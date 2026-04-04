"Ele se encaixaria bem no BVB!" Segundo Kevin Großkreutz, o sucessor de Serhou Guirassy precisa se tornar uma estrela em ascensão na Bundesliga

"Seria muito legal. Acho que ele é um cara legal e sabe de onde vem. Ele se encaixaria bem no BVB", elogiou Großkreutz no podcast "Viertelstunde Fußball", do amigo Fisnik Asllani, que atualmente ainda tem contrato com o TSG Hoffenheim até 2029, mas que, segundo Großkreutz, "não se encaixa muito bem no clube onde está agora".

Em vez disso, o jogador de 37 anos, que disputou mais de 230 partidas pelos amarelos e pretos, gostaria de ver Asllani em Dortmund. “Isso seria ótimo. Ele poderia ser um jogador do Dortmund”, continuou Großkreutz, que também recomendou pessoalmente a transferência ao jogador da seleção do Kosovo.

“Houve uma vez uma manchete dizendo que Asllani poderia se transferir para o BVB”, lembra Großkreutz. “Então eu escrevi para ele: ‘Vem logo. Olha só, melhor do que aqui não tem!’” Pois o ex-meio-campista do BVB “troca mensagens com ele com frequência. Nós nos conhecemos em algum lugar e, desde então, mantemos contato de vez em quando.”