo Kevin Großkreutz, o sucessor de Serhou Guirassy precisa se tornar uma estrela em ascensão na Bundesliga
"Seria muito legal. Acho que ele é um cara legal e sabe de onde vem. Ele se encaixaria bem no BVB", elogiou Großkreutz no podcast "Viertelstunde Fußball", do amigo Fisnik Asllani, que atualmente ainda tem contrato com o TSG Hoffenheim até 2029, mas que, segundo Großkreutz, "não se encaixa muito bem no clube onde está agora".
Em vez disso, o jogador de 37 anos, que disputou mais de 230 partidas pelos amarelos e pretos, gostaria de ver Asllani em Dortmund. “Isso seria ótimo. Ele poderia ser um jogador do Dortmund”, continuou Großkreutz, que também recomendou pessoalmente a transferência ao jogador da seleção do Kosovo.
“Houve uma vez uma manchete dizendo que Asllani poderia se transferir para o BVB”, lembra Großkreutz. “Então eu escrevi para ele: ‘Vem logo. Olha só, melhor do que aqui não tem!’” Pois o ex-meio-campista do BVB “troca mensagens com ele com frequência. Nós nos conhecemos em algum lugar e, desde então, mantemos contato de vez em quando.”
Fisnik Asllani: Barça em vez do Bayern e do BVB?
Não se sabe, porém, se já houve contato com o clube do técnico Niko Kovac — mas sabe-se que o jovem astro de 23 anos, que contribuiu com nove gols e oito assistências em 28 partidas pelo Hoffenheim nesta temporada, já conversou com o FC Barcelona —, conforme confirmou recentemente seu agente.
“O Barcelona está demonstrando interesse sério no momento. Houve contato com os catalães”, disse Ayman Dahmani ao Erem News. O agente observou, no entanto, que Asllani só poderia deixar o Hoffenheim se sua cláusula de rescisão fosse acionada. Segundo o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, ela está entre 25 e 29 milhões de euros.
Por outro lado, o BVB não deve temer concorrência do FC Bayern de Munique, clube com o qual Asllani também foi associado. O campeão alemão teria desistido de uma contratação, apesar das conversas, por considerá-lo lento demais para os seus padrões.
Caso a transferência para Dortmund não se concretize, o BVB já teria, supostamente, outro atacante na mira: Nicolo Tresoldi. O jogador da seleção alemã sub-21 gostaria de deixar o FC Bruges no meio do ano, após uma temporada forte, e busca uma transferência para a Bundesliga.
Fisnik Asllani: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Bundesliga
26
8
7
Copa da Alemanha
2
1
1